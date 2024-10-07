Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Bir Yıldır Uyguladığı Bu Soykırımın Bedelini Er ya da Geç Ödeyecektir"

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İsrail, Beyrut\'u bir kez daha vurdu! Kentin güneyinde şiddetli patlamalar

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail- Gazze savaşının başladığı 7 Ekim saldırılarının birinci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "İsrail bir yıldır uyguladığı bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi aynı şekilde durdurulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail - Gazze savaşının başladığı 7 Ekim saldırılarının birinci yılında X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gazze savaşının insani boyutuna dikkat çekerek, yaşananları soykırım olarak niteleyen bir kısa film de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 7 Ekim... Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.

Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir... Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır.

Katil İsrail hükümetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yad ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbi taziyelerimi iletiyorum. İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır.

Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükümetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye vicdanın sesi olmaktan hiçbir zaman geri durmayacak

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın da X hesabı üzerinden 7 Ekim'in üzerinden bir yıl geçmesine ilişkin bir açıklama yayınlandı. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail, tam bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde masumları, çocukları ve kadınları katlediyor. İsrail attığı bombalarla yalnızca 42 bini aşkın Filistinliyi değil, insanlığın adalet inancını ve bir arada yaşama umutlarını da öldürüyor.

İşgalci İsrail'in açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de tutsak edilen iki milyondan fazla Filistinli, uğradıkları zulme karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarmasını ve insanlığın bu soykırımı bitirmesini bekliyor.

Tüm dünya çığlıklara kulaklarını tıkayıp masumlara sırtını dönse de Türkiye zulmün karşısında vicdanın sesi olmaktan, yaraları sarmaktan ve adaletin tecelli etmesi için her türlü adımı atmaktan hiçbir zaman geri durmayacaktır."