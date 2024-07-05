DEM Partisi, 'Ekmek ve Adalet' kampanyasını başlatıyor

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(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 19 Temmuz'da Mardin'in Kızıltepe ilçesinden "Ekmek ve Adalet" kampanyasını başlatacaklarını belirterek, "Herkesi kampanyamıza katılmaya bu mücadeleyi birlikte yürütmeye davet ediyoruz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde güncel gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. " Kayseri'den başlayarak ülkede birçok noktaya yayılan saldırıların uzun zamandır işlenen göçmen düşmanlığı propagangasının sonucu olduğunu" ileri süren Doğan, şöyle konuştu:

"Türkiye siyaset tarihi açısından aslında korkunç olaylarla dolu hem bizi geçmişe götüren hem bugüne dair çok önemli ipuçları içeren hem de maalesef yarınla ilgili emarelerle dolu bir haftayı geride bırakıyoruz. Siyaset tarihi, yargı, hukuk, özgürlükler, demokrasi açısından baktığımızda tam da böyle bir haftayla karşı karşıyayız. 30 Haziran'dan bu yana birçok kentte mültecileri hedef alan ırkçı saldırılar var. Kayseri'de kız çocuğuna taciz iddiası üzerzinden alevlendirildi. 'Taciz mağduru Türk değil, Türkiyeli değil Suriyeli' diyerek bu Kayseri Emniyet Müdürü'nün açıklaması yatıştırılmaya çalışılan bir utanmazlık silsilesi ardı ardına söyleme ve eyleme döküldü. Uzun zamandır işlenen mülteci, göçmen karşıtlığı ve hatta düşmanlığı bununla ilgili yapılan propagandanın bir sonucunu gördük.

1 Temmuz Türkiye'nin çok kıymetli çabalarla hazırladığı imzaya açtığı, ilk imzacısı olduğu ve 1 Temmuz 2021'de Meclis'te oy birliği ile onayladığı İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilen ilk ve tek ülke olduğunun da yıl dönümü.

Sözleşmeden çıkılmasından bu yana en az 963 kadın öldürüldü. Bu ay 8 gazeteciye daha hapis cezası verildi. Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edildi RTÜK tarafından. 2 Temmuz Sivas katliamının 31. yıldönümü. Devlet ve akıl verenleri ilk günden beri Madımak'ta yakanlara yakın durdu ne yazıkki. Zaman aşımına karşı ilk tepki 'hayırlı olsun' oldu birlikte hatırlayalım. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında karar açıklandı. Tıpkı Kobani Davası'nda olduğu gibi bu davada da tabiri caizse IŞİD'e beraat kararı çıktı."

Ekonomi politikaları sebebiyle yurttaşın yoksulluğa ve sefalete mahkum edildiğini vurgulayan Doğan, "Ekmek ve Adalet" kampanyasına 19 Temmuz'da başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Memleket yangın yer, halkın cebi sofrası her yer yangın yeri. Bu ülkede işçiler, emekliler, alınteri ile geçinmeye çalışanlar yanıyor milyonlar insanı yoksulluk ve sefalete mahkum eden politikalarda ısrar ediliyor. Halkın geleceği çalınıyor, çocukların geleceği çalınıyor bunun bir kader olmadığını biliyoruz. Bir kampanya başlatıyoruz Özgürlük, eşitlik, demokrasi ve emek mücadelemizi 'Ekmek ve Adalet' kampanyası ile güçlendiyoruz. Herkesi kampanyamıza katılmaya, bu mücadeleyi birlikte yürütmeye davet ediyoruz. Partimiz 'Ekmek ve Adalet' kampanyasına 19 Temmuz'da Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Tarım Mitingi ile startı veriyoruz. Ardından Mersin, Kocaeli, Iğdır, Ağrı, Antalya, Aydın, Manisa, İstanbul, Hatay, İzmir ve daha birçok il ve ilçede emekçilerle buluşacağız."