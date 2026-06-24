Ekmen'den NATO Zirvesi Eleştirisi

(TBMM) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da alınan tedbirleri eleştirerek, "Buradan iktidara seslenmek istiyorum: Aslında bu kadar yorulmanıza ve vatandaşı da bu kadar yormanıza gerek yok. Geliniz, NATO Zirvesi boyunca Ankara'yı tahliye edin. Ankara'yı boşaltalım, herkes köyüne gitsin, köyüne gidemeyen devletin tahsis edeceği yazlıklara gitsin ve bu Ankara'da, bu bir hafta içerisinde siz de misafirlerinizi arzu ettiğiniz bir şekilde ağırlayın. Bu kadar idari ve adli tedbirlerin başka bir ülkede alındığına dair hiçbir emare elimizde yok" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EKMEN: "BU TELAŞ, DOSTUNUZ TRUMP'IN GELMESİNDEN Mİ KAYNAKLI"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, yaklaşan NATO Zirvesi nedeniyle alınan idari kararlara değindi.

Türkiye tarihinde emsali az yaşanmış bir dizi idari tedbirle karşı karşıya kalındığını belirten Ekmen, "Buradan iktidara seslenmek istiyorum: Aslında bu kadar yorulmanıza ve vatandaşı da bu kadar yormanıza gerek yok. Geliniz, NATO Zirvesi boyunca Ankara'yı tahliye edin. Ankara'yı boşaltalım, herkes köyüne gitsin, köyüne gidemeyen devletin tahsis edeceği yazlıklara gitsin ve bu Ankara'da, bu bir hafta içerisinde siz de misafirlerinizi arzu ettiğiniz bir şekilde ağırlayın. Gerçekten bu kadar idari ve adli tedbirlerin başka bir ülkede alındığına dair hiçbir not, hiçbir emare elimizde yok" dedi.

Türkiye'nin daha önce de NATO'ya ve birçok olağanüstü organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade eden Ekmen, şunları kaydetti:

"Acaba diyoruz, bu heyecan, bu telaş NATO'dan çok sevgili dostunuz Trump'ın gelmesinden mi kaynaklı? Trump'ı ağırlamanın heyecanı mı var? Bu açlık ve yokluk döneminde 10 milyarı aşkın bedelle yapılan hava limanları, yol üstündeki binaların boyanması, bütün memurlara idari izin verilmesi, bütün bunlar yetmiyormuş gibi her sabah uyandığımız gözaltı kararları... Bakınız, Ankara'da 241 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 209 kişi için de bu uygulanmış, diğerlerini de bulunca gözaltına alacaklardır. İstanbul merkezli başka bir dosyada 24 kişi daha gözaltında, toplam 233 kişi."

Gözaltı listesinde avukatlar, akademisyenler, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve TEMA Vakfı ile bağlantılı isimlerin de bulunduğunu belirten Ekmen, "Hani, bazı aktivist gruplar gerçekten sosyal açıdan duyarlıdır, sürekli onları sahada görürüz. Buna dair Emniyette bir endişe ve telaş uyanmış olabilir ama TEMA Vakfıyla bağlantılı kişilerin bu listeye nasıl girdiğini gerçekten merak ediyoruz. İktidara soruyoruz: Trump Ankara'ya gelecek diye Anayasa'yı geçici olarak yürürlükten mi kaldırdınız? Yabancı liderler Ankara'ya inecek diye bu ülkenin öz evladı, vatandaşları basın açıklaması yapamayacak mı? Pankart açamayacak, yürüyemeyecek mi? Trump'ın konvoyu rahat geçsin diye bütün bir Ankara'yı evine hapsetmeyi planlıyorsunuz ki açıklanan yol güzergahları bunu açıkça işaret ediyor."

