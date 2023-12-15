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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayının sonuna doğru büyükşehir belediye başkan adaylarımızı açıklamaya başlayacağız.

15.12.2023 - 14:24,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ARALIK AYININ SONUNA DOĞRU ADAYLARI AÇIKLAMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Yerel seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa Pazar günü İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız. Bu kanaatler bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" dedi.

BİDEN OLUMLU BAKIŞ AÇISININ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

"Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenin konu başlıkları neler?" sorusuna da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam Sayın Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu, bu görüşmenin ana başlıklarını bir F16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine İsveç konusunda da bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu, yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın ve bunun dışında da bizler millet meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti. Komisyondan geçmenin ötesinde de dış işleri komisyonumuz şu anda kongreyle bu gelişmeleri yürütüyor. Bir diğer adım da özellikle Gazze konusunu Sayın Biden ile etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde şu an itibariyle 18 bini aşkın, çocuk, kadın yaşlı, okullar, camiler bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının nedenli insani olduğunu ve bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere dedik buraya müdahil olmanız gerekir dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN YALNIZLIĞI DAHA DA ARTACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes olmayacak açıklamasına ilişkin yöneltilen soruya, "İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil fakat İsrail'den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önce 121 burada İsrail'in tamamıyla karşısında yer aldı. Bu 121 bizimle beraber hareket etti. O zaman 40 çekimser kalmıştı, 10 Amerika'yla beraber İsrail'in yanında yer almıştı. Şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor bundan sonraki süreçte de bu yalnızlığı İsrail'in daha da artacak" ifadelerini kullandı.

TEMENNİ EDERİZ Kİ GÖRÜŞMELER OLUMLU İSTİKAMETTE SEYREDER

Eurofighterla ilgili yeni bir gelişme yaşandı mı sorusuna da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eurofighterlarla ilgili Savunma Bakanlığımız muhataplarıyla görüşmelerini yapıyor. Bu görüşmeler devam ediyor. Temenni ederiz ki inşallah bu görüşmeler olumlu istikamette seyreder" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI - 1
Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Aralık, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI - 1 - Son Dakika
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