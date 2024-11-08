Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle demokrasinin, terörle sivil siyasetin aynı koltukta taşınmayacağını her zaman söyledik, söylüyoruz. Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola, yan yana yürüme hakkı vermez. Siyasetçinin görevi halkına, şehrine, ilçesine hizmettir, bölücü elebaşlarına hizmetçilik yapmak değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 ayın geride bırakıldığı hatırlatılarak, "İslam ve Türk dünyasının Gazze konusunda üzerine düşeni yaptığını düşünüyor musunuz? İsrail ile ticaret meselesinde son günlerde iftiraların ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen kapattıktan sonra Filistin tarafının talebiyle bir mutabakat imzalandı. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, "Ne yazık ki adı sanı duyulmayan veyahut şöyle kasaya, tartıya çıkarsan gramı, kilosu beş para etmeyen bazı kimseler, İsrail ile ilişkiler konusunda bize garip garip iftiralar atıyorlar." ifadesini kullandı.

Bazı siyasi partilerin hala oralardan bir şeyler beklemeye çalıştığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibarıyla biz İsrail ile ticari ilişkileri kestik. Bundan sonraki süreçte de mümkün olduğunca biz, İsrail ile ilişkilerimizi kesmiş olarak yolumuza devam edeceğiz. Bunların elinde herhangi bir güç yok, atacakları veya attıkları adım yok ama iftiraya gelince iftira diz boyu. Biz aynı kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. Mısır ile dayanışma halinde, buralarla ilgili adımlarımızı kararlı bir şekilde sürdürecek ve İsrail'e bu noktada prim vermeyeceğiz.

İsrail, Filistin'i onlarca yıldır işgal ediyor. İnsanlar yıllardır açık hava hapishanelerinde yaşam mücadelesi veriyor. Bugün Gazze'de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla soykırım. Çoğu çocuk ve kadın, masum insanlar vahşice katlediliyor. Bir avuç toprak parçasına hapsedilen 2 milyondan fazla kişinin üzerine bomba yağdırılıyor. Maalesef insanlık adına utanç verici günlerden geçiyoruz. Bizim Gazze'deki mezalimi anlatma mesaimiz bitmeyecek. Her fırsatta İsrail'in zulmünü, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini dile getireceğiz. Herkes Gazze'deki katliamları, bebeklerin, annelerin çığlıklarını unutsa bile biz unutmayacak ve unutturmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesinin, yaptıklarının hesabını mutlaka vereceğini belirterek, "Onların peşindeyiz ve cinayetlerinin hesabını vermeden bırakmayacağız." dedi.

Türkiye'nin elinden ne geliyorsa, ne kadar imkanı varsa Gazzeli kardeşleri için seferber ettiğini vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısırlı yetkililerin de desteğiyle Gazze'ye ulaştırdıklarını söyledi. Erdoğan, "Bu rakamlara bakarak Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Terörle kesintisiz bir mücadele halindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede atılacak adımlara ilişkin soru üzerine, terörle mücadelede kararlılığı aynı şekilde sürdüreceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek. Şu an itibarıyla Suriye ve Irak'taki derinliklere girme, oradaki teröristleri takip etme ve terörü kaynağında kurutma mücadelemiz tavizsiz devam ediyor. Sınırlarımızın ötesinde bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi sözle ifade ettiğimiz gibi, fiilen de ortaya koyuyoruz. Bu mücadeleden geri adım atma, mücadeleyi gevşetme asla söz konusu değildir, bu olmayacaktır. Terörist unsurlara bırakılabilecek en küçük boşluğun ulusal güvenliğimize yönelik büyük bir tehdit olduğunun bilincindeyiz ve boşluk bırakmadan terörle mücadelemizi sürdürüyoruz."

Türkiye'nin, kendini korumak için gereken önlemleri almaktan asla çekinmeyeceğini belirten Erdoğan, "Sınır güvenliğimize yönelik attığımız her adım, teröristlerin geçiş yollarını kapatmayı hedefliyor ve gelişmiş teknoloji ve personel yığınakları ile sınır güvenliğimizi artırıyoruz. Biz terörle kesintisiz bir mücadele halindeyiz ve bu ancak son terörist etkisiz hale getirilince, ülkemize yönelik bu tehdit ortadan kaldırılınca biter." ifadesini kullandı.

