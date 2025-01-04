Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları katlanarak artıyor.

04.01.2025 19:47
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yi batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği." dedi.

Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada partililere hitap eden Erdoğan, "Dünya üstüne kalksa, Ordu geri adım atmaz, sevdiğinden vazgeçmez. Ölüm var, ayrılık yok bizim için dünyada diye türküler yakan Ordu'nun birlik şuuru, dirlik hassasiyeti, millet ve memleket sevdası adeta onun gönül bayrağıdır, hayat felsefesidir." ifadelerini kullandı.

Oğuz boylarının, Çepni Türkmenlerinin vatan kıldığı bu topraklarda çarpan her kalbin Türkiye'nin kalbi, atan her nabzın Türkiye'nin nabzı olduğunu dile getiren Erdoğan, Orta Karadeniz'in incisi, Doğu Karadeniz'in kapısı Ordu'nun, tarihi derinliği, kültürel zenginliği, mimarisi, şiirleri, türküleri ve el sanatlarıyla gönüllerinde mümtaz yere sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, Anadolu'nun harcı, Karadeniz'in baş tacı Ordu'nun, fındığı, mısırı ve yayla balıyla ülkenin tarım ve ihracat üssü olduğunu bildirdi.

Ordu'nun, Boztepe, Çambaşı ve Perşembe yaylası, Yason Burnu, Hoynat Adası ve Ünye Kalesi ile kültür ve turizmin göz bebeği olduğunu kaydeden Erdoğan, sanayi ve ormancılık faaliyetleriyle, sadece fındığın değil üretimin de başkenti konumunda bulunduğunu ifade etti.

"Dibi bulanık ittifaklara bel bağlayanlar, Ordu'yu anlayamaz"

Erdoğan, Ordu'nun, inancın, ümidin ve kararlılığın şehri olduğunu belirterek "Bir defa şunu çok net söylemek durumundayım, gözü dışarıda olanlar, siyasi takvimlerini yurt dışındaki aktörlere göre ayarlayanlar, Ordu'yu anlayamaz. Parti içi ayak oyunlarından, kurultay kavgalarından başını kaldıramayanlar, Ordu'yu anlayamaz. Dibi bulanık ittifaklara bel bağlayanlar, Ordu'yu anlayamaz. Hamasetle, polemikle, kendi kendini tekzip eden söylemlerle siyasetçilik oynayanlar, Ordu'yu elbette anlayamaz." diye konuştu.

Daha 7 ay öncesinde meydanlarda milleti vaat yağmuruna tutanların içler acısı halini partililerin de takip ettiğine inandığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliden ev hanımlarına, gençlerden çiftçilere kadar kim ne vaat ediyorsa benden 5 fazlası diyerek bir sürü söz verdiler. Kimi yerlerde ne dediler, 'Suyu bedavaya yapacağız' dediler. Kimi yerlerde 'Ulaşımı ucuzlatacağız' dediler. Kimi yerlerde 'Kimsenin işiyle ekmeğiyle oynamayacağız' dediler. Başka yerlerde 'Kimsenin hayat tarzına müdahale etmeyeceğiz, kimseyi dışlamayacağız' dediler ama koltuğa oturdukları andan itibaren verdikleri bu sözlerin hepsinin üzerine kalın bir sünger çektiler. 'Parayla su mu olur?' diyenler, 5 yılda suyun fiyatına tam yüzde 1000 zam yaptı. 'Fiyatını düşüreceğiz' dedikleri hizmetlerin tamamının fiyatı 5-6 kat arttı. Hısım, akraba, ahbap, eş, dost çiftliğine çevirdikleri belediyeleri adeta talan ediyorlar, yağmalıyorlar. Konserler üzerinden, alengirli ihaleler üzerinden yapılan yolsuzlukları, hırsızlıkları, soygun düzenini burada saymıyorum bile."

