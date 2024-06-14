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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 zirvesinde

PUGLİA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılıyor. Zirve alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılandı. Erdoğan zirve öncesi davetli ülkelerin lideriyle ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturuma katılacak.

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere G7 liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da katılıyor.