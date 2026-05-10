Diyarbakır'da Ak Parti, CHP ve MHP'nin Davet Edildiği "Barış Forumu" Başlıyor.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu, salı günü başlıyor. 5 gün sürecek foruma, CHP, AK Parti ve MHP yetkililerini de davet ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, forumda Kürt-Türk ilişkilerinin anayasal zeminde tartışılacağını ifade etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 12-16 Mayıs'ta düzenleyeceği "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu"nda, 5 gün boyunca, panel, söyleşi, atölye ve kültür-sanat etkinlikleri yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Salonu'nda düzenlenecek açılışta, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Veysi Aktaş konuşacak.

Programa ilişkin ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, forumda toplumsal barış, demokratik çözüm, kadın özgürlüğü, ekoloji, kültür, dil, hafıza ve yerel demokrasi başlıklarının tartışılacağını dile getirdi.

"DİYARBAKIR BARIŞ TOPLANTILARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ BİR KENT"

Bu forumun çalışmasının 2025 yılının ağustos ayında başladığını söyleyen Eş Başkan Serra Bucak, "Koordinasyonumuz, arkadaşlarımız bunun üzerine çalışıyor. Neden böyle bir fikrimiz çıktı? Bu fikir hep var Diyarbakır'da. Diyarbakır politik bir kent, mücadele geçmişi, uzun bir kent ve bu mücadele geçmişinde pek çok müzakere toplantılarına, barış toplantılarına gerek siyasi partilerde gerek yerel yönetimlerde ev sahipliği yapmış bir kent. Yine toplumsal konularda, ekolojik konularda, sosyal meselelerde pek çok forumlar yapmış. Geçmişten hatırlarsınız Mezopotamya Sosyal Forumu, ardından Su Forumu, Ekoloji Forumu düzenlendi" diye konuştu.

5 GÜN BOYUNCA 40'TAN FAZLA ATÖLYE DÜZENLENECEK

Forum boyunca, 12-16 Mayıs tarihleri arasında her gün 40'tan fazla atölyenin düzenleneceğini aktaran Eş Başkan Serra Bucak, şöyle devam etti:

"Yerel yönetimlerin barış başta olmak üzere çünkü barışı istemek, yerellerde eşitlik, adaleti istemek aynı zamanda kentin kalkınmasını istemek ve bu kalkınmanın kent hizmetlerine ve toplum yaşamına sirayet etmesini istemek anlamına geldiği için biz ülkemizde süre gelen 1,5 yıldır devam eden barış sürecinin, müzakere sürecinin barışa giden yolun, aynı zamanda yerellerden de desteklenmesi gerektiği, hatta barışın yerellerden nasıl örülebileceğinin konuşulabileceği, tartışılabileceği fikriyle yola çıktık. Böyle bir uluslararası formun haftaya startını vereceğiz. 5 gün boyunca Amed'in çeşitli mekanlarında sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar 40'tan fazla atölye gerçekleşecek. 6'ya yakın panel gerçekleştireceğiz. Farklı mekanları kullanacağız. Çand Amed'den Cemil Paşa'ya kadar Sırp Gragos'tan diğer alanlara kadar Amargi Kültür Merkezi'nden, tiyatro salonlarımıza kadar yani aslında kentte mekan çeşitliği ve olabilecek erişilebilir bütün mekanları da kullanmayı hedefliyoruz bu çalışmalar için."

"BARIŞ İÇİN BİR YOL HARİTASI VE KATKI SUNSUN İSTİYORUZ"

Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu ile 1,5 yıldır sürdürülen çözüm sürecine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Eş Başkan Bucak, barışın olabildiğince toplumun tüm kesimleriyle daha yatay bir zeminde tartışılmasını istediklerini dile getirdi. Bucak, şöyle devam etti:

"Tabii ki çözüm olacaksa, iktidar partisi, diğer siyasi partiler, Kürt partisi, bütün aktörler bu barış meselesine dair fikirlerini, projelerini kamuoyuyla paylaşacak, ortak metinlerini paylaşacak, yol haritasını paylaşacak ama toplum bu işin neresinde sorusunu sormak istiyor aslında Toplumsal Barış ve Özgürlükler Forumu. Toplum derken herkesi kastediyoruz. Çocuklar barıştan ne anlıyor? Kadınların perspektifi ile barış nasıl ele alınıyor? Gençlerin perspektifiyle barış nasıl mümkün olabilecek? Gençler barış siyasetine dair ne sunmak istiyor? Toplumda barış kültürünü geliştirerek oluşabilecek bir müzakere ve barış için bir yol haritası için katkı sunsun istiyoruz bu tartışılan barış kültürü ve toplumun en küçük hücrelerinde en küçük alanlarında en dar topluluklarında konuşulsun tartışılsın başka yerel yönetimlere belediyelere de örnek olsun istiyoruz."

