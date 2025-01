Dünya Nüfusu 8,09 Milyara Ulaştı

Güncel

NEW YORK, 1 Ocak (Xinhua) -- Dünya nüfusu 2024 yılında 71 milyondan fazla artarak yılbaşı itibarıyla 8,09 milyara ulaştı.

ABD Sayım Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı tahminlere göre 2024 yılındaki yüzde 0,9'luk artış, dünya nüfusunun 75 milyon arttığı 2023 yılına göre hafif bir yavaşlama olduğu anlamına geliyor. Ocak 2025'te dünya çapında saniyede 4,2 doğum ve 2 ölüm yaşanması bekleniyor.

Büroya göre 2024 yılında nüfusu 2,6 milyon artan ABD'nin yılbaşı itibarıyla nüfusu 341 milyon olacak.

Ocak 2025'te ABD'de her 9 saniyede bir doğum, her 9,4 saniyede de bir ölüm görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca uluslararası göç yoluyla ABD nüfusuna her 23,2 saniye bir kişinin ekleneceği öngörülüyor. Büro, doğumlar, ölümler ve net uluslararası göç dikkate alındığında ABD nüfusunun her 21,2 saniyede bir kişi artacağını kaydetti.

2020'lerde ABD nüfusu şu ana kadar yüzde 2,9'luk bir artış hızıyla yaklaşık 9,7 milyon arttı. 2010'larda ise ABD nüfusu yüzde 7,4 büyümüş ve bu oran 1930'lardan bu yana görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçmişti.