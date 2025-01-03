DEAŞ'a Yönelik 17 İl Operasyonu: 42 Gözaltı - Son Dakika
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DEAŞ'a Yönelik 17 İl Operasyonu: 42 Gözaltı

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17 ilde düzenlenen Gürz-35 operasyonlarında 42 DEAŞ mensubu yakalandı, örgütsel belgeler ele geçirildi.

03.01.2025 09:19
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(ANKARA) - DEAŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde düzenlenen "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin, terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklamaya göre, 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-35" operasyonlarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-35' operasyonlarında; 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik  ve dayanışma en büyük gücümüzdür.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

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