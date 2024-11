EDİRNE Muhtarlığın bir odasını öğrencilere ayıran Esra muhtar, eğitimlerine katkı sağlıyor

Güncel

EDİRNE'nin Şükrüpaşa Mahallesi muhtarı Esra Akgün Yılmaz, muhtarlık hizmet binasının bir odasını çocuklara ders çalışmaları için ayırıp, kitaplarla donatarak etüt merkezi oluşturdu. Mahallede oturan üniversite öğrencilerinin de desteğini alan Yılmaz, "Her yere kütüphaneler kurulsun. Kitaplara, eğitime ve okumaya ulaşım her zaman kolay hale gelsin. Ben de muhtarlığımızda bunu kolaylaştırdığımızı düşünüyorum" dedi.

Edirne'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şükrüpaşa Mahallesi muhtarı seçilen, Türkiye Atletizm Milli Takımı Antrenörü, Sporcu Eğitim Merkezi Bölge Koordinatörü Esra Akgün Yılmaz, mahallesindeki çocukların eğitimine katkıda bulunmak için kolları sıvadı. Yılmaz, muhtarlık binasının bir odasını çocuklar için ayırdı. Hayırseverlerin desteğiyle odayı çalışma, hikaye ve test kitaplarıyla donatan Yılmaz, etüt merkezi oluşturdu. Mahallede oturan öğrencileri, boş zamanlarında ailelerinin de izniyle ders çalışmaları için muhtarlıkta toplayan Esra Akgün Yılmaz'a, mahallede oturan üniversite öğrencileri de destek oldu. Üniversiteliler, çalışmak için gelen öğrencilere derslerinde yardım etmeye başladı. Yılmaz muhtarlık binasında, biri özel gereksinimli toplam 12 öğrencinin eğitimlerine katkıda bulunarak, meslektaşlarına örnek oldu.

'HAYATA GEÇİRMEK İÇİN CİDDİ ÇALIŞMA YAPTIK'

Muhtarlıkta hem kütüphane hem de çalışma alanı oluşturduklarını söyleyen Yılmaz, "Ulusumuzun Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün eğitime vermiş olduğu destek şiarıyla, biz de Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarlığımızda planladığımız kütüphane projesini hayata geçirdik. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine hem bir kütüphane hem de bir etüt alanı oluşturduk. Bu fikirde bize çok sayıda yardımsever iş insanları, sporcular ve öğrencilerim destek verdi. Bu projenin hayata geçmesi için ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Tabii bu zamanla oldu. Benim öğretmenliğimde yetiştirdiğim, şu anda üniversitede okuyan öğrencilerim de eğitim gönüllüsü oldular ve bana burada yardımcı oluyorlar" dedi.

'ÇOK GURURLUYUM'

Tek amaçlarının öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Yılmaz, "Aynı zamanda özel gereksinimli bir öğrencimiz de burada eğitim desteği alıyor. Öğrencilerim Simay'a gönüllü ablalık yaparak eğitimine katkı sağlıyorlar. Gerçekten çok gururluyum, bana güvenen, inanan kişilerle böyle bir yola çıktık. Bu çıktığımız yol gerçekten çok gurur verici. Eğitimde bizim de bir parça katkımız varsa ne mutlu bize. İnşallah artarak devam eder öğrencilerimiz. Böyle kütüphaneler de her mahallede, her muhtarlıkta olmalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN YOLUNU AÇMAMIZ GEREKİYOR'

Muhtarlıkta sürekli eğitim desteği alan 12 öğrenci olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sürekli eğitim alan 12 öğrencimiz var burada. Onun dışında hikaye kitabı almaya gelen ilkokul öğrencilerimiz, test kitabı almaya gelen ortaokul ve lise öğrencilerimiz oluyor. Aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz var, bunlar da bizden test kitaplarını alıyorlar. Bu şekilde çok sayıda öğrenciye destek olmaya çalışıyoruz. Bence çocuklarımızın yolunu açmamız gerekiyor. Onlara eğitim alanında her türlü imkanın yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Her yere kütüphaneler kurulsun ve bu kitaplara, eğitime ve okumaya ulaşım her zaman kolay hale gelsin. Ben de muhtarlığımızda bunu kolaylaştırdığımızı düşünüyorum" dedi.

'HEM BENİM HEM SİMAY'IN HAYATINA DOKUNDU'

Özel gereksinimli kızı Simay Sağlam'ı (12) günün belli saatlerinde muhtarlığa bırakan Banu Özbozkurt da "Aslında yapılan bu proje muhtarlığın bakış açısını değiştirdi. Böyle bir projeyi duyduğumda 'Olabilir mi acaba?' diye düşündüm. Muhtarlıkta etüt merkezinin olması benim kafamda oturmamıştı. Sonrasında geldim ve yapılan çalışmaları, ortamı kendim gördüm. Kızımla benim derslerim çatıştığı için Simay'ın yaklaşık 1,5-2 saatlik eğitime ihtiyacı vardı. Muhtarımız da sağ olsun ona burada eğitim verebileceklerini hatta ona spor yaptırabileceklerini söyledi. Okullar açıldığından beri Simay burada. Hepimiz mutluyuz. Sadece Simay'ın hayatına değil, benim de hayatıma dokunmuş oldu bu proje" dedi.

'ONLARIN HAYATINA DOKUNMAK GURUR VERİCİ'

Boş zamanlarında, Simay Sağlam'a muhtarlıkta destek olan Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Nehir Sönmez de "Çok uzun yıllardır Esra hocanın öğrencisiyim ve 5 yıldır atletizm yapıyorum. Aynı zamanda triatlon ve pentatlon ile de uğraştım. Bu tarz gönüllü işlerde olmak çok mutluluk verici. Böyle bir imkanın olması çok iyi. Esra hoca bize böyle bir fırsat tanıdığı için gerçekten mutluyum. Küçük de olsa onların dünyalarına dokunabilmek gerçekten çok gurur verici. Burada Simay'ın el ve bacak kondisyonu için yürüyüşler yapıyoruz. Basit egzersizler yaptırıyoruz. Daha sonra ellerini kullanabileceği bulmaca, boyama gibi etkinlikleri yapıyoruz. Antrenörlük eğitimimizde özel gereksinimli çocuklarla alakalı 'Hareket Eğitimi' diye bir dersimiz var. O derste de özel çocukların bacak ve el kondisyonlarıyla alakalı bilgiler zaten alıyoruz. Onlarla beraber vakit geçirmek, egzersizlik yapmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

'BAŞARIMA EN ÇOK DESTEK OLAN YER BURASI'

Okul dışında, derslerine muhtarlıkta çalışan 9'uncu sınıf öğrencisi Duru Çentik ise (14), "Ben muhtarlığa uzun zamandır geliyorum ve çalışmalar yapıyorum. Çok güzel ortam ve inanılmaz derecede kitap desteğinde bulunuyorlar bize. Çok da sessiz bir çalışma ortamı var. Adeta mini bir kütüphane gibi burası. Benim aslında derslerdeki başarıma en çok destek olan yer burasıydı. Genelde kitap okumayı ve ders çalışmayı çok seven bir insan değildim. Çok fazla çalışmıyordum. Sonra bazı şeyler kulağıma küpe oldu ve çok çalışmaya başladım. Bu noktada kitap ve test konusunda buradan çok destek aldım. Muhtar ablaya da bu konuda çok minnettarım" dedi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,