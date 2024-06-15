Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamada bulundu: (1)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlik Konseyi kararı bir adımdır, ancak yeterli değildir. Kağıt üstündeki birçok kararın İsrail tarafından nasıl yok sayıldığını hepimiz biliyoruz. Sayın Biden da artık bir samimiyet testinden geçmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ve İspanya ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.

İspanya ve İtalya'ya gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamladığını anımsatan Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı vesilesiyle 12-14 Haziran'da başkent Madrid'deki programının ilk gününde İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya gelerek kendisiyle baş başa bir akşam yemeği yediklerini ve yemekte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yer aldığını belirtti.

Ziyaretin ikinci günü İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile başkanlığını yaptıkları "Hükümetlerarası Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı"nda bakanların da iştirakiyle iki ülke arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Münasebetlerimizi tanımlayan kapsamlı ortaklık temelinde işbirliğimizi derinleştirme yönünde önemli kararlar aldık. Her iki ülkeden iş adamlarının katıldığı iş forumunun açılışını Sayın Sanchez'le beraber yaptık." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İspanya'dan yaklaşık 400 iş insanının katıldığı bir buluşma olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zirve sonunda açıkladığımız ortak bildiriyle yeni ticaret hacmi hedefimizi 20 milyar dolardan 25 milyar avroya çıkardık. Muhtelif alanlarda imzaladığımız 12 anlaşmayla ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik. Bu arada TCG Anadolu, İspanya'yla savunma sanayi işbirliğimizin sembolüydü. Şimdi yaptığımız görüşmelerle artık bunun bir üst segmentine geçme kararı aldık ve bunun da adımını attık. Zaten proje çalışmalarını Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız şu anda yürütüyor. İspanya, Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin Avrupa ve Birlik açısından taşıdığı stratejik öneme vakıf ülkeler arasında.

Hükümet Başkanı Sayın Sanchez'e tam üyelik sürecimize dair beklentilerimizi ilettik. Kıymetli dostum Sanchez'le bölgesel konuları da ele aldık. Gazze'de yaşanan katliam gündemimizin ilk sırasındaydı. İspanya'nın Filistin'i tanıma kararıyla ilgili olarak duyduğumuz memnuniyeti yine kendisiyle paylaştım. Sayın Sanchez'in tüm baskılara rağmen Filistin'in halklı mücadelesine verdiği destek her türlü takdire şayandır. İsrail-Filistin ihtilafının çözümünde inşallah bundan sonra da İspanya ile dayanışma içinde hareket edeceğiz. Avrupa Parlamentosu seçimleri, ırkçı ve faşist yapılarla ilgili bizim kaygılarımızı haklı çıkardı."

"İslam ve yabancı düşmanı akımlara dair ortak endişelerimizi dile getirdik"

Avrupa'daki Müslümanları ve göçmenleri daha zor günlerin beklediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Medeniyetler İttifakı girişimini hayata geçiren iki ülke olarak, İslam ve yabancı düşmanı akımlara dair ortak endişelerimizi dile getirdik. Zaten 20'nci yıla giriyoruz ve Medeniyetler İttifakı'nda 20'nci yılla ilgili de müşterek bir hazırlık yapacağız. Gelecek yıl 20'nci yıl dönümüne erişeceğimiz Medeniyetler İttifakı çerçevesinde diyalog ve karşılıklı anlayışa vurgu yapan faaliyetler düzenleme imkanlarını da gözden geçireceğiz. 8. Hükümetlerarası Zirve Toplantımızın ve Madrid'deki istişarelerimizin İspanya ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılar yapacağına inanıyorum."

Madrid ziyaretinin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle İtalya'ya geçtiklerini ve burada G7 dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Liderler Zirvesi'ne iştirak ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşlerini zirve marjında gerçekleştirilen Afrika ve Akdeniz ile Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'da mevkidaşlarıyla paylaştıklarını bildirdi.

