EDİRNE SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:25  Güncelleme: 02:27
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MERKEZ

Toplam Sandık : 389
Toplam Seçmen : 129.084
Açılan Sandık : 388
Açılan Sandık Oranı : % 99,74
Kullanılan Oy : 101.765
Geçerli Oy : 98.807
Katılım Oranı : % 79,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFİLİZ GENCAN AKIN% 46,6846.128
AK PARTİBELGİN İBA% 42,5242.010
İYİ PARTİHAMDİ SEDEFÇİ% 5,455.383
ZAFER PARTİSİSERKAN KONAK% 1,891.872
DEM PARTİAYLİN HACALOĞLU% 1984
YENİDEN REFAHALİ YALÇINDAĞ% 0,33329
SAADETTEZCAN KARAKÜTÜK% 0,32317
MEMLEKETÇİĞDEM BORA% 0,25244
GELECEK PARTİSİHAVA AKSOY% 0,24235
TKPEMRE GEBEŞ% 0,22219
HÜDA PARTOLGA ZÜLKA% 0,14142
DSPÇETİN ATLA% 0,14141
MİLLİ YOLARİF KÖROĞLU% 0,11107
BTPCEM ÖZCAN% 0,196
BAĞIMSIZSONGÜL ÇETİNKAYA TÜL% 0,195
BÜYÜK BİRLİKNAİL GÜN% 0,0992
VATAN PARTİSİFATMA MÜZEYYEN OKTAY% 0,0984
HKPAYLA ŞAHBAZ% 0,0876
DEVA PARTİSİHANIM HÜLYA GÖÇER% 0,0770
DİĞER% 0,0552
MİLLETHİKMET SOFU% 0,0436
TKHGÖKDENİZ ALTUNTAŞ% 0,0334
HAK-PARSABRİ SERİN% 0,0334
AB PARTİCEMİL MURAT DODANLI% 0,0327
ENEZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN GÜNENÇ% 52,961.590
AK PARTİABDULLAH BOSTANCI% 37,741.133
İYİ PARTİEGE BİTİKLİ SAKİN% 7210
MHPAHMET DEMİRCİ% 0,927
SAADETSERKAN İŞCAN% 0,721
ZAFER PARTİSİALPEREN İLHAN% 0,3310
BTPCANAN KUZUOĞLU% 0,175
HÜDA PARMUHAMMED SAİD KAYA% 0,175
BÜYÜK BİRLİKSAMET SİRKECİ% 0,031
HAVSA

Açılan Sandık Oranı : % 81,82
Katılım Oranı : % 85,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN ÖZDEN% 54,522.609
AK PARTİAYDIN BALKAN% 39,91.909
İYİ PARTİÖMER SACİT SAKARYA% 2,57123
SAADETKEMAL DURKAYA% 1,0751
DPTAYFUR DEMİRCAN% 0,5225
MHPERMAN İSMAİL ERBAŞ% 0,4622
ZAFER PARTİSİERDEM ENGİN% 0,419
HKPERTUĞRUL YAVUZ% 0,157
HÜDA PARAYŞE DİNÇ% 0,157
BTPSALAH SERTAÇ TUNCER% 0,126
YENİDEN REFAHSABİT GÜNSEL% 0,15
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN TURAN% 0,021
MİLLETSELMA KARAKAYA% 0,021
İPSALA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KERMAN% 30,051.645
CHPCENAN TETİK% 28,011.533
MHPAYBİKE ŞİMŞEK% 22,981.258
İYİ PARTİABDULLAH NACİ ÜNSAL% 15,03823
DPİBRAHİM GÖKSU% 3,33182
ZAFER PARTİSİUFUK YAKA% 0,158
BTPEMRE DEMİR% 0,137
BÜYÜK BİRLİKGÜLLER EMİR% 0,116
SAADETMELİH TAHA DEMİRYÜREK% 0,095
HÜDA PARMEHMET FUAT TEKBAŞ% 0,074
MİLLETKAAN KÜRŞAD BAKAÇ% 0,053
KEŞAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ÖZCAN% 53,1120.667
AK PARTİMUSTAFA HELVACIOĞLU% 41,4816.139
İYİ PARTİZAFER SARIKEÇE% 2,11822
DEM PARTİABDULLAH KAYA% 0,98381
ZAFER PARTİSİMUSTAFA AKSU% 0,84325
YENİDEN REFAHSELİM UYAR% 0,59230
SAADETAHMET KÖSELER% 0,26102
GELECEK PARTİSİAYDOĞAN ERSÖZ% 0,2391
BTPCEM YAVAŞ% 0,1664
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN CİHANGİR TUĞSAVUL% 0,1245
HÜDA PARRESUL DALKILIÇ% 0,0935
MİLLETMEHMET KANAR% 0,0312
LALAPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZAFER SEZGİN GELDİ% 52,41554
AK PARTİİSMAİL ARSLAN% 38,41406
MHPBEDİR ADIYAMAN% 4,3546
İYİ PARTİYILMAZ GENEL% 3,2234
ZAFER PARTİSİFERHAT NURHAT% 0,768
YENİDEN REFAHHÜSEYİN AZKER% 0,475
MİLLETİSMAİL HAKKI DOĞAN% 0,192
HÜDA PARKERİM GÜLDOĞDU% 0,11
MİLLİ YOLGÖKAY İNĞ% 0,091
MERİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUNUS ATAY% 43,79719
CHPEROL DÜBEK% 36,3596
İYİ PARTİVOLKAN GÜZELERGENE% 8,4138
MHPNİHAT YÖRÜK% 7,92130
ZAFER PARTİSİENGİN BELLİ% 2,4440
YENİDEN REFAHADNAN BAŞTÜRK% 0,437
DPTUNCAY ÖZTÜRK% 0,183
HKPCUMA YILDIZ% 0,122
HÜDA PARNECMETTİN ACAR% 0,122
MİLLETMUHAMMET OĞUZALP CİVELEK% 0,122
SAADETARİF GÜNGÖR% 0,122
BTPAHMET SAFA TERZİ% 0,061
SÜLOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ORMANKIRAN% 62,641.080
MHPHALİL ÖZGÜVEN% 27,38472
MİLLİ YOLDERYA IŞIK% 6,79117
İYİ PARTİMEHMET BALCI% 1,2221
ZAFER PARTİSİABDULLAH ONUR TURAN% 0,8715
SAADETHÜSEYİN ES% 0,529
HÜDA PARMUHAMMED SELÇUK EŞİN% 0,417
MİLLETZEHRA YAY% 0,112
BTPFATIMA ZEHRA KARATAŞOĞLU% 0,061
UZUNKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 98,96
Katılım Oranı : % 81,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİEDİZ MARTİN% 32,847.902
CHPÖZLEM BECAN% 32,387.791
AK PARTİMUSTAFA RAVALI% 31,867.668
DİĞER% 0,93224
MHPONUR ÖZER SER% 0,71171
ZAFER PARTİSİHAMDİ YILMAZ% 0,45108
SAADETENVER YAZAN% 0,2766
BTPSELÇUK EVSEN% 0,1535
BÜYÜK BİRLİKKADİR ERGEN% 0,1127
HKPÇAĞATAY DÖLDÖŞ% 0,1126
HÜDA PARNURULLAH ÖZÇELİK% 0,0922
MİLLİ YOLMEHMET ILGAZ% 0,0513
MİLLETMURAT İSTANBULLU% 0,0511

Kaynak: AA

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