Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi

Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Çocuk Kaçırma Girişimi
30.08.2025 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Çocuk Kaçırma Girişimi
Haber Videosu

28 yaşındaki Gökhan Kıratlı, 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı. Psikolojik sorunları olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde 27 Ağustos öğle saatlerinde, Gökhan Kıratlı (28) isimli şahıs, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğunu kaçırmaya çalıştı.

Diyarbakır'da Çocuğu Kaçırmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

KAHRAMAN ESNAF ÇOCUĞU KURTARDI

Bu sırada çocuğun ağlayarak "Ağabey beni kurtar" dediği inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42), Kıratlı'ya müdahale etti. Çocuk, Gökhan Kıratlı'nın elinden kaçıp kurtuldu. Aslan'ın ise şüpheliye müdahale ederken attığı yumruğun parke standına denk gelmesiyle 2 parmağı kırıldı. Şüpheli kaçarken, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da Çocuğu Kaçırmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

CAMİ BAHÇESİNDE YAKALANARAK TUTUKLANDI

Ailenin de şikayeti sonrası polis, çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması ile Kıratlı, saklandığı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir cami bahçesinde yakalandı. 4 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kıratlı, işlemleri sonrası tutuklandı.

Diyarbakır'da Çocuğu Kaçırmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin çocuğu kaçırmaya çalıştığı, Ahmet Aslan'ın müdahale ettiği anlar ile ailenin Aslan'a yaptığı teşekkür ziyareti ve çocuğun Aslan'ın elini öpmeye çalışarak sarıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"CEZAEVİNE GİRMEK İSTEDİM"

Kıratlı, mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Psikolojik sorunlarım olduğu için geçinemiyorum. Cezaevine girmek istedim. Çocuk şahsa kötü niyetle yaklaşmadım.

Diyarbakır'da Çocuğu Kaçırmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

"KENDİSİNDE ÇOCUKLUĞUMU GÖRÜNCE NEFRET DUYDUM"

Kendisinde çocukluğumu gördüğüm için bir anlık nefret duydum. Yaklaşık 10 gün önce Diyarbakır'a geldim. Ben olay günü adliyeden çıktım, ifade vermiştim. Sonrasında yürürken önüme bu çocuk denk geldi.

"ELBİSESİNDEN TUTUP KIZARAK YÜRÜTTÜM"

Anlık olarak elbisesinden tuttum, çocuğa kızmaya başladım, kızarak yürüttüm. Sonrasında çocuk ağlamaya başladı. Zaten bıraktım. Esnaflar araya girdi, orada aramızda esnafla arbede yaşandı. Bana ne olduğunu sordular. Ben de 'akrabasıyım, kızarım size ne' dedim. Bunu da esnaflarla herhangi bir olay çıkmasın diye böyle söyledim"

Kaynak: DHA

Ahmet Aslan, Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
Randevu talep etti Ali Koç, takımın başına Mourinho’dan daha ünlüsünü getiriyor Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Gelsin yeni tazminat Mourinho’nun yeni takımı belli gibi Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
Paylaşım rekoru kırıyor Ümit Özat’ı zora sokacak ’’Mourinho’’ videosu Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak ''Mourinho'' videosu
Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti
Bulgaristan’ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu Bulgaristan'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu
Beşiktaş’ta Al Musrati ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Çin’de bir görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Çin'de bir görüşme gerçekleştirecek
İsrail Ordusu’ndan Suriye’nin güneyine baskın İsrail Ordusu'ndan Suriye'nin güneyine baskın
780 bin liralık vurgunu önledi, karşılığında aldığı şey saat oldu 780 bin liralık vurgunu önledi, karşılığında aldığı şey saat oldu
Hemen takipten çıktı Merve Terim’den bomba Kerem Aktürkoğlu paylaşımı Hemen takipten çıktı! Merve Terim'den bomba Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
Fenerbahçe’ye geleceği konuşulan İsmail Kartal’ın yeni talibi sürpriz Fenerbahçe'ye geleceği konuşulan İsmail Kartal'ın yeni talibi sürpriz

15:55
Cezmi Baskın’a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı
15:25
Anıtkabir’deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
15:25
Biri 21, ikisi 17 yaşında 3 genç kızın eğlencesi faciayla noktalandı
Biri 21, ikisi 17 yaşında! 3 genç kızın eğlencesi faciayla noktalandı
14:56
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
14:41
Anıtkabir’de atılan slogan CHP’li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?
14:41
“İnat Box“ kullananların banka hesapları boşaltıldı 15 milyonluk vurgun
"İnat Box" kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun
14:16
Van’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
14:01
CHP lideri Özel’den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
13:51
Görüşmeler başladı Fenerbahçe’ye Alman antrenör
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye Alman antrenör
13:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu İlk maç deplasmanda
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç deplasmanda
13:21
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
13:10
Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı Sorguda kan donduran itiraflar
Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar
12:59
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
12:20
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2025 16:38:40. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.