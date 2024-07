Eğitim-İş Sendikası Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Protesto Etti

Güncel

(ANKARA) - Eğitim-İş Sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu protesto etmek için Meclis Parkı'ndan 1'inci Meclis'e yürüyerek protesto düzenledi. Burada konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Bu utanca el kaldırmayın. Öğretmenlik mesleğine daha fazla ihanet etmeyin. Cumhuriyete daha fazla ihanet etmeyin" dedi.

Eğitim-İş Sendikasına üye öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için Meclis Parkı'nda bir araya geldi. Öğretmenler, 1'inci Meclis'e doğru yürüyüş düzenelemek istedi. Ankara Valiliği'nin yürüyüş ve gösteri yasağı nedeniyle polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi. Öğretmenler ve polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Daha sonra karşılıklı görüşmeler neticesinde yürüyüş izni çıktı. Öğretmenler, Meclis Parkı'ndan 1'inci Meclis'e sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe bazı CHP'li milletvekilleri de eşlik etti.

1'inci Meclis önünde konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bir meslek kanunu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Biz öğretmenlerin meslek kanunu. Cumhuriyet'in kurmak istediği, Cumhuriyet'in inşa etmek istediği yani yurttaşlık bilincini, özgür iradeli insanlara, çağdaş insanlara her şeyden de önce Cumhuriyet'in tüm çocukların kulağına fısıldadığı anasına bakmaksızın babasına bakmaksızın sosyoekonomik durumuna bakmaksızın bir gün bu ülkede eğitim aracı her şey olabilirsin umudunun her geçen gün tüketildiğini görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öğretmenlik meslek kanunu konuşuluyor. Anayasaya göre yasama yetkisi verilmiş, yani egemenliği temsil etme yetkisi sorumluluğu olan iktidar ve ortaklarını milletvekillerinin hiçbir iradesinin olmadığını, ellerine tutturulan metinleri yalnızca el kaldırarak onaylamaktan öteye geçmediklerini, noter desek, noter diyemeyiz. Noter bile en azından anayasaya bakar, yasalara bakar. Bunlar tüm yasaları tüm devrim yasalarını bir bir yok ediyorlar. Bakın bu kanunda imzası olan üç tane milletvekili var. Milli Eğitim Komisyonu'nda kendilerine sordum. Öğretmenlik meslek kanunu çıkartıyorsunuz. Türkiye'nin cumhuriyetten, emekten aydınlanmadan yana en büyük sendikası eğitim için genel başkanıyım, ben sizi hiç görmedim. Kimle çıkardınız bu kanunu? Tekrar milletvekillerine sesleniyorum. İradeniz yoksa koltukları terk edin. Cumhuriyet devrimlerine karşı saldırı yeri değil orası. Eğer ona sahip çıkmayacaksanız Cumhuriyetli imkanları oturduğunuz koltukları terk etti. Bu utanca el kaldırmayın. Öğretmenlik mesleğine daha fazla ihanet etmeyin. Cumhuriyete daha fazla ihanet etmeyin. Ant olsun ki biz bu cumhuriyeti yaşatacağız."

Özbay, gece boyunca Meclis Parkı'nda nöbet tutacaklarını da sözlerine ekledi.

CHP'li Ağbaba: "Hem öğretmenlere hem de öğretmen adaylarına sopa gösteriyor"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

"Aslında hem öğretmenlere hem de öğretmen adaylarına sopa gösterp, kurulmak istenen akademi aracılığıyla. Öğretmenlerin yaşamlarını, meslek hayatını devam ettirmesinin önüne geçecek çeşitli maddeler var. Burada mültecilik diyor, hayasızlık diyor. Burada müstehcenlik, giyim-kuşam, haysızlık diyor. Hangi giyim kuşam? Kime göre giyim kuşam? Tamamen subjektif maddelerle bir kanun geçirilmeye çalışılıyor. Revizeler yapılmak isteniyor. Bizim iktidarımızda bu meslek kanunu olmayacak. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve onun belirttiği çizgide bir meslek kanunu çıkaracağız."