"Makamını suistimal eden, bedelini öder"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınır ötesinde PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, yurt içinde terörle mücadelenin kapsamı yerel yönetimler üzerinden mi genişletilecek? Çünkü Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerinde de Esenyurt Belediyesinde olduğu gibi bir süreç yaşanmıştı. Ahmet Özer'in ve diğer terörle bağlantılı, terör suçundan yargılanan isimler hakkında CHP'nin de birtakım söylemleri ve açıklamaları olmuştu. Ancak tam da iç cepheyi kuvvetlendirme mesajları verilirken CHP'nin bu söyledikleri ne anlama geliyor? CHP ve DEM'in içerisinde bir panik havası olduğunu da görüyoruz. Bu paniğin ana sebebi Kandil'in baskısı mı?" sorusuna, "Bu konuda Kandil'in baskısı olur veya olmaz bu önemli değil." karşılığını verdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Seçim kampanyasında bir şey söylemiştik, dedik ki 'Kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen, makamını suistimal eden, kesinlikle bedelini öder.' Yargı, başsavcı ve savcılar, bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum. Bu süreç içerisinde attıkları adımlarla, aldıkları mesafeyle inanıyorum ki halkımın güvenini de kazanıyorlar. Çünkü yargı eğer dik durursa, halkımın da yargıya olan güveni artarak devam eder. Terörle demokrasinin, terörle sivil siyasetin aynı koltukta taşınmayacağını her zaman söyledik, söylüyoruz. Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola, yan yana yürüme hakkı vermez. Siyasetçinin görevi halkına, şehrine, ilçesine hizmettir, bölücü elebaşlarına hizmetçilik yapmak değildir. Milletin imkanlarının, Kandil'deki ve Avrupa'daki terör baronlarına veya bölücü örgütün şehir yapılanmasına peşkeş çekilmesine göz yummayız."

Adı geçen şahıslarla ilgili yargı kararları, deliller, iddialar, bilgi ve belgelerle yürütülen soruşturmaları hep beraber takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Yargıdan, artık ayyuka çıkan bu vahim iddiaları ve suçu görmezden gelmesini bekleyemeyiz." dedi.

Erdoğan, "Muhalefet, yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, hukuk insanlarını hedef göstermek ve onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır. Biz bu baskılara, bu hakaretlere boyun eğmeyiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz." şeklinde konuştu.

"Açıklanan rakamlar basit rakamlar değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı CHP'li belediyelerin konser harcamalarına ilişkin soru üzerine, "CHP'nin seçim mantalitesi, mantığı her zaman böyle çalışmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Yargının, bu süreci en hayırlı şekilde işlettiğini belirten Erdoğan, "Üzerine üzerine gidecekler. Çünkü eğer biz bu pislikleri temizleyemezsek, şunu bilelim ki ülkemizin geleceği de pek hayra alamet olmaz. Şu anda ben yargının çok sağlam yere bastığını görüyorum. Açıklanan rakamlar basit, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım." diye konuştu.

Bu durumun millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların, nasıl har vurup harman savurma anlayışıyla sağa sola saçıldığının somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor. Millet adına borçlar istendiğinde 'Bizi çalıştırmıyorlar.' feryatları koparan bir zihniyetle karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler, her zaman için sorumsuz bir yönetim anlayışı ve kamu kaynaklarının heba edilmesinin net bir göstergesi olmuştur. Özellikle işçi grevlerinin yaşandığı, temel belediyecilik hizmetlerinin verilmediği bir ortamda, belediyelerin önceliklerini sorgulamak gerekiyor."

CHP'li belediyelerde sorumluluk bilinci olmadığını dile getiren Erdoğan, "CHP'nin yönettiği şehirlerden bir bir çöp dolu sokaklar, çamurlu çukurlu yollara ilişkin haberler geliyor. Biz zaten her fırsatta CHP'nin çöp, çamur, çukur olduğunu anlatıyoruz. Maalesef milletimiz acı bir şekilde bu sözlerimizin ne kadar haklı olduğunu görüyor." dedi.

"CHP'li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir." ifadesini kullanan Erdoğan, bu hesabı millet adına sormaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, CHP'de her zaman olduğu gibi bugün de siyasi sorumluluk ve mali disiplin konusunda ciddi bir eksikliğin söz konusu olduğunu vurguladı.

"İnanıyorum ki önümüzdeki yıl enflasyonu gündemimizden çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmelere ilişkin soru üzerine, "Enflasyon artık sürekli olarak inişte olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son 2 ay içerisinde enflasyonda bu inişleri hep beraber göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Şu an itibarıyla bu iniş emaresinin kendini gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hiç tereddüde mahal bırakmadan inşallah enflasyondaki bu düşüşü göreceğiz. Benim yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu. Hatırlayın Mehmet Bey'in yine Maliye Bakanı olduğu dönemlerde faiz 4 küsur seviyesindeydi. Enflasyon da 5,6'ya kadar düşmüştü. Şimdi bunu yeniden inşallah ülkemizin gündemine getireceğiz. İstikrarlı bir mali politika ve yapısal reformların uygulanmasıyla bu olumlu trend devam edecektir. Ayrıca dış ekonomik koşullar ve küresel piyasalardaki gelişmeler de Türkiye'nin ekonomik durumunu etkileyecektir. Her türlü riski göz önünde bulundurularak attığımız ekonomik adımlarımızı aynı kararlılıkla ve disiplinle sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıl enflasyonu gündemimizden çıkaracak, yeni ve büyük yatırımlara odaklanacağız. Küresel krizlere, dalgalanmalara karşı ekonomik savunmamızı güçlendiriyor, ekonomik bağımsızlığımızı koruyacak adımları atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)