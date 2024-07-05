DEM Partisi, 'Ekmek ve Adalet' kampanyasını başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Partisi, 'Ekmek ve Adalet' kampanyasını başlatıyor

Geniş Video İzle

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 19 Temmuz'da Mardin'in Kızıltepe ilçesinden 'Ekmek ve Adalet' kampanyasını başlatacaklarını duyurdu. Kampanyaya tüm vatandaşları davet eden Doğan, ülkenin ekonomi politikaları sebebiyle yoksulluğa ve sefalete mahkum edildiğini vurguladı.

05.07.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 19 Temmuz'da Mardin'in Kızıltepe ilçesinden "Ekmek ve Adalet" kampanyasını başlatacaklarını belirterek, "Herkesi kampanyamıza katılmaya bu mücadeleyi birlikte yürütmeye davet ediyoruz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde güncel gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. " Kayseri'den başlayarak ülkede birçok noktaya yayılan saldırıların uzun zamandır işlenen göçmen düşmanlığı propagangasının sonucu olduğunu" ileri süren Doğan, şöyle konuştu:

"Türkiye siyaset tarihi açısından aslında korkunç olaylarla dolu hem bizi geçmişe götüren hem bugüne dair çok önemli ipuçları içeren hem de maalesef yarınla ilgili emarelerle dolu bir haftayı geride bırakıyoruz. Siyaset tarihi, yargı, hukuk, özgürlükler, demokrasi açısından baktığımızda tam da böyle bir haftayla karşı karşıyayız. 30 Haziran'dan bu yana birçok kentte mültecileri hedef alan ırkçı saldırılar var. Kayseri'de kız çocuğuna taciz iddiası üzerzinden alevlendirildi. 'Taciz mağduru Türk değil, Türkiyeli değil Suriyeli' diyerek bu Kayseri Emniyet Müdürü'nün açıklaması yatıştırılmaya çalışılan bir utanmazlık silsilesi ardı ardına söyleme ve eyleme döküldü. Uzun zamandır işlenen mülteci, göçmen karşıtlığı ve hatta düşmanlığı bununla ilgili yapılan propagandanın bir sonucunu gördük.

1 Temmuz Türkiye'nin çok kıymetli çabalarla hazırladığı imzaya açtığı, ilk imzacısı olduğu ve 1 Temmuz 2021'de Meclis'te oy birliği ile onayladığı İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilen ilk ve tek ülke olduğunun da yıl dönümü.

Sözleşmeden çıkılmasından bu yana en az 963 kadın öldürüldü. Bu ay 8 gazeteciye daha hapis cezası verildi. Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edildi RTÜK tarafından. 2 Temmuz Sivas katliamının 31. yıldönümü. Devlet ve akıl verenleri ilk günden beri Madımak'ta yakanlara yakın durdu ne yazıkki. Zaman aşımına karşı ilk tepki 'hayırlı olsun' oldu birlikte hatırlayalım. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında karar açıklandı. Tıpkı Kobani Davası'nda olduğu gibi bu davada da tabiri caizse IŞİD'e beraat kararı çıktı."

Ekonomi politikaları sebebiyle yurttaşın yoksulluğa ve sefalete mahkum edildiğini vurgulayan Doğan, "Ekmek ve Adalet" kampanyasına 19 Temmuz'da başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Memleket yangın yer, halkın cebi sofrası her yer yangın yeri. Bu ülkede işçiler, emekliler, alınteri ile geçinmeye çalışanlar yanıyor milyonlar insanı yoksulluk ve sefalete mahkum eden politikalarda ısrar ediliyor. Halkın geleceği çalınıyor, çocukların geleceği çalınıyor bunun bir kader olmadığını biliyoruz. Bir kampanya başlatıyoruz  Özgürlük, eşitlik, demokrasi ve emek mücadelemizi 'Ekmek ve Adalet' kampanyası ile güçlendiyoruz. Herkesi kampanyamıza katılmaya, bu mücadeleyi birlikte yürütmeye davet ediyoruz. Partimiz 'Ekmek ve Adalet' kampanyasına 19 Temmuz'da Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Tarım Mitingi ile startı veriyoruz. Ardından Mersin, Kocaeli, Iğdır, Ağrı, Antalya, Aydın, Manisa, İstanbul, Hatay, İzmir ve daha birçok il ve ilçede emekçilerle buluşacağız."

Kaynak: ANKA

Ayşegül Doğan, Kızıltepe, DEM Parti, Ekonomi, Mahkum, Mardin, Ekmek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Partisi, 'Ekmek ve Adalet' kampanyasını başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
12:02 Rasim Ozan’dan eski eşi Nagehan Alçı’ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'dan eski eşi Nagehan Alçı'ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 13:58:07. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Partisi, 'Ekmek ve Adalet' kampanyasını başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement