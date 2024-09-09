Erdoğan, Savarona Yatı'nı Ziyaret Etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , bir süredir Tuzla Tersane Komutanlığı'nda yenileme çalışması yapılan Savarona yatını ziyaret etti. Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgiler alarak yenilenen bölümlerde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersane Komutanlığı'nda bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapılarak modernize edilen Savorana Yatı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın da eşlik ederken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu. 9 ay süren kapsamlı çalışmalarla aslına sadık kalınarak modernize edilen Savarona Yatı'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

'SEYİR TESTLERİ DE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'n talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında geminin 80 ton asbestten arındırıldığı, tekne, makine, seyir ve elektrik sistemlerinin de onarıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın ziyareti sonrası yapılan açıklamada, "Savarona'nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi. Yatın mobilyaları ise aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı. Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı" bilgilerine yer verildi.

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Tebbun'un seçim başarısını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun arasındaki telefon görüşmesinin detayları, Cumhurbaşkanlığı X hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Cezayir'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı ve daha yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Ayrıca görüşmede Erdoğan, Seçim sonuçlarının Cezayir halkının son 5 yılda atılan adımlara verdiği desteğin göstergesi olduğunu, Cezayir'in istikrar ve refahının yeni dönemde daha da güçleneceğini, Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına yakışır biçimde her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Türkiye'ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak Filistin davası için gösterdiği gayreti Türkiye'nin takdir ettiğini ve desteklediğini, İsrail zulmü altındaki mazlum Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesi için iki ülkenin gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

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3- SARIYER'DE OTO TAMİRHANESİNDEKİ CİNAYETİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, SARIYER'de oto tamircisi iş yerinin önünde kafasından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Huzur Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki oto tamircisi İlhan Gürleyen tamirhanedeki hurda malzemeleri attığı sırada yanına kapüşonlu bir kişi yanaştı. Silahını çıkaran saldırgan Gürleyen'in başına tek el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı.

ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Silah sesini duyanlar olay yerine gelenler Gürleyen'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri iş yeri çalışanı Gürleyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerinden hızla kaçan kapüşonlu kişi tespit edilerek yakalamak için çalışma başlatıldı. Acı haberi alan Gürleyen'in yakınları güçlükle sakinleştirildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş yerinin önünde oturan İlhan Gürleyen'in arkasından gelen kapüşonlu saldırganın, Gürleyen ile kısa süre konuştuktan sonra cebindeki silahı çıkararak ateş ettiği görülüyor. Saldırının ardından şüpheli koşarak uzaklaşıyor.