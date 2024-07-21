İsrailli Bakan Katz\'ın skandal paylaşımına Türkiye\'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz

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İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet, Filistinli öğrencilerin İsrail polisine saldırı hazırlığı yaptığını ve finansörlerinin de Hamas'ın Türkiye'deki şubesi olduğunu öne sürdü. Skandal iftirayı sosyal medya hesabından paylaşan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, "Erdoğan, radikal ve antisemit bir ideoloji uğruna Türkiye'yi terörü destekleyen bir ülke haline getirip İran'ın başını çektiği şer eksenine yaklaştırıyor." dedi.

KATZ'IN HADSİZ PAYLAŞIMINA TÜRKİYE'DEN SERT YANIT

Katz'ın hadsiz paylaşımına Türkiye'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları "bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın" arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz

"NETANYAHU HÜKÜMETİ İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN HESABINI VERECEK"

İsrail'in, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerinin" sonuçsuz kalacağı kaydedilen açıklamada, "İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KATLİAM ŞEBEKESİ YALAN MAKİNESİ GİBİ HAREKET EDİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İsrail'de Netanyahu'nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir. Bu şebeke de aynı tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinesi gibi hareket ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı.

Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi, er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir."