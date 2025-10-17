Edirne'de Kayıp Yaşlı Adam Çeltik Makinesinde Bulundu - Son Dakika
Edirne'de Kayıp Yaşlı Adam Çeltik Makinesinde Bulundu

Edirne\'de Kayıp Yaşlı Adam Çeltik Makinesinde Bulundu
17.10.2025 22:29
76 yaşındaki Mustafa Başkut, çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde kayıp ihbarıyla aranan Mustafa Başkut (76), çeltik kurutma makinesinin içerisinde ölü bulundu.

SABAH SAATLERİNDE KAYBOLDU

Olay, ilçeye bağlı Küpdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Başkurt, sabah saatlerinde oğlu Bekir Başkut ile birlikte çeltik kurutmaya başladı. Bir süre sonra bölgeden ayrılan Bekir Başkut, döndüğünde babasını göremeyince telaşlanıp kayıp ihbarında bulundu.

ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Mustafa Başkut çeltik kurutma makinesinin içerisinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kontrolünde yapılan incelemede Başkut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

