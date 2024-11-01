Demirel, 100. Doğum Gününde Anıldı - Son Dakika
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Demirel, 100. Doğum Gününde Anıldı

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Süleyman Demirel, Isparta'daki anıt mezarında 100. doğum günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

01.11.2024 15:38
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, 100'üncü doğum günü dolayısıyla Isparta'daki anıt mezarında törenle anıldı.

Demirel Vakfı tarafından 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 100'üncü doğum günü dolayısıyla Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalcatepe'de bulunan anıt mezarda anma töreni yapıldı. Törene; Isparta Valisi Abdullah Erin, eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, eski Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar, Demirel'in özel doktoru eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Demirel Vakfı Başkanı Nihan Atasagun, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, katılanların saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Demirel Vakfı ve Demirel'in mesai arkadaşları tarafından anıt mezara çelenk bırakıldı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN MEMLEKETİNE VALİLİK YAPMAK BİZİM İÇİN BİR ŞEREF'

Isparta Valisi Abdullah Erin, "Isparta'da göreve başladığımda ilk ziyaret ettiğim mekanlardan birisi oldu. Ben Mardin Midyat'ın bir köyüne doğdum. Sayın Cumhurbaşkanımız Isparta'nın Atabey ilçesinin İslamköy'ünde doğduğu gibi aslında ve birkaç gün önce kutladığımız, kıyamete kadar da devam edeceğinden şüphe duymadığımız Cumhuriyetimizin sunduğu o eşsiz imkanları bir kez daha gördük. Isparta Valisi olmak gerçekten ayrıcalıklı bir meseledir. Devletimizde yıllarca başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış ve burada ebedi istirahatinde olan Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketine valilik yapmak elbette bizim için bir şereftir, bir onurdur" dedi.

DEMİREL İLE İLGİLİ ANISINI ANLATTI

Eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar da Demirel ile ilgili bir anısını paylaştı. Üçpınarlar, bir gün bir toplantıda yaşananlarla ilgili olarak, "Bazı il başkanları ve bazı milletvekilleri arkadaşlarımız 'Şapkayı aldı, kaçtı' dediler. 'Niye şapkayı alıp da orayı terk ettiniz, niye direnmediniz?' dediler. Demirel de dedi ki 'Arkadaşlar, kendi şapkamı orada bırakıp da mı gidecektim? Bakın devlet baştır, hükümetler şapkadır. O başın üstündeki şapkaları değiştirebilirsin. Biz de oraya yeni bir şapka gelsin dedik, şapkamızı aldık gittik' dedi. Anlayışa bakın, devlet baştır, hükümetler şapkadır. Böyle bir leziz benzetme yapabilen başka bir lider var mı?" diye konuştu.

'BURADA BİR MİLLET TÖRENİ YAPIYORUZ'

Eski Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar, bir devlet töreni yapmadıklarına değinerek, "Devlet töreni bir vazifedir, devletin bir protokolü vardır. Zaman zaman da mecburidir. Burada bir millet töreni yapıyoruz. Millet töreni gönüldendir. Millet töreni, manevi bir borcun ifasıdır. Zorlaması yoktur, mecburiyeti yoktur" diye konuştu.

'DOĞUM GÜNÜNDE MUHASEBE YAPARDI'

Süleyman Demirel'in 100'üncü doğum gününde dua etmek için bir araya toplandıklarını belirten merhum Demirel'in özel doktoru olan Aylin Cesur, "Süleyman Demirel'in manevi huzurunda dua etmek ve muhasebe etmek için bir aradayız. Neyin muhasebesini yapacağız? Konuklarımızın büyük bir kısmı biliyordur ama yine de tekrarlamak istiyorum. 1 Kasım Cumhurbaşkanımızın doğum günüydü. Yaşadığı sürece Sayın Cumhurbaşkanımızı doğum günü için ziyarete gelirdim. O gün kutlama yapılmazdı, muhasebe yapılırdı. Doğum gününde 'Evet' derdi 'Ne yaptık. Gelin memleketimiz, milletimizin için ne yaptık' diyerek, onu planlardı" dedi.

Konuşmaların ardından Demirel ailesine taziye ziyaretlerinin sunulmasıyla anma programı sona erdi.

Demirel, 100. Doğum Gününde Anıldı
Kaynak: DHA

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