Doğu Karadeniz'in En Büyük Camisi Açıldı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'in En Büyük Camisi Açıldı

11.07.2025 16:59
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Trabzon'da Hanife Hatun Camii ve Külliyesi, büyük bir törenle ibadete açıldı.

TRABZON'da 2019 yılında temeli atılan Doğu Karadeniz'in en büyük camisi Hanife Hatun Camii ve Külliyesi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı mevkisinde eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından annesi Hacı Hanife Bayraktar adına yaptırılan Doğu Karadeniz'in en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Hanife Hatun Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen arazi üzerine inşa edilen caminin açılışına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Erdoğan Bayraktar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kubbe yüksekliği açısından Türkiye'de nadir eserler arasında yer alan denize hakim bir konumda 26 dönümlük bir arazinin üzerine inşa edilen Hanife Hatun Camii ve Külliyesi'nde aynı anda 13 bin kişi ibadet edebilecek.

BÜYÜK BİR YAPI OLARAK TASARLANDI

İbadete açılmadan Trabzon'un sembol yapılarından biri haline gelen cami ve külliye; 15 bin 833 metrekare toplam inşaat alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanından oluşuyor. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 240 metrekare iç avlu ve revak alanı ile bin 115 metrekare mahfil katı bulunan yapıda, toplam 6 bin 611 metrekareyi bulan ibadet alanları yer alıyor. 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, 700 kişilik konferans ve toplantı salonu, 500 kişilik aşevi, bay-bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkların bulunduğu Hanife Hatun Camii ve Külliyesi, aynı zamanda bölge halkının sosyal amaçla da kullanabileceği büyük bir yapı olarak tasarlandı.

42 METRE KUBBE YÜKSEKLİĞİ

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olan, 78 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunan caminin içi, 24 pencereden ışık alıyor. Ses akustiği de dikkate alınarak tasarlanan cami ve külliye; ana kubbe, ön cephe ile mihrap cephesinde bulunan iki yarım kubbe ve güneybatı ve kuzeydoğu cephesindeki iki büyük kemerden oluşuyor. Camide engelli kullanıcıların ulaşımı için bir de asansör bulunuyor.

'BU CAMİ, TRABZON'A ÇOK YAKIŞTI'

Caminin kente çok yakıştığını belirten Erdoğan Bayraktar, "Trabzon, önemli bir vilayet. Burası Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in 22 yıl yönettiği önemli bir liman ve ticaret merkezi. Trabzon'a nüfusu itibarıyla büyük bir külliye yapılma ihtiyacı doğmuştu. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu belediye başkanlığı yaptığı dönemde bu fikri ortaya atmıştı. 2019 yılında cami yapımına ilk adım atıldı. Caminin kurulduğu alan 8 bin 141 metrekare. Bodrum katında atölyeler, dershaneler, sağlık merkezi ve konferans salonu var. Burayı sadece ibadet edilen bir yer olarak düşünmeyin. Çevresi ile Trabzon'da bir merkez olma özelliğindedir. 186 bin metrekarelik, 200 dönüme yakın bir alanın 26 dönümüne camimiz kuruldu. Ganita ile birlikte burası Doğu Karadeniz'in merkezi olma özelliğini kazandı. Sahili ve parklarıyla güzel bir mekan olacak. Bu cami, Trabzon'a çok yakıştı. İnşallah sosyal hayata, dayanışmaya, kaynaşmaya, İslam alemine ve vatanımıza fayda sağlar. Allah bize nasip etti, burayı yaptık. Annem benim için çok önemli. Annemin adını bu camiye vermiş olmak ayrı bir mutluluk oldu. Sadece anneme değil, Trabzon'da tüm Hanife adındaki kadınların ismine atfen bu caminin adı Hanife oldu. Böylesi kalıcı bir eseri yapabildiğimiz için şükürler olsun" diye konuştu.

'ÖRNEK VE GÜZEL BİR ESER'

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise Hanife Hatun Camisi'nin önemli bir eser olduğunu ifade ederek, "Karadeniz'in ve Trabzon'un simgesi olan bir külliyeyi hizmete açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 2019 yılında yapımına başlanan Hanife Hatun Camii yalnızca mimarisiyle değil, içerisinde atölye, kütüphane, konferans salonlarıyla, çeşitli alanlarda kurs eğitimlerinin icra edileceği önemli bir ilim yuvası olacaktır. Bu güzel eser, geçmiş ve geleceği buluşturan aynı zamanda ecdadımızın emaneti olan cami kültürünü modern zamanlara taşıyan güzel bir örnek ve önemli bir eserdir" dedi.

'ÇOK YÖNLÜ BİR MERKEZ OLACAK'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de caminin çok yönlü bir merkez olacağını aktararak, "Külliyemiz sadece bir ibadet alanı değil, aynı zamanda hayatımızın da merkezinde olan ilim ve irfan yuvası olacaktır. İçinde yer alan sosyal alanlarıyla toplumu hemşehrilerimiz ile bir araya getirerek, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve eğitime paylaşma ile hizmet eden çok yönlü bir merkez olacaktır. Bu güzel eseri şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşarken, ecdadımızın izinde yürüyen bir iradeyi kararlılıkla, emekle, gayret ve fedakarlıkla, iş birliği ve dayanışma ile hayata geçirilmesine vesile olan bakanımız Erdoğan Bayraktar'a, çalışma arkadaşlarına, katkı sağlayan hayırsever arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Karadeniz'in en büyüğü olma özelliği taşıyan külliyemiz fiziki büyüklüğü ile göz dolduruyor. Bizim övünç kaynağımız; maddi ölçüler değil, buranın içinde yeşerecek olan ilim irfan ve kardeşliktir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi, katılımcılara cami maketi dağıtıldı ardından hatıra fotoğrafları çekildi. Kılınan ilk cuma namazı ile Hanife Hatun Camii'nin açılışı gerçekleştirildi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN-Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'in En Büyük Camisi Açıldı - Son Dakika

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