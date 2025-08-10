Dijital Çağa Başkaldırı: Kitap Kafe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dijital Çağa Başkaldırı: Kitap Kafe

10.08.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Abdullah Ertürk, kitap kafesinde dijital etkileri eleştiriyor, kültürel hafıza yaratıyor.

BURSA'da yaşayan Abdullah Ertürk (55), dijital çağın kültürel etkileri ile yıllardır hayalini kurup, hayata geçirdiği kitap kafeyle mücadele ediyor. Bazı kitapları tavana asarak, söz ve yazı sanatının teknoloji karşısında yenildiği ve yok olduğu mesajını veren Ertürk, kalan eserleri de raflara yerleştirerek, kafeyi kültürel bir hafıza mekanına dönüştürdü.

Bursa'da uzun yıllar muhasebecilik yapan Abdullah Ertürk'ün, çocukluk yıllarında başlayan kitap tutkusu hayatına da yön verdi. Küçük yaşlarda babasının kütüphanesi ve ilkokul öğretmeninin kitap okuma yarışmalarıyla başlayan kitap tutkusu, Ertürk'ün üniversite yıllarında hocalarından aldığı işletme ve girişimcilik projeleriyle şekillendi. Misafirperver yapısıyla bu tutkuyu birleştiren Ertürk, uzun yıllardır aklında olan 'kitap kafe' hayalini, doğru zaman ve mekanı bulduğunda hayata geçirdi.

Yıllardır biriktirdiği özel kütüphanesindeki yüzlerce kitabı Tarihi Abdal Meydanı'nda açtığı dükkanına taşıyan Ertürk, raflara; edebiyat, tarih, mühendislik, politika ve eski el yazması kitaplar gibi farklı alanlarda eserler yerleştirdi. Dijital çağın kültürel etkilerine eleştirel bir metafor da geliştiren Ertürk, bazı kitapları tavana asarak, söz ve yazı sanatının teknoloji karşısında yenildiği ve yok olduğu mesajını verdi. Kalan kitapları ise raflara yerleştiren Ertürk'ün kurduğu kafe, kültürel bir hafıza mekanına dönüştü.

MİSAFİRLERİNİ ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKARIYOR

Ertürk'ün, öğrencilerin ders çalışabileceği, araştırmacıların kaynak bulabileceği, sakin ve kültürel bir ortam oluşturmayı hedeflediği kafenin raflarını yalnızca kitaplar değil, nostaljik objeler de süslüyor. Eski radyolar, saatler ve kültürel eşyalarla donatılan mekanda çalan dönem müzikleri ile haftada bir gün gerçekleştirilen canlı müzik etkinliği, kitap kafenin misafirlerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Bu kafenin misafirleri, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen nostaljik gazozların tadıyla da çocukluk yıllarına geri dönüyor.

'BEN BOŞ KALDIĞIM HER ZAMAN KİTAP OKURUM'

Kitaplara olan ilgisinin çocukken başladığını söyleyen Abdullah Ertürk, "Babamın çok ciddi bir kütüphanesi vardı, o dönemlerde o kütüphaneden faydalandım diyebilirim. Ama okuma aşkını bana babamla beraber, ilkokul öğretmenimin düzenlediği kitap okuma yarışmaları oluşturdu. Ben boş kaldığım her zaman kitap okurum. Kitap okumak benim için bir tutku ve aşktır. O yüzden bu mekan, kitaplara olan aşkımın bir yansıması diyebilirimö dedi.

'DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY BİR KİTAP KAFE FİKRİYDİ'

Ertürk, üniversite yıllarında hocalarının kendilerinden yeni bir işletme ve girişimcilik projesi geliştirmelerini istemesi üzerine, Türkiye'de kitap odaklı mekanların eksikliğini fark ettiğini belirterek, "Kitabın satıcısının olduğunu, fakat hizmet veren bir yerin olmadığını fark ettim. Ben misafir ağırlamayı da severim. O anda düşündüğüm şey bir kitap kafe fikriydi. Böyle eskiyi andıran, nostaljik unsurlarla dekore edilmiş bir tarif yaptım. Bu fikir yıllar içerinde bende bir ukde olarak duruyordu. Yıllarca yer aradık, bir türlü nasip olmadı. ya kiralar çok yüksekti ya da yapılarda problemler vardı. Sonunda, çarşıda meşhur bir dondurmacının kapandığını duyduk. Mekanı görünce içime sindi. Yaklaşık 70 metrekarelik, direksiz bir alan. Tadilata girdikö sözleriyle kitap kafeye uzanan yolculuğunu anlattı.

'KİTAPLAR GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNDE İNTİHAR EDİYOR'

Tadilat sürecinde kitapların yerleşimi ve mekanın atmosferi üzerine çok düşündüklerini ifade eden Ertürk, oluşturduğu dekorasyonla misafirlerine bir mesaj da vermek istediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tadilatını yaparken, kitapları nasıl yerleştireceğimizi, nasıl bir atmosfer kuracağımızı düşünüyorduk. Bir arkadaşımız bununla ilgili, 'Kitaplar günümüz teknolojisinde intihar ediyor' diye bir metafor yapıp, 'Kitapları asalım' dedi. Ben de intihar edenleri asalım, kurtarabildiklerimizi raflara koyalım dedim. Daha sonrasında yavaş yavaş bir dekor oluşturduk. İhtiyaç duyduğumuzda, eşimle birlikte biriktirdiğimiz eski nesnelleri getirdik Evimizde olmayanları ise satın aldık.ö

'OKUYAN İNSANLARA ULAŞSINLAR'

Ertürk, kütüphanesindeki kitaplardan ayrılmanın zor olduğunu, ancak kitapların okurlara ulaşması için böyle bir adım attığını belirterek, "Kütüphanemdeki kitaplardan ayrılmak zor oldu ama dedim ki; okuyan insanlara ulaşsınlar. Kitapları isteyenler satın alabiliyor. Özellikle aradığı kitabı bulamayanlar için faydalı oluyor bu durum. Öğrenciler gelip ders de çalışabiliyor. Burayı kurarken, herkesin özgürce kitap okuyabileceği, kültürle iç içe bir ortam olsun istedimö dedi.

'AMACIMIZ KÜLTÜREL KATKI'

Ertürk, kafede; edebiyat, tarih ve mühendislik gibi farklı alanlarda kitaplarının da bulunduğunu belirterek, "Elbette burası bir ticarethane. Yaşaması için, bir gelir sağlaması gerekiyor. Ama asıl amacımız kültürel katkı. Edebiyat, tarih, mühendislik gibi farklı alanlarda kitaplarımız mevcut. Zaten dolaşmayı çok severdim. Bazen bir kitap ararken yolum Diyarbakır'a, düşer, Amasra'ya kadar giderim. Katıldığım fuarlardan, öğretmenlerden, akademisyenlerden kitaplar edindimö diye konuştu.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Edebiyat, Güncel, Kültür, Sanat, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Çağa Başkaldırı: Kitap Kafe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
05:10
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 11:50:21. #7.12#
SON DAKİKA: Dijital Çağa Başkaldırı: Kitap Kafe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.