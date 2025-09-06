Düzce'de Feci Kazalar: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düzce'de Feci Kazalar: 2 Ölü, 15 Yaralı

Düzce\'de Feci Kazalar: 2 Ölü, 15 Yaralı
06.09.2025 15:11  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda sağanak nedeniyle meydana gelen 5 kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen 3'ü zincirleme 5 kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinden bu yana bölgede etkili sağanağın etkisiyle, otoyolun hem İstanbul hem de Ankara yönünde yolcu otobüsü, tır, minibüs, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 33 araç, 3'ü zincirleme 5 ayrı kazaya karıştı. Otoyolun Kaynaşlı-Üçköprü, Bataklı- Çiftlik, Büyük Melen, Elmacık ve Yeşilyayla mevkilerinde meydana gelen kazalarda yaralanan 15 kişi, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımlarıyla ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazalarda, Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova olay yerinde, Hüsniye Ulu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazalar nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Aynı yolda 33 araç kazaya karıştı: 2 ölü, 15 yaralı
Aynı yolda 33 araç kazaya karıştı: 2 ölü, 15 yaralı
Aynı yolda 33 araç kazaya karıştı: 2 ölü, 15 yaralı
Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Hava Durumu, Özbekistan, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Feci Kazalar: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu
15 yıl sonra Dünya Kupası’na katılan ülkede bayram ilan edildi 15 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan ülkede bayram ilan edildi
ABD’nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı ABD'nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı
Galatasaray’dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle
Bulgaristan’da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye’ye verecekler Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler
Kore Gazisi Emekli Albay Naif Timur son yolculuğuna uğurlandı Kore Gazisi Emekli Albay Naif Timur son yolculuğuna uğurlandı

16:19
Sedat Peker’den dikkat çeken paylaşım: Her gören aynı yorumu yaptı
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım: Her gören aynı yorumu yaptı
16:12
Servetine servet katacak TFF’den Montella’ya zam
Servetine servet katacak! TFF'den Montella'ya zam
15:40
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur
15:11
333’ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
333'ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
14:32
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
13:21
Çifte zafer, çifte mutluluk Millilerimiz parkede tarih yazdı
Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2025 16:23:37. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Feci Kazalar: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.