POYRAZ: "YUNUS EMRE VAKFI'NDA 60 KÜSUR MİLYON KARŞILIKSIZ PARA AKTARILMIŞ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Yunus Emre Vakfı'ndaki "naylon fatura" iddialarına değindi. Poyraz, "Bu meşhur Yunus Emre Vakfı var, biliyorsunuz naylon fatura skandalıyla sallanmıştı. İddianameye göre sanık sayısı 30'a yükselmiş. Yine, 20 yeni şirket soruşturmaya dahil olmuş. Bir şirkete 4 milyon, bir diğerine 22 milyon, bir diğerine 23,6 milyon, bir diğerine 13,8 milyon yani 60 küsur milyon karşılıksız para aktarılmış. Birçok faturanın uydurma olduğu iddianamede yer alıyor. Mal ve hizmetlerin fiilen teslim edilmediği müfettiş raporlarıyla tespit edilmiş" dedi.

"SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ'Nİ KUSURLU YAPAN FİRMAYA REVİZYON İHALESİ VERİLDİ"

Samsun Şehir Hastanesi'ni kusurlu yapan firmaya yeni ihaleye verildiği iddiasını dile getiren Poyraz, "13 milyar 615 milyonluk hastanede zemin fayansları çatlamış, radyoloji bölümünde tavandan su akıyor, elektrik kesintileri var, jeneratör zamanında devreye girmiyor. Tüm bunlarla ilgili yapan firmaya bu sefer yeniden revizyon ihalesi veriliyor. Yapan firma 'Gürbağ' isimli bir firma, eksik ve kusurlu yaptığı yerle ilgili 440 milyon TL'yle yine aynı şekilde revizyon yapmak için ihaleye girip alıyor" diye konuştu.

"BU TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE FESHOLMAMIŞ MIYDI?"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in terör örgütünün silah bırakmasına yönelik açıklamalarını eleştiren Poyraz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu terör örgütü sözde fesholmamış mıydı? Fesholmuş bir örgütün silah bırakmasıyla ilgili mesela kimle muhatap oluyorsunuz? Hukuki olmayan bir organizasyon kendini feshettiyse fesholmuştur. Bu beyanı esas aldıysanız silahı niye bırakmasını bekliyorsunuz? Bir kere, terör örgütünden medet ummak, bir terör örgütünün beyanlarını ve ifadelerini ciddiye alarak devleti yöneten bir partinin kendine bir yol haritası çizmesi ciddi anlamda kendini komik duruma düşürmektir. İktidar partisi sözcüsünün bir televizyon kanalında yapmış olduğu bu açıklamaların hepsinin ibretlik olduğunu, devleti ve devletin güvenlik güçleri ile bürokratik alanlarını zafiyet içinde gösterdiğini ifade etmek istiyorum"

KILIÇ: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONUYLA YÜRÜYÜŞÜMÜZDEN SAPMAYACAĞIZ"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç konuşmasına terör saldırısında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i anarak başladı. Kılıç, "'İyi ki varsın Eren' diyorum çünkü o küçücük bedeniyle bu vatanın yıkılmaz, sarsılmaz bir kalesi oldu. Eren Bülbül ve onu korumak için göğsünü siper eden kahraman astsubayımız Ferhat Gedik, bizlere bu toprakların nasıl vatan kılındığını, bu bayrağın nasıl dalgalandığını canlarını feda ederek bir kez daha gösterdiler. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, milli bekamızın ve tarihi şuurumuzun sarsılmaz bir gerçeği olan Terörsüz Türkiye vizyonuyla bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimizi ebediyen güvence altına alana dek tam bağımsızlık ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzden bir milim dahi sapmayacağımızı bütün dünyaya ilan ediyorum" ifadesini kullandı.

Muharrem ayının 10'uncu günü vesilesiyle de mesaj veren Kılıç, "Muharrem mateminin 10'uncu gününde ehlibeytin acısını yüreğimizde sır edip tutulan yası matem oruçlarıyla, pişen aşurelerle Hakk'a niyaz ediyoruz. Bizler bu matemden bir ayrılık gayrılık değil zulme karşı Hüseyni bir duruş, çelikten