Bölgenin karşı karşıya kaldığı çok boyutlu tehdit ve meydan okumalar hakkında fikir alışverişinde bulundukların belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Gazze özelinde mevcut uluslararası sistemin ve kurumların asli görevlerini yerine getirme noktasında sınıfta kaldıklarını bir kez daha açıkça ifade ettim. İnsanlığın mazlumların sesine kulak veren çok daha adil bir dünyada yaşamasının mümkün olduğuna işaret ettim. Zirve marjında bazı G7 ve davetli ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirdim. Zirve hitabında Gazze'de acil kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz akışının sağlanması için bir kez daha çağrıda bulundum. Görüşmelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"İspanya, zifiri karanlıkta insanlık gemisine yol gösteren bir deniz feneri olduğunu kanıtladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ve kültürel bağlantılar iki ülke için, özellikle de Filistin hususunda ortaklaşa takındıkları tavırlar, bütün dünya ve insanlık için ne vadediyor, ne beklemeliyiz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan katliamları karşısında İspanya ile duygularımızın çekincelerimizin ve itirazlarımızın ortak olduğunu görmek sevindirici. Özelikle Filistin'in devlet olarak tanınması konusunda İspanya, zifiri karanlıkta insanlık gemisine yol gösteren bir deniz feneri olduğunu kanıtladı. Gerek insanlığın vicdanını harekete geçirici çağrıları gerekse cesur ve kararlı uygulamaları bunu perçinledi. Ancak insanlık gemisinin yoluna kazasız belasız devam edebilmesi için yeni deniz fenerlerine ihtiyaç var. Filistin meselesinde İspanya'yla aynı istikamete bakışımız şu bakımdan önem arz ediyor. İspanya malum bir Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Birliği üyesi olmanın yanında aynı zamanda da NATO'da beraber olduğumuz bir ülke. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tavrı karşısında Filistin'in haklı direnişine yüreğini koyması ve hemen ardından da Avrupa ülkelerinden bazı çözülmelerin başlaması açısından da çok büyük önem arz ediyor. Özellikle Filistin'in devlet olarak tanınması konusunda İspanya'nın tavrının, İsrail'e öyle ya da böyle destek olan devletler arasından çözülmeleri beraberinde getireceği inancındayım. Nitekim Sanchez'le yaptığımız ayaküstü görüşmelerde de 'bunun devamı gelecek' yaklaşımları oldu. İnsanlığın karşı karşıya olduğu Filistin sınavından geçmek için daha çok ülkenin bence İsrail'e cesurca 'dur' demesi ve barışın yanında yer alması gerekir. Ama İspanya gibi ülkeler bu adımı atınca, inşallah barışın yanında yer alacak ülkelerin sayısı da artacaktır. Biz de İspanya da diğer dostlarımız da insanlığa barışı vadetmeye ve bunun için çabalarımızı artırmaya devam etmeliyiz."

"150'ye yakın ülke, düşündüğümüz gibi düşündü ve Filistin'in yanında yer aldı"

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Gazze ile ilgili aldığı ateşkes kararının uygulanabilmesi" konusunda ne düşündüğü sorulan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bugüne kadar attığı adımlara dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri her zaman kesişim noktası olmuştur. Burada da büyük ihtimalle yine öyle olacak. Aslında bizim 'Dünya beşten büyüktür' tezimizin işaret ettiği nokta da burası." yanıtını verdi.

İsrail aleyhinde alınması gereken kararlar söz konusu olduğunda ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bloke ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda alınan ateşkes kararında da benim endişem yine bir şekilde Konsey'i bloke edeceği şeklinde. Fakat öyle de olsa böyle de olsa bizim için en önemli adım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden öte, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan çıkan kararlardır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan çıkan olumlu kararlarda 150'ye yakın ülke ne yaptı? Bizim düşündüğümüz gibi düşündüler ve Filistin'in yanında yer aldılar. Bunları daha ileri taşımamız lazım. Bunu başardığımız takdirde bu yaklaşım zaman içerisinde inşallah Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini de belli bir noktaya çekecektir. Aslında mevcut durum Birleşmiş Milletler için de bir fırsattır. BM yapılanması, başta İsrail olmak üzere bazı hukuk tanımaz ülkelerin yerle yeksan ettiği itibarını yeniden kazanmak istiyorsa, bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerekir. İsrail'in durdurulması sadece Gazze'de huzuru sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda BM sistemine, uluslararası hukuka, insan haklarına karşı gerçekleştirilen İsrail saldırılarını da bastıracak. Bu sorumluluk öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin omuzlarındadır. Birleşmiş Milletler'in sonunun Milletler Cemiyeti gibi olmasını istemiyorsak, bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, bölgede nihai barışın yolu iki devletli çözümden geçer. Bu formül beraberinde kalıcı çözümü getirir. Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i devlet olarak tanıması bölgede iklimi değiştirebilir."

"ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız"

Bir gazetecinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı üç aşamalı bir ateşkes planına İsrail'in uyup uymayacağına ilişkin sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Kabataslak baktığımız zaman bu açıklamadan memnuniyet duyuyoruz. Ama bu BMGK'nın beş daimi üyesini Filistin'in yanına çekmeye yetmiyor. Buraya özellikle bakmamız lazım. Ben, inanıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız. Bu rahatsızlığı Amerikan yönetimi açık açık dile getirmese de Amerikan üniversitelerinden, sokaklarından, öğrencilerinden, rektörlerden yükselen sesler, burada artık belli bir dönüşümün başladığını gösteriyor. Bu da İsrail'i ciddi manada rahatsız ediyor. Artık şundan herkes emin ki bu kervan böyle yürümez. İnşallah Amerika'da yaklaşan son seçimlerle hava çok daha farklı gelişebilir. Biden'in bu açıklamasından sonra bizim yaptığımız açıklamalar var. Dünyada birçok ülkenin bu konuda yaptığı açıklamalar var. İnşallah isabetli adımları hep beraber atarız ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden bu konuyla ilgili çıkacak kararlar bundan böyle çok daha farklı istikamette gelişir. Sayın Biden'dan, bu planın bir seçim yatırımı değil, gerçekten ve samimi olarak Filistin'deki katliamları sonlandırmak için atılmış bir adım olduğunu ispat etmesi doğal olarak beklenir. Güvenlik Konseyi kararı bir adımdır, ancak yeterli değildir. Kağıt üstündeki birçok kararın İsrail tarafından nasıl yok sayıldığını hepimiz biliyoruz. Sayın Biden da artık bir samimiyet testinden geçmektedir."

(Sürecek)