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Kahramanmaraşlı resim sanatçısı depremin izlerini sergiledi - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı resim sanatçısı depremin izlerini sergiledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıntıları arasından kurtulan resim sanatçısı Selcan Kalın, Erzurum'da açtığı sergiyle depremin bıraktığı izleri ve yaşanan hüznü anlatmaya çalıştı. Kalın, sergide jüt, pamuklu siyah ve renkli ipler, elyaf tergal, jüt çuval kumaşı ve boyalar gibi nesnelerle çalışmalarını özgün bir şekilde ürettiğini belirtti.

23.01.2024 - 09:28,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıntıları arasından kurtulan resim sanatçısı Selcan Kalın, Erzurum'da açtığı sergiyle depremin bıraktığı izleri ve yaşanan hüznü anlatmaya çalıştı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremde Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ve Osmaniye'de de hissedilirken, çok sayıda bina yıkılmış ve can kaybı olmuştu. Bu deprem herkesi olduğu gibi resim sanatçısı Selcan Kalın'ı da derinden etkiledi. Depremlerin meydana geldiği günlerde Kahramanmaraş'ta ikamet eden Selcan Kalın, "Asrın Felaketi (6 Şubat 2023 Depremi)" adlı sergisinde bu depremi yaşamış biri olarak fikirsel ve duygusal bir bağ kurarak çalışmalarını özgün bir şekilde ürettiğini belirterek, "Bu çalışmalarda jüt, pamuklu siyah ve renkli ipler, elyaf tergal, jüt çuval kumaşı ve boyalar vb. gibi nesnelerle yüzeye monte edildi. Çalışmalarımda karışık teknikler kullandım. Her bir çalışmada deprem ve depremde yaşanılan felaketi, metaforik ve sembolik olarak ifade etmek istedim" dedi.

Kuşlarının çırpınışları ile uyandılar

Kahramanmaraş'taki evlerinde ikamet ederken meydana gelen depremi kuşlarının sesi ile yaşamaya başladıklarını ifade eden Selcan Kalın, "Kuşumuzun kanat çırpması ve panik hali bizi uyandırdı. Daha sonra sarsıntı ile birlikte evimizin camları açılmaya başladı. Tek katlı evde yaşadığımız için en az zararla kurtulduk. Daha sonra hayat devam etti ve ben kendi yaşadıklarımı, insanların hüzünlerini ve acılarını anlatmak istedim. Böyle bir sergi oluşturdum. Günlük hayattaki ip ve kumaşları kullandım. 20 eser ortaya çıktı. Her bir eserimde ayrı bir hüzün ve gözyaşı var. Diğer insanların da yaşanmışlıklarını anlatmak istedim" şeklinde konuştu.

Selcan Kalın kimdir

Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Selcan Kalın, 2011 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandı ve 2014 yılında Prof. Dr. Mehmed Kavuk atölyesinden mezun oldu. 2015 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tezli yüksek lisansını tamamlayan Kalın, yüksek lisansta Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin ve Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan ders aldı. 2017 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında sanatta yeterliğini kazandı ve Doç. Evren Kavukçu atölyesinde çalışmalarını üretti. Kalın'ın; 73 uluslararası, 36 ulusal ve 2 tane kişisel sergisi bulunuyor. - ERZURUM

Kahramanmaraşlı resim sanatçısı depremin izlerini sergiledi
Kaynak: İHA
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