Dışişleri Bütçesi Yetersiz

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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri başladı. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, geçen yıl ile bu yılın bütçesi arasında sadece yüzde 24 artış olduğunu ve bu artışın yeterli olmadığını belirterek, "Enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları dikkate alındığında bu artışın gerçekçi olamayacak kadar düşük tutulduğunu söylemek yanlış olmaz. Ülkemizin uluslarası arenada etkinliğini arttırmak ve vatandaşlarımızın haklarını korumak adına çok büyük öneme sahip bu bütçe teklifinin jeopolitik gerçekler karşısında yeterli olduğunu söylemek mümkün değil" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunuş konuşmasının ardından milletvekili konuşmalarına geçildi. İYİ Parti grubu adına konuşan Muğla Milletvekili Metin Ergun, bakanlık bütçesi ve pasaport itibarına dair değerlendirmelerde bulundu.

"Bu bütçenin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir"

Bakanlık bütçesinin yeterli olmadığını ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ergun, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın geçen yılki bütçesiyle bu yılki bütçesi arasında farklar var. 2024 yılı bütçesi hazırlanırken Dışişleri için teklif edilen bütçe 31 milyar 373 milyon liraydı. 2025 yılı için teklif edilen rakam ise yaklaşık 39 milyar 35 milyon lira. Bu rakamlarla geçen yıla göre yüzde 24 artış yapıldığını görüyoruz. Enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları dikkate alındığında bu artışın gerçekçi olamayacak kadar düşük tutulduğunu söylemek yanlış olmaz. Ülkemizin uluslarası arenada etkinliğini arttırmak ve vatandaşlarımızın haklarını korumak adına çok büyük öneme sahip bu bütçe teklifinin jeopolitik gerçekler karşısında yeterliliği tartışmalıdır. Bölgede ve Dünya'da önemli bir aktör olan Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı için bu bütçenin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Hollanda gibi Türkiye'ye göre daha küçük ve istikrarlı bir jeopolitik konumuna rağmen bütçesi 13 milyar Euro olan bütçesi dikkate alındığında meramımızın daha net anlaşılacağını düşünüyoruz. Bu bütçe gerekli stratijik yatırımların gerçekleştirilmesi noktasında yetersizdir."

"Dış politika, iç politikanın bir aracı haline getirilmiş durumda"

Ergun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut iktidarın uygulamalarıyla dış politika, iç politikanın bir aracı haline getirilmiş durumdadır. Bakanlık içerisinde aşağıdan yukarı bir şekilde geliştirilen dış politika ugulamaları ve kararları artık ne yazık ki yukarıdan gelen emirlerle icra ediliyor. Asırlık hariciye geleneği ve Cumhuriyet felsefesinin yerini iktidarın ideolojik temelli ve kişisel çıkarlara dayalı dış politika anlayışı almıştır. Bu dış politika anlayışının ulusal politikaları koruyabilmesi mümkün değildir."

İktidarın Meclis'e gereken önemi vermediğini belirten Ergun, "Meclis adeta yok sayılmaktadır. Dışişleri Komisyonu da bu konuda payını alıyor. Hem önceki Bakan hem de mevcut Bakan komisyon çalışmalarına hemen hemen hiç katılmamış ve gerekli bilgilendirmeleri yapmamışlardır. Bu duruma özellikle cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği sağlıksız ilişki neden olmuştur" dedi.

"Pasaport itibarının arttırılması için somut adımlar atılmalı"

Uluslararası saygınlığın en önemli ölçütlerinden birinin pasaport itibarı olduğunu belirten Ergun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın vizesiz seyahat edebildiği yabancı ülke sayısındaki artış hedefinin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Türk vatandaşlarının maruz kaldığı vize probleminde de Bakanlığın hangi somut adımları attığının açıklanması gerekiyor. Vatandaşlarımız ticari ve turistik açıdan birçok ülkeye vizesiz giremiyor."