DasDas\'ta \'Ayna\' Prömiyeri

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri gerçekleştirildi.

Oyun öncesinde DasDas Sahne'de Mert Fırat ve Didem Balçın, önceki sezonu değerlendirerek ve yeni sezonda gerçekleştirilecek oyun ve programlara dair bilgi verdi.

Balçın, heyecanlı olduğunu dile getirerek, geçen sene sahneledikleri "Titus Kompleks" oyununun Tiyatro Eleştirmenleri Birliğinden "Yılın En İyi Oyunu" seçildiğini söyledi.

DasDas'ta Büyük Salon, Salon Alternatif ve Açık Sahne'de sezon boyunca kendi oyunları dışında birçok konuk ağırlayacaklarını belirten Balçın, "Bizim için heyecan verici olan hem erkek hem kadın stand-upçılar bu sene burada olmaya devam edecekler. Melikşah Altuntaş, Özge Özel, Alpay Erdem, Bengi Apak, Sarp Apak ve Tuz Biber ekibi burada olacak. Deniz Göktaş, Kaan Sekban ve Baturay Özdemir de bizimle olacak." dedi.

Mert Fırat, "Titus Kompleks" oyununu yeniden oynamak için sabırsızlandığını ifade ederek, "Birçok konuk tiyatromuz olacak bu sene. Açık Sahne, aslında pandemi sonrası 'kapanan tiyatrolar için alternatif nasıl bir program yapalım' diye başladı. Birçok kurumsal destekçisi de oldu. Onların sayesinde aslında salonlar böyle hızla doldu. Şimdilerde 15'in üstünde hatta 20'ye yakın grupla program yapıyoruz. Bizi çok heyecanlandırıyor. Elimizden geldiğince bu programları Bursa'daki salonumuza da taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

DasDas'ın bir misyonunun da farklı gruplarla Ankara, İzmir ve Bursa'nın arasında olduğu farklı şehirlere oyunlar taşımak olduğuna işaret eden Fırat, Bursa'daki izleyici sayısının 10 yıllık emeğin sonucu olduğunu anlattı.

Fırat, DasDas'ta devam eden oyunlara da değinerek, şunları kaydetti:

"Bu sene 'Ayna' ile başlıyoruz. 'Ayna' aslında Almeida Theatre Londra'da yaptığımız hızlı işbirliğinin sonucu. Biz ilk 'Joseph K' ile başlayan sürecimiz sonrasında Almeida'da geçen sezon boyunca oynanan 'Ayna' oyununu ilk defa Avrupa'dan önce Türkiye'de görmüş oluyoruz. Bu da bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Sam Holcroft, aslında çok değerli bir yazar. Kendisi bu coğrafyayı, Orta Doğu ve aynı zamanda Uzak Doğu'yu gezdikten sonra birçok oyunu için not almış. Oyun, İngiltere'de birçok ödül aldı. Yeni sezonda 'Nora' oyunu ve Ümit Erlim'in 'Yalnız' oyunu da bizlerle olacak. Cansel Elçin'in oyunu burada olacak. 'Cyrano' ve 'Deli Bayramı', 'Titus Kompleks' ve 'Canavar' konuk tiyatromuz olacak."

DasDas'ta bir önceki sene 728 etkinlik yapıldığını aktaran Mert Fırat, "Konser programımız var. Koray Candemir ve Harun Tekin'in 'Şakalı Akustik' konseriyle açılışımız olacak. Zuhal Olcay, Tuğrul Tülek ile üçüncü kez sahneye çıkacağız. Arkasından Duman ve Gevende gelecek. Gazino projemiz var. Dolu dolu bir sezon bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Prömiyeri gerçekleştirilen İngiliz yazar Sam Holcroft'un ünlü oyunu "Ayna" nın yönetmen koltuğunda İlham Yazar oturuyor. Oyunda Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya ve Uğur Uzunel yer alıyor.

İlksen Başarır'ın çevirdiği oyunun kostüm tasarımı Gül Sağer'e, ışık tasarımı Mustafa Bal'a, müzikleri ise Ali Erel'e ait.

DasDas'ta yeni sezonda birçok oyun ağırlanacak

Yedi senedir birçok tiyatro oyununu, müzisyeni ve sanatçıyı sahnesinde konuk eden DasDas, yeni sezonda da sanatseverleri zengin bir programla ağırlayacak.

Konuk tiyatro ekiplerini, müzisyenleri ve stand-up gösterilerini yıl boyunca sahnesinde misafir etmeye devam edecek.

Eylül ve ekim ayı programında ayrıca "Zengin Mutfağı", "Joseph K.", "Deli Bayramı", "Titus Kompleks" ve "Cyrano" gibi prömiyerini yaptığı günden beri kapalı gişe sahnelenen DasDas oyunları da seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

DasDas'ta Türkiye'deki tiyatro üretimine katkı sağlama amacıyla, 7 yıl boyunca 300'den fazla konuk oyun sahnelendi. 35 oyun prodüksiyonu hayata geçirildi. 1 milyona yakın seyirciyi misafir edildi ve 30'dan fazla şehirde turne düzenlendi.