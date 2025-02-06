Depreme Antakya\'da yakalandı, sevdiklerini kaybetti: \'Aslında hepimiz öldük, sadece bazılarımızı gömdüler\'

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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine Hatay'da yakalanan Hülya Karaçay annesini ve akrabalarını kaybetti. Evi depremde büyük hasar alan Karaçay depremden bir süre sonra İstanbul'a taşındı. Yaşananları anlatan Hülya Karaçay, " Antakya'da depreme yakalandım. O korkuyu nasıl anlatırım bilmiyorum. Evimizin yıkılması, evin enkazlarının içindeydik ama çıkamıyorduk. Evimizin bu kadar darmadağınık, patladığını, duvarların döküldüğünü dışarıdan bakana kadar hissetmemiştik. Aslında hepimiz öldük, sadece bazılarımızı gömdüler" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 53 binden fazla insan hayatını kaybetti. Uzun yıllar Hatay Antakya'da ailesiyle birlikte yaşayan Hülya Karaçay da depremi yaşayanlardan. Karaçay, 6 Şubat depremlerinde annesini, akrabalarını ve birçok sevdiğini kaybetti. Evleri depremde büyük hasar alan ve eşiyle içinden güçlükle çıktıklarını anlatan Karaçay, daha sonra İstanbul'a taşındı. İstanbul'da üniversitede okuyan oğluyla birlikte kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan ve Kadıköy'de bir restoranda aşçılık yaparak geçimini sağlayan Karaçay depremin ikinci yıldönümünde yaşadıklarını anlattı.

'O AN ÖLDÜĞÜNÜ HİSSEDİYORSUN AMA NEFES ALIYORSUN'

Hülya Karaçay, "Deprem anı çok kötü bir geceydi. Antakya'da depreme yakalandım. Uyuduk ve sabah uyandığımızda bütün şehir yok olmuştu. 6 Şubat benim için çok önemli bir gündü. Benim oğlumun doğum günüydü. Sabah çığlıklarla uyanmak çok kötüydü. O an öldüğünü hissediyorsun ve ama nefes alıyorsun. Çok acı bir durum ailene ulaşamamak. Hiçbir şekilde anlatamıyorum. Çok acı bir gündü. Evimizin yıkılması, evin enkazlarının içindeydik ama çıkamıyorduk. Evimizin bu kadar darmadağınık, patladığını, duvarların döküldüğünü dışarıdan bakana kadar içindeyken hissetmemiştik. O gece hiç sabah olmamıştı. Arabası olan arabasına binip gitti. Umutla sabah olmasını bekliyorduk. O karanlık, sesler, depremlerin hala devam etmesi... Sabah olduğunda o enkazlar, o çığlık sesleri arasında sevdiklerimize ulaşamamak çok kötü, İnsanın sevdiklerini enkazların altından çıkaramaması... Canlarımızın cesetlerini 3, 4 gün sonra çıkardığımız, 10 gün sonra sevdiklerimizin hala çıkamayışı. O korkuyu nasıl anlatırım bilmiyorum. Aslında hepimiz öldük, sadece bazılarımızı gömdüler" dedi.

'HAYATIMIZIN EN SOĞUK VE UZUN GECESİYDİ ÇOĞU SEVDİĞİMİZİ KAYBETTİK'

Depremde annesini, birçok akrabasını ve komşularını kaybeden Karaçay, "Ayın 5'ine kadar çok huzurluyduk, herkes huzurla uyudu ama çoğumuz toprağın altında kaldı. O gece ben ve eşim vardık. O gün oğlumun doğum günüydü diye onun odasında uyumuştum. Deprem sırasında eşimle birlikte birbirimizin sesini o odadan, öteki odaya duyamadık. O kadar ses vardı. Sadece gözlerimi açtığımda eşyalarım, her yer alt üst olmuştu. Duvarlar çökmüştü. Merdiven çökmüştü, dışarı çıktığımızda üç katlı evimizin bütün duvarları patlamıştı. Ailemden annemi sonradan kaybettim. Arkalı önlü apartmanlar yıkıldığı için ailem arabada mahsur kaldı, çıkamadılar. Soğuktu, yağmurlu bir geceydi ve hayatımızın en soğuk günüydü. Annem o nedenle çok üşüdü ve ayağı da incinmişti. Sonrasında iyileşemedi. Dayımın ailesinden 8 kişiyi kaybettik. Komşularımızın gözümüzün önünde apartmanları çöktü. Çığlıklarını duydum. Oradan da 7 kişi öldü. Çok fazla kaybımız var. Çalıştığım iş yerinin patronu, hanımı, çocukları öldü. Çok kişi var, çok tanıdık var. Akrabalarımız hepsi enkaz altında kaldı. Kuzenlerimiz, kuzenlerimin eşleri, dayılarım torunlarıyla beraber çekirdek ailemin hemen hemen tamamı yok oldu ve çok üzücü bir durum. Çok uzun bir geceydi, soğuk bir geceydi ve çoğu sevdiğimizi kaybettik. Umarım bir an önce toparlarız" şeklinde konuştu.

'6 ŞUBAT OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜ BEN O GÜN ÖLDÜM ONUNLA BİRLİKTE TEKRAR DİRİLDİM'

Depremin ardından zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını anlatan Hülya Karaçay, "Ben önce İzmir'e geldim, orada çalıştım. Bir buçuk yıl sonra oğlumun yanına İstanbul'a geldim, okuyor diye burada çalışıyorum. Tekrar sıfırdan başlamaya çalışıyoruz çünkü evimiz de yıkıldı. Nasıl başlanır bilmiyorum, nasıl toparlarız bilmiyorum ama bir şekilde toparlanacağız. Umudumuzu çok kaybettik ama hala oğlum için umudum var. Onun için iyi bir gelecek sunmak istiyorum. Babası da Antakya'da kirada, biz de burada kiradayız. 6 Şubat oğlumun doğum günü. Ben o gün öldüm, onunla birlikte tekrar dirildim. İkimizin doğum günü o gün" ifadelerini kullandı.

Hayata yeniden başladıklarını söyleyen Karaçay, Cumhurbaşkanına seslenerek oğlunun eğitimi için yardım istedi. Karaçay, "Okulunu bırakmaması için sadece ev kirasını karşılayabilecek bir yardımda bulunmalarını istiyorum. Benim tek istediğim belediye ya da devletin yardım etmesi. Cumhurbaşkanımızdan oğlum için burs istiyorum. En azından ev kirasını karşılayabilecek bir burs istiyorum. Burs depremzede olmama rağmen, evimizin yıkılmasına rağmen, tekrar sıfırdan başlamamıza rağmen çıkmadı ama gerçekten yardımlarınıza ihtiyacım var. Umudum oğlum, umudum sizlersiniz" dedi.