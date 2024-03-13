Devlet Tiyatroları Dünya Tiyatro Günü'nde 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek - Son Dakika
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Devlet Tiyatroları Dünya Tiyatro Günü'nde 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek

Devlet Tiyatroları Dünya Tiyatro Günü\'nde 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart'ta temsil edilecek 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek.

13.03.2024 23:18
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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart'ta temsil edilecek 38 oyunu ücretsiz sahneleyecek.

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasına göre, Dünya Tiyatro Günü'nde, sanatseverler DT'nin 25 bölgesindeki 36 sahnesinde, 38 ücretsiz temsili izleyebilecek.

Ücretsiz biletler, yarından itibaren DT gişelerinden, ilgili müdürlüklerden ya da "biletinial.com" internet sitesinden temin edilebilecek.

Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu, "Cimri"yi Etimesgut CKM, "Devlet Ana"yı Cüneyt Gökçer, "Son Gece Mahallesi"ni Şinasi sahnelerinde, "Kadınlar, Filler ve Saireler"i Küçük Tiyatro, "Siyahlı Kadın"ı Akün Sahnesi, "Esaretin Bedeli"ni İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi, "Gişe"yi Oda Tiyatrosu, "Hayal Dükkanı"nı Pursaklar DT Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Bella Figura"yı Mecidiyeköy Büyük Sahne, "Tek Başıma"yı Mecidiyeköy Stüdyo Sahnesi, "Sonbahara Son Güller"i Üsküdar Tekel Sahnesi, "Tamamen Doluyuz"u Üsküdar Stüdyo Sahne'de izleyiciyle buluşturacak.

İzmir Devlet Tiyatrosunun oyunları, "Hamlet" Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi, "Bir Düş Gibi" Konak Sahnesi, "Majestik" Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde izlenebilecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu, "Lobotomobilin Üç Seferi"yi Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, "Şair, Şiir, Şuur"u Mehmet Akif Ersoy Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda beğeniye sunacak.

Adana Devlet Tiyatrosu, "Ortak Cinayetin Suç Duyurusu" ile 01 Burda PGM Sahne'de, Trabzon Devlet Tiyatrosu "Medyum" ve "Sihirli Lamba" ile Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyi selamlayacak.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde "Ekşi Tom"u, Kayapınar Kültür Merkezi'nde "Sayı Dedektifleri"ni ve Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde "Çarpışma"yı izleyiciyle buluşturacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon'da "Havada Yüzmek" oyununu, Erzurum Devlet Tiyatrosu Erzurum DT Sahnesi'nde "Yeşilçam"ı, Sivas Devlet Tiyatrosu Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Donör"ü, Van Devlet Tiyatrosu Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Külhanbeyi Operası"nı beğeniye sunacak.

Kayseri Devlet Tiyatrosu, Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Kral Üşümesi", Gaziantep Devlet Tiyatrosu, Şehit Kamil Sahnesi'nde "Geçmişten Gelen Kadın", Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Kadınlar İstasyonu", Elazığ Devlet Tiyatrosu ise Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi" ve "Başıboş" oyunlarını ücretsiz sahneleyecek.

Samsun Devlet Tiyatrosu'nun "Gonzago'nun Öldürülmesi" oyunu Samsun DT Sahnesi'nde, Çorum Devlet Tiyatrosu'nun "Nihayet Bitti" oyunu ise Çorum DT Sahnesi'nde izlenebilecek.

Denizli Devlet Tiyatrosu, "Bimarhane"yi Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde, Ordu Devlet Tiyatrosu "Hiç Kimse"yi Ordu DT Sahnesi'nde, Edirne Devlet Tiyatrosu "Çöp Canavarı"nı Edirne DT Sahnesi'nde,"Hiç Kimsenin Öyküsü"nü ise Damat İbrahim Paşa Salonu'nda sanatseverlerle buluşturacak.

Kaynak: AA

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