"Devletin herhangi bir kurumu alacağının peşine düştüğü için eleştirilmez"

Muhalefetin gururla gösterebileceği bir eserlerinin olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir projeleri bu; Sultanahmet'te şadırvanın musluğunu değiştirmiş. Yaptıkları bu. Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yi batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraatı, SSK'yi batırmaktı. Maşallah yeni genel başkan da bu konuda selefini hiç aratmıyor. Biz bunları yüzlerine söyleyince de beylerin konforu bozuluyor, hemen saldırıya geçiyorlar. Bir defa akıl, basiret ve ahlak sahibi herkes şunu kabul edecektir, dünyanın hiçbir yerinde devletin herhangi bir kurumu alacağının peşine düştüğü için eleştirilmez, yerilmez, hedef tahtasına konulmaz. Borcun ifasını istemek suç değildir, kabahat değildir, utanılacak bir tutum hiç değildir."

Asıl yüz kızartıcı olanın, mahcup olunması, hicap duyulması gerekenin, birikmiş borcu ödememek, daha kötüsü bundan kaçmaya çalışmak olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ister devletin bir kurumu, ister şahıs olsun fark etmez. Öncelikle bu ahlaki çizginin çok net biçimde çizilmesi gerekiyor. Ancak muhalefetin afaki tepkisine baktığınızda tam zıttı bir durum söz konusu. Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yi linç edecekler. Herhalde böyle bir pişkinlik örneğine, böyle bir arsızlığa CHP haricinde kanaatimce başka hiçbir yerde rastlanamaz. İkinci husus, SGK'yi birikmiş prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li yerel yönetimler. Bunların ilk sırasında, 10 milyar lira, eski parayla 10 katrilyon lira ile ana muhalefetin 25 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, son günlerde çeyrek altın hesabını yapmayı çok sevdiğine işaret eden Erdoğan, "İzmir Büyükşehir'in SGK'ye kaç çeyrek altın borcu var, varsın bir zahmet bunu da kendisi çıkarsın. Belediyelerin SGK'ye borç stokunun yüzde 70'i yine ana muhalefete ait. Türkiye'nin SGK'ye en borçlu 30 belediyesinden 23'ü yine CHP'li. İlçe belediyelerinin sadece yüzde 34'ü ana muhalefete mensupken, Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yüzde 65'i bunlara ait." ifadelerini kullandı.

"Yemeği kimin yediğini en iyi Sayın Özel bilir"

Bir belediyenin CHP'ye geçtiğinin iki şeyden anlaşılabileceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birincisi, belediye hizmetlerinin standardı anında düşüyor, otobüsler gelmiyor, çöpler toplanmıyor, sular akmıyor, köprüler, yollar, alt ve üst geçitler artık yapılmıyor. İkincisi, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları katlanarak artıyor. Mart 2024'ten beri hepsi daha önce CHP'li olan en borçlu 6 belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu yüzde 40 ile yüzde 100 oranında yükseldi. Tabii bu 6 aylık dönemde yemeği kimin yediğini en iyi Sayın Özel bilir. 'Belediye' deyince Sayın Özel'in aklına ilk 'yeme' kavramının gelmesi ise kuşkusuz ibretlik bir durumdur. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk ama Sayın Özgür Özel de kendi ağzıyla bu hakikati ikrar etmiş oldu."

Erdoğan, ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Sayın Özel'in dediği gibi şimdi biz buna sessiz mi kalalım? SGK'nin, CHP'li belediyeler eliyle felç edilmesine göz mü yumalım? İşçinin, emeklinin, esnafın, memurunun, işverenin hakkının yenilmesine rıza mı gösterelim? CHP'nin bizden beklediği budur. Sayın Özel'in bu kadar feveran etmesinin, kimi belediye başkanlarının bu derece çirkinleşmesinin yegane sebebi de budur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmasınlar, bu milletin dişinden, tırnağından artırarak devletine ödediği her bir kuruşun sorumluluğu bizim sırtımızdadır. Milletimiz, sandıkta bize yetkiyi işte bu tür hoyratlıklar karşısında hakkını, hukukunu koruyalım diye vermiştir. Biz de milletin hakkını sonuna kadar korumakta kararlıyız." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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