Dünya Engelliler Günü\'nde Anıtkabir Ziyareti

(ANKARA) – Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve bağlı federasyonlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Konfederasyon Başkanı Yusuf Çelebi, ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında; "Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını sağlamak, haklarını savunmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretten sonra konfederasyonun genel merkezinde engelli hakları ve sosyal kapsayıcılığa ilişkin konfederasyona bağlı beş federasyon ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Konfederasyon Başkanı Yusuf Çelebi adına engelli bir birey tarafından okunan açıklama şöyle:

"2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler Yasası, engelliler için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Geleneksel bakışı değiştiren bu yasa, çağdaş anlayışlarla uyumlu şekilde eğitim, istihdam, sosyokültürel ve sosyo-ekonomik alanlarda önemli atılımlar sağlamıştır. Ancak bu kazanımların sürdürülebilirliği ve daha da ileriye taşınması için yeni adımlar atılması gerekmektedir. Engelli bireylerin yaşadığı zorluklar her geçen gün daha görünür hale gelmekte, yalnızca fiziksel veya zihinsel engeller değil, aynı zamanda toplumun ön yargıları ve ayrımcı tutumları da bu zorlukları artırmaktadır. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını sağlamak, haklarını savunmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına mücadelemizi sürdürüyoruz."

Açıklamada, engellilerin talepleri şöyle sıralandı:

"Engelliler ile ilgili alınacak bütün kararlarda engelliler adına mutlaka yetkin engelli sivil toplum kuruluşları yer almalıdır. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verebilmek için Cumhurbaşkanlığı'na doğrudan bağlı Engelliler İdaresi Başkanlığı veya özel bir Engelliler Bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi içerisinde yer alan politika kurullarının her birisinde kendi alanlarında uzman olan bizatihi engelli bireylerin yer alması sağlanmalıdır.

"Yardımcı araç gereçlerin en kalitelilerinin engelli bireylere ücretsiz bir şekilde temin edilmesi sağlanmalıdır"

5510 sayılı kanununun 63'üncü maddesinde düzenleme yapılarak engellilere yönelik protez, ortez ve yardımcı araç gereçlerin tür ve finansmanının usul ve esaslarını belirlemesinde kapsayıcı bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonda engellileri temsilen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yer almalıdır. Sosyal devlet ilkesinden hareketle protez, ortez, tekerlekli sandalye, işitme cihazı gibi yardımcı araç gereçlerin en kalitelilerinin engelli bireylere ücretsiz bir şekilde temin edilmesi sağlanmalıdır. Engelli bireylerin toplumsal hayata ve kent içi yaşama tam, etkin ve eşit katılımını sağlayabilmenin ön koşulu olan yapılı çevrenin, toplu taşıma araçlarının ve bilgiye erişimin erişilebilirlik düzenlemelerinin bir an önce tamamlanması için planlama yapılmalı ve daha katı tedbirler alınmalıdır. Engelli bireylerin her konu için tekraren engelliliğini ispata çalışacağı rapor istenmemeli, bir rapor her alanda sürekli olarak geçerli olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

"ÖTV ve MTV indirimli otomobil alımlarında sınırlar kaldırılmalı"

ÖTV ve MTV indirimli otomobil alımlarında sınırlar kaldırılmalı, engelli bireylerin hareketliliğini artıracak kalıcı bir sistem getirilmelidir. Sağır ve işitme engellilerin engel oranı yüzde 40-80 arasında olmasına rağmen, ÖTV muafiyetinden yararlanamamaktadır. Bu nedenle, sağır ve işitme engelliler ÖTV muafiyeti kapsamına alınmalıdır. 5510 sayılı kanunda düzenleme yapılarak engelli çalışanlara yıllık 120 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanmalıdır. 15 yıl çalışarak emekli olan engellilerin ikramiye ve maaş hesaplamaları 30 yıl üzerinden yapılmalıdır. Afet acil eylem planlarında engelli bireylere yönelik özel çalışmalar yapılmalı, özel önlemler alınmalı, özelleştirilmiş arama kurtarma ekipleri oluşturulmalıdır."