Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 öncesi İstanbul'da mevkidaşı Miliband'la görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 öncesi İstanbul'da mevkidaşı Miliband'la görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4+E3 toplantısı öncesinde Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile İstanbul'da görüştü. Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen toplantılara R4 ve R4+E3 ülkelerinin dışişleri bakanları katılıyor.
DIŞİŞLERİ Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile ile R4+E3 toplantısı öncesinde İstanbul'da bir araya geldi.
R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantıları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile R4+E3 toplantısı öncesi bir araya geldi.
Kaynak: DHA
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