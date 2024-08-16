Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Büyükelçi, Vali ve Emniyet Müdürü Atamaları Yapıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Büyükelçi, Vali ve Emniyet Müdürü Atamaları Yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Büyükelçi, Vali ve Emniyet Müdürü Atamaları Yapıldı

Cumhurbaşkanı kararlarıyla büyükelçi, vali, emniyet müdürü ve Jandarma teşkilatı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş getirildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yerine Orgeneral Ali Çardakçı atandı. 16 il emniyet müdürü merkeze çekilirken; 23 ile yeni emniyet müdürü atandı.

16.08.2024 02:44
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(ANKARA)- Büyükelçi, vali ve emniyet müdürü ile Jandarma teşkilatı atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 16 il emniyet müdürü merkeze çekilirken; 23 ile yeni emniyet müdürü atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş getirildi. Yaş haddinden emekli olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yerine Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

Büyükelçi, vali, emniyet müdürü ve Jandarma teşkilatı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hırvatistan Büyükelçiliği'ne Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne  Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliği'ne, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.

Yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yerine Orgeneral Ali Çardakçı getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 22  general ve albay, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilirken; 83 general ve albay yeni görevlere atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Karaman, Kütahya, Niğde, Sinop ve Yalova olmak üzere 16 il emniyet müdürü merkeze alındı. Adıyaman, Aksaray, Amasya, Bayburt, Çankırı Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karaman, Kilis, Kütahya, Sinop, Şırnak, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çanakkale, Eskişehir, Niğde, Tekirdağ, Tokat ve Yalova olmak üzere 23 ile yeni il emniyet müdürü atandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Büyükelçi, Vali ve Emniyet Müdürü Atamaları Yapıldı - Son Dakika

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