Ehliyetsiz sürücünün ölümüne neden olduğu liseli Zeynep'in ailesi: Seni koruyamadık bizi affet

BURSA'da yaya geçidinden geçmeye çalışan lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya (16) kamyoneti ile çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'a (19) karne günü verilen 2 yıl 8 ay hapis cezasına, Zeynep'in ailesi tepki gösterdi. Hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmesini bekledikleri kızlarının kabrini ziyaret eden Sarıkaya'nın anne ve babası, Seni koruyamadık bizi affet diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, 9 Ekim 2024'te Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Yaralanan Sarıkaya, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan sürücü, polise teslim oldu.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ANLAŞILDI

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı. Zeynep Naz Sarıkaya, kazadan 10 gün sonra 19 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN HIZI RAPORDA

Kaza ile ilgili savcılık soruşturması sırasında, bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82,8 kilometre olarak tespit edildi. Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi. Savcılık ifadesinde, 'önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği'ni söyleyen Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Olay yeri incelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür. Aracın yavaşlama evresi ile katetmiş olduğu mesafenin yerinde yapılan ölçüm ile ortalama 23 metre olduğu ve bu veriyle kamera görüntüleri eşleştirildiğinde yapılan hesaplama ile aracın ışıklara girişteki ortalama hızının 82,8 kmsaat olduğu değerlendirilmiştir ifadelerine yer verildi.

İLK DURUŞMADA EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Savcılık soruşturmasının ardından Efe Şayık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 6 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkan ve savunmasında kendisine yeşil ışık yandığını, Sarıkaya'nın yaya geçidinde yola aniden atladığını iddia eden ve Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum diyen tutuklu sanık Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi.

2 YIL 8 AY CEZA ALDI

Cumhuriyet savcısı, suçunu sabit gördüğü sanığın, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi. Efe Şayık, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona erdiği 20 Haziran'da görülen karar duruşmasında, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'HATASININ BEDELİNİ SOKAKTA GEZEREK ÖDEYECEK'

Sarıkaya ailesi, kazada olası kast olduğunu söyleyip karara tepki gösterirken; Efe Şayık'ın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini belirten anne Ümmü Gülsüm Sarıkaya, Karar bizi hiç mutlu etmedi. Bu cezanın bir yatarı yok, insanlar bunu bilmiyor. Efe, hiç parmaklıklar arasına girmeyecek. Bunca hatasının bedelini, sokakta gezmeye devam ederek ödeyecek. Efe'nin ehliyeti yok, 30 kilometre hız sınırı olan bir yerde 80 kilometre hız ile gitmiş. Bu olayda en çok canımızı yakan Efe'nin çocukları yolda gördüğünü ifadelerinde söylemiş olması dedi.

'EFE SADECE KIZIMI DEĞİL, AİLEMİZİ ÖLDÜRDÜ'

Hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmesini bekledikleri kızlarının kabrini ziyaret ederek gözyaşı döken Sarıkaya ailesi, duygu dolu anlar yaşadı. Ümmü Gülsüm Sarıkaya, kızının rüzgar gülleri ve çiçeklerle örtülü mezarına sarılıp, Seni koruyamadık kızım. Affet bizi annem. Hakkını savunamadık kızım. Kızım yaşasaydı YKS'ye girecekti. Ben onu kapıda bekleyip, dua okuyacaktım. Bunu bize yaşatmadılar. Zeynep polis olacaktı. Karne günleri ve bayramlar, bize çok zor geliyor. Efe sadece kızımı öldürmedi, bizim ailemizi bitirdi, öldürdü. Artık sadece nefes alıyoruz. 2,5 ton aracı ile ölüm saçtı diye konuştu.

'MAHKEME KARARI BİZİ YIKTI'

Zeynep Naz'ın babası Yetkin Sarıkaya ise Bu karar, ehliyetsiz olan çocukları ehliyetsiz araba kullanmaya teşvik etmiştir. Efe, olay sosyal medyaya düşünce 30 gün içeride yattı. Belki 30 gün bile yatmayacaktı. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını talep ediyorum. Karar bizi yıktı, çok üzgünüz dedi.