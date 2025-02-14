Depremde 55 Kişiye Mezar Olan Kupik Apartmanı'nda İlk Duruşma: "İki Yıldır Deliller Bile Toplanmadı"

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Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay Kırıkhan'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 55 kişinin hayatını kaybettiği Kupik Apartmanı'nın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada müteahhit Ziyadin Kupik, yönetmeliğe uygun dayanıklı malzeme kullandığını söylerken, binada yakınlarını kaybeden aileler, betonun elle kırıldığını, binanın altında kolon kesildiğini kaydetti.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Kupik Apartmanı'nın yıkılması sonucu 55 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, arsa sahibi ve müteahhit Ziyadin Kupik ile tadilat projesi statik hesap proje müellifi inşaat mühendisi Nezir Günay hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, depremde yakınlarını kaybeden aileler, tutuksuz sanık Ziyadin Kupik ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Nezir Günay ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada ilk olarak müteahhit Ziyadin Kupik'e söz verildi.

"Kolon kesildi" iddiası...

Tutuksuz sanık Kupik, binanın olduğu yerin Kırıkhan Belediyesi'nin yeri olduğunu, belediye onayıyla başladığının altını çizdi. Belediyenin müteahhitliğini yaptığını, yüzde 75 kendisine geri kalan kısmının belediyeye ait olduğunun belirten Kupik, "Altı daire belediyeye verdim. Belediye kontrol etmeden hiçbir şey yapmaz. Binanın kolonlarının kesilmesine dair bilgim yok. Binaya yapılan çatı hakkında da bilgim yok. 2003'e kadar hiç dairem kalmadı orada" diye konuştu.

Binayı inşa ederken her şeyi fazlasıyla yaptıklarını, kolon, malzeme olarak dayanıklı yaptığını ileri süren Kupik, "Ben 1980'den beri müteahhitlik yapıyorum. Binanın altında Kimpaş Market tarafından kolon kesildiğini depremden sonra duydum. Gözlerimle görmedim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Çalıştığım binalar yıkılmadı, bu bina neden yıkıldı bilmiyorum"

Binanın inşaatında çalışan Necmi Özat, duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık Özat, projenin sekiz kat olacak şekilde geldiğini, projede yazılı olarak ne varsa ona uygun yaptıklarını söyledi. Özat, yaptıkları işlerin inşaat mühendisi Necati Uçar tarafından kontrol edildiğini söyledi. Özat, Kırıkhan'da çalıştığı hiçbir binada yıkım olmadığını, bu binanın da neden yıkıldığını bilmediğini belirterek, "Binanın dört tarafı perde beton, taşıyıcı kolonlar da var. Çimento harcında çimento yoktu. İnşaat devam ederken herhangi bir kat ekleme olmadı. Apartmanın niye yıkıldığını bilmiyorum" dedi.

"Binada kolon kesildi, TIR geçse sallanıyordu"

Kupik Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler duruşmada binada kolon kesildiğini söyledi. Müştekilerden biri arama kurtarma sırasında betonun elle kırıldığını, ufalandığını kaydederek, "Binanın yanından TIR geçse bina sallanıyordu. Deprem öncesi binada içe dönük esneme vardı. Biz parke döşemek istedik. İçe doğru gittiği için önce şap döküldü, sonra parke döşendi. Bina depremden önce de gitmeye başladı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

"Rant uğruna insanlar ölüme sürüklendi"

Kupik Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, duruşma sonrasında Kırıkhan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Müştekilerin avukatı Bülent Akbay, bugün bir kez daha siyasi anlamda güçlü insanların korunduğunun göründüğünü ileri sürerek, yargı mensuplarının suçluların avukatı gibi davrandığını kaydetti. Akbay, kolon kesmeye ilişkin çok somut deliller olmasına rağmen ifadesi alınsın taleplerinin reddedildiğini belirterek, "Müteahhit ilkokul mezunu olduğu halde bu binaları, tabutlukları yapmış. Rant uğruna insanlar ölüme sürüklendi. Enkaz, deliller orada duruyor. Ancak iki yıldır bu delilleri toplamaktan aciz bir durum var. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

İddianamede dönemin Kırıkhan Belediye Başkanı da kusurlu atfedildi

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Kupik Apartmanı'nın 1997 Deprem Yönetmeliği şartlarına uygun yapılması gerekirken; malzeme dayanımlarını, kuvvetli kolon ve kesme güvenliği hesaplarını yapmadan, zemin etüdü hazırlamadan hesapların yapıldığı kaydedildi. İddianame ayrıca yönetmeliklere uygun olmayan statik proje ve hesaplarını onaylayarak inşaatın yapımına izin veren, yapının usulüne uygun olmayan tadilat ruhsatını onaylayan Kırıkhan Belediyesi Başkanı İsmail Turan'a da kusur atfedildi. Öte yandan Turan'ın 2020 yılında yaşamını yitirdiği için kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.