"BİR BUÇUK YILDIR BİR SÜREÇ YÜRÜYOR AMA TOPLUMDA BİR KAYGI HALİ VAR"

Toplumlar kutuplaştıkça, birbirinden uzaklaştıkça siyasetin barışla ne demek istediğini çok da iyi anlayamayabilir. Ama toplumlar yakınlaşırsa atölyelerle, panellerle, buluşmalarla, kendi kentlerinde, başka kentlerde bir de uluslararası deneyimleri dinleyerek yani onların deneyimlerini bizim deneyimlerimizle, bizim bakışımızla kıyaslayarak yani belki bizim barış bakışımızda bir nasıl diyelim bir çeşitlilik, eksik yahut onların de bir farklılık var. Bir buçuk yıldır bir süreç yürüyor ama toplumda bir kaygı hali var, bir güvensizlik hali var. Yerellerde kendi sokağında mahallesinde kendi evinin yakınındaki bir toplum merkezinde bir kültür merkezinde bu gibi buluşmaların olduğunu görürse katkı sunacak gençler, liseliler, üniversiteliler, kadınlar, anneler, barış için mücadele eden herkes diye düşünüyoruz."

AK PARTİ, CHP VE MHP DAVET EDİLDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, kentteki tüm siyasi partileri ziyaret ettiklerini, siyasi partilerin temsilcilerini, il başkanlarını açılışa davet ettiklerini belirterek, "12 Mayıs'ta bir açılışı olacak forumun ve ardından bir panel olacak, ardından da bir konser olacak. Tüm sivil toplumu ziyaret ettik. Yine siyasi partilerin genel merkezlerinden temsilcilerini ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni, AK Parti'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni davet ettik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir formu düzenlediğimizi ve kendilerini burada görmek istediğimizi söyledik. Yine Hevler, Duhok valilerine davetiyeler yolladık" dedi.

"KAPANIŞ KONSERLERİ FARKLI DİLLERDE BARIŞI ANLATACAK"

Türkiye'den ve yurt dışından gelecek akademisyenlerin atölyeler yapacağını söyleyen Eş Başkan Bucak, şöyle konuştu:

"Uluslararası arenada barış çalışan, düşünürler, akademisyenler burada barışın farklı disiplinlerle nasıl ele alındığını, nasıl deneyimler yapıldığını kimi atölyelerle yapacak. Çok zengin atölye içeriklerimiz var bu arada. Sokak futbolundan tutalım, çocuklarla barışı konuşmaya kadar kadın perspektifinden, jineoloji perspektifinden, jineoloji ve kadın akademisinin yapacağı bir barış atölyesi olacak. Yine Sinebir Amed Tiyatrosu ve çeşitli sanat disiplinleri bir arada olacak. Yine yurt dışından bir sanat topluluğu kapanış konserlerinde farklı dillerde yası, barışı anlatan bir konser verecek. Yani çeşitli konuları çok farklı kesimlerle, farklı bileşenler ve katmanlarla bir araya getireceğiz. Hrant Dink Vakfı 3 tane atölye yapacak."

"HERKESİN KENDİ ANLADIĞI YERDEN AMA BARIŞA DOĞRU BİR HATTI ÇİZMESİ OLACAK"

AK Parti, CHP ve MHP'den katılımı önemsediklerini söyleyen Eş Başkan Bucak, şunları kaydetti:

"Tabii katılmaları durumunda hep birlikte barışa dair sözümüzü söylemiş olacağız. Burada tek tek siyasi partilerin söz alması olmayacak bu. Herkesin kendi anladığı yerden ama barışa doğru bir hattı çizmesi olacak. Biz bu birlikteliği, beraberliği önemsiyoruz. Yahut kritik diyaloglar da olabilir barışa dair. Bunu da duymak istiyoruz. Yani bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı daha kritik bir yerde durup daha eleştirel bir yerde biz de barışı talep ediyoruz ama barışın unsurları bunlardır dediği yerde başka bir siyasi partinin yahut başka bir siyasi aktörün bir düşünürün bir akademisyenin o açılış konuşmalarında o panellerde başka bir yerden ayna tutmasını da istiyoruz."

"DİYARBAKIR MÜCADELENİN DİRENİŞİN KENTİDİR"

Diyarbakır'ın barış mücadelesine yoğun emek veren bir kent olduğunu aktaran Eş Başkan Bucak, "Aslına bakarsanız kutuplaşmayı önlemek yakınlaşmayı mümkün kılmak ve kritik diyalogları da tartışmalı diyalogları da yine yakınlaştırma amacıyla gayesiyle bir arada duymak dinlemek istiyoruz. Diyarbakır'ın da bu önemli kritik rolünü politik ve mücadeleci yönünü ilklerin kentidir. Tartışmaların kentidir. Mücadelenin direnişin kentidir. Sivil toplumun dinamiklerin yoğun emek vermiş olduğu yani bu barış mücadelesine yoğun emek vermiş olduğu bir kenttir. O yüzden bu kentte tabii ki farklı siyasal partilerin görüşlerini de ağırlamak, düşüncelerini de bilmek istiyoruz" diye konuştu.

"BARIŞIN TESİS EDİLMESİNE İNANAN VE İHTİYAÇ DUYAN TÜM KESİMLERİ DAVET EDİYORUZ"

Eş Başkan Bucak, "Anayasal zeminde bir tartışma bir hukuk tartışması yürüyecek. Anayasa tartışması yürüyecek. Kürt-Türk ilişkilerinin anayasal zeminde tartışılmasını istiyoruz. Akademisyenleri davet ettik. Hem açılış buluşmamızda hem panelimizde hem ardından gerçekleştireceğimiz konserimizde tüm gençleri, kadınları bu meseleye emek vermiş, bu meseleye çokça ihtiyaç duyan, bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan barışın tesis edilmesine inanan ve ihtiyaç duyan tüm kesimleri davet ediyoruz" dedi.