Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali kapanış töreniyle sona erdi

İZMİR'de 90 ülkeden 3 bin 500 çocuk ve genci ağırlayan Dünya Robot Olimpiyatları (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye Uluslararası Finali, kapanış töreniyle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde düzenlenen olimpiyatların kapanış programında, kazanan takımlar ödüllerini alırken, 2025 WRO'nun ev sahibi Singapur temsilcilerine de bayrak devri yapıldı.

Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye Uluslararası Finali, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliği ve Earth Allies temasıyla Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. 90 ülkeden 562 takım, 3 bin 500 çocuk ve genç, bilim ve robotik üzerine beyin fırtınası estirdi, çok sayıda proje geliştirdi. Bu yıl 'EARTH ALLIES' teması altında yapılan Dünya Robot Olimpiyatları'nda kapanış töreni de renkli görüntülere sahne oldu. Sahne gösterileri, adeta görsel şölen yarattı. Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye Uluslararası Finali'ne İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir de katıldı. Ödül töreninde, çeşitli kategorilerde projeleri dereceye giren takımlar sahneye çıkarak ödüllerini alırken, gönüllüler de hep birlikte sahneye çıkıp selam verdi. Törende ayrıca 2025 WRO'nun ev sahibi Singapur temsilcilerine bayrak devri yapıldı.

'DÜNYAMIZI DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR'

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu ve onurluyum. 3 gün boyunca 90 ülkeden 3 bin 500 genç, güzel şehrimiz İzmir'de değerli fikirler ve projeleriyle düşlerini gerçekleştirmek için canla başla yarıştı. Earth Allies teması kapsamında dünyamızı daha yaşanabilir, sürdürülebilir hale getirmeye çalıştılar. Teknolojinin imkanlarını kullanarak daha ekoloji dostu bir gelecek oluşturmaya çalıştılar. Biz de Türkiye ve İzmir'i elimizden gelen en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Umarım misafirlerimiz iyi vakit geçirmişlerdir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ TEKNOLOJİ TEMELİNDE PLANLAMALIYIZ'

Teknolojinin hem günümüz hem de gelecek için önemli olduğuna vurgu yapan Yıldır, dünyada her gün yaşanan gelişmelerin inanılmaz bir hızla devam ettiğini söyledi. Olimpiyatların farklı kültürlerden binlerce fikri bir araya getirdiğini sözlerine ekleyen Yıldır, organizasyonun Türkiye ve İzmir için de küresel bir tanıtım fırsatı yarattığını kaydetti. 2023 Küresel İnovasyon İndeksi'ne göre Türkiye'nin 37. sırada yer aldığını hatırlatan Yıldır, "Tahmin edebileceğiniz gibi hak ettiğimiz yerde değiliz. Küresel rekabette daha güçlenip çağa ayak uydurmalıyız. Gençlerimizi bu alana yöneltmeli ve Türkiye'nin geleceğini teknoloji temelinde planlamalıyız. Böyle bir beklentimizin olabilmesi için onlara alan yaratmalı, fırsatlar sunmalı ve kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar yaratmalıyız. Yaşıtlarıyla küresel ölçekte etkileşime girebilecekleri organizasyonlar düzenlemeliyiz" diye konuştu.

'BURAYA KENDİNİZDEN DAHA BÜYÜK BİR ŞEY YARATMAK İÇİN GELDİNİZ'

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir de İzmir'de yapılan Dünya Robot Olimpiyatı'nın muhteşem geçtiğini belirterek herkesten çok etkilendiğini ve ilham aldığını söyledi. Katılımcıların sadece robotlar geliştirmekle kalmayıp gezegeni korumak ve doğal afetleri durdurmak gibi dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan bazılarını ele aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Demir, "Yaratıcılığınızı, kararlılığınızı ve derin bir sorumluluk duygusunu gösterdiniz. WRO 2024 sadece robotlarla ilgili değildi. İnsanlarla ilgiliydi. Burada edindiğiniz arkadaşlarla, takım çalışmasıyla ve birbirinizi destekleme şeklinizle ilgiliydi. Robot oyunları, projeleriniz ve Dostluk Gecesi bunun mükemmel örnekleriydi. Rakipler olarak değil, ortak bir misyona sahip benzer düşünen bireylerden oluşan bir topluluk olarak hepinizin nasıl bir araya geldiğinizi gördük. Siz, buraya kendinizden daha büyük bir şey yaratmak için geldiniz" dedi.

'ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU'

Ödül töreninde Future Engineers kategorisinde birinci takım Macaristan'dan Storm NGR olurken Future Innovators Elementary kategorisinde Malezya'dan The Magical Trio, Future Innovators Junior kategorisinde Endonezya'dan SWA Ocean Voyager, Future Innovators Senior kategorisinde Venezuela'dan Robotik Dreamers, Robomission Elementary kategorisinde Almanya'dan GIP Fancy Bots takımı birinci, Robomission Junior kategorisinde Malezya'dan Up Up CHM1, Robomission Senior kategorisinde Japonya'dan YTHS 2BY takımı birinci, Robosports kategorisi kazananları ise Çin Taipei'den OFDL JFR Taiwan takımları birincilik ödülüne kavuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera GÖKHAN KILIÇ/ İZMİR,