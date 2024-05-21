Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile yaptığı ortak basın toplantısında, Romen vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahatini mümkün kıldıklarını duyurdu. Erdoğan ayrıca Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin stratejik düzeye taşındığını ve ticaret hacminin artırılması hedeflendiğini belirtti.

21.05.2024 20:42
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi duyurmak istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Romanya arasında 6 anlaşmanın imzalanmasının ardından yapılan toplantıda  Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Romanya Başbakanı ve heyetini yüksek düzeyli strateji iş birliği konseyimizin ilk toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Başbakanlığım döneminde 2011 yılında Romanya ile ilişkilerimizi stratejik ortalık seviyesine taşımıştık. İlişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ekonomik ve ticari bağlar ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor.

"Ticaret hedefimiz 15 milyar dolar"

Karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Enerji alanında iş birliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayi ve askeri alandaki iş birliğimiz Romanya ile ilişkilerimizin önemli sacayaklarından birini teşkil ediyor. Hem bu alanda hem savunma sanayi iş birliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladık. Romanya ile bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz. 4 adet F-16 savaş uçağımız Romanya hava sahasında 4 ay boyunca görev yaptı. Bulgaristan'ın da katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihdas ettik. Terörle mücadele de görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi paylaştık. Romanya'da yaşayan Türk ve Türk- Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Soydaşlarımızın Romen toplumu ile uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatine mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesile ile duyurmak istiyorum. Beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.

"Netanyahu soykırım politikasına devam ediyor"

Sayın Başbakan'la bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bunun başında İsrail zulmü geldi. İsrail mezaliminin durdurulması, Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar hala atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıyı vereceğine inanıyorum.

"Romanya ile ilişkilerimizi ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Görüşmelerimizde Ukrayna'da üçüncü yılına giden savaşın gidişatını da ele aldık. Türkiye başlangıçtan bu yana çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması konusunda önemli katkılar sunmaya devam ediyor. NATO müttefiğimiz, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz Romanya ile ilişkilerimizi ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Romanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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