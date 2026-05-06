Eğitimde Başarı ve Yapay Zeka Üzerine Tavsiyeler
06.05.2026 01:05
Yeditepe Üniversitesi Rektörü Durman, eğitimde deneyim ve yapay zekanın doğru kullanımı vurguladı.

ÜNİVERSİTENİN yalnızca bir diploma süreci olmadığını belirten Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Eğitim bir başlangıç, farkı sizin yaptıklarınız yaratır. Size güçlü bir temel kazandırır. Bundan sonrası, o birikimi nasıl geliştirdiğinizle şekillenir" dedi.

Bilgiye erişimin her zamankinden daha kolay olduğunu belirten Durman, gençlere tavsiyelerde bulundu. Durman, "Bugün herkes aynı bilgiye ulaşabiliyor ama herkes aynı hayatı kuramıyor. Öne çıkanlar, öğrendiklerini hayata geçirebilenler oluyor. Yeni dönemde başarı; yalnızca akademik bilgiyle değil, karar alma becerisi, sorumluluk duygusu ve değişime uyum sağlayabilme kapasitesiyle şekilleniyor. 'İş dünyası artık sadece ne bildiğinize değil, o bilgiyi nasıl kullandığınıza bakıyor'" diye konuştu.

'YAPAY ZEKADAN KORKMAYIN, ONU DOĞRU KULLANIN'

Yapay zekanın iş hayatındaki etkisine de değinen Durman, "Gençler arasında yaygın olan 'Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?' şeklinde bir düşünce var. Evet, bazı işleri makineler yapacak. Bu kaçınılmaz. Ama karar vermek, sorumluluk almak ve yön göstermek hala insana ait. Yapay zekadan korkmak yerine onu doğru kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Özellikle tekrarlayan işler giderek otomatikleşiyor. Buna karşılık insan yaratıcılık, liderlik ve problem çözme gibi alanlarda daha fazla öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTE HAYATIN PROVASIDIR'

Üniversite eğitiminin sadece derslerden ibaret olmadığını belirten Prof. Dr. Durman, öğrencilerin eğitim sürecinde aktif rol almaları gerektiğini söyledi. "Üniversite hayatın provasıdır. Staj yapın, proje üretin, kulüplerde yer alın, kendinizi deneyin. Çünkü gerçek fark, deneyimle ortaya çıkar" diyen Durman sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenilir olmak, sorumluluk almak ve etik davranmak uzun vadede fark yaratır. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmayan insan, denemeyen insandır. Önemli olan, o hatadan ne öğrendiğinizdir. Disiplin, süreklilik ve sabır olmadan kalıcı başarı mümkün değildir."

'POPÜLER OLANI DEĞİL, SİZİN İÇİN DOĞRU OLANI SEÇİN'

Üniversite tercih sürecine de değinen Durman, gençlere şu tavsiyede bulundu: "Herkesin gittiği yolu seçmek zorunda değilsiniz. Önce kendinize 'Ben nasıl bir iş yapmak istiyorum?' diye sorun. Doğru tercih, kişinin kendini tanımasıyla başlar. Yurt dışına gitmek tek başına başarı değildir. Önemli olan, bu süreci nasıl değerlendirdiğiniz ve sonrasında nasıl bir yol çizdiğinizdir."

Durman, uluslararası bakış açısının önemine de dikkat çekerek, farklı kültürleri tanımanın ve yabancı dil bilmenin gençlere önemli avantajlar sağladığını ifade etti.

SANAT VE ZANAAT YENİDEN YÜKSELİŞTE

Sadece büyük şirketlerin değil, farklı alanların da giderek daha fazla önem kazandığını belirten Durman, "Gastronomi, sanat ve zanaat gibi alanlar yeniden değer kazanıyor. Bu alanlarda yetişen insanlar her zaman kendine yer bulabiliyor" dedi.

'SÜREKLİ ÖĞRENMEK ARTIK ZORUNLULUK'

Değişimin hızına dikkat çeken Durman, "Dün doğru olan, bugün yeterli olmayabilir. Bu yüzden sürekli öğrenmek artık bir tercih değil, zorunluluk" ifadelerini kullandı.

'AYAKTA KALAN DEĞİŞİME UYUM SAĞLAYAN OLACAK'

Geleceğin rekabetçi ama fırsatlarla dolu olduğunu belirten Durman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu dünyada öne çıkanlar en zeki olanlar değil, değişime en hızlı uyum sağlayanlar olacak. Kendinize yatırım yapın, merak edin, öğrenin ve vazgeçmeyin."

Kaynak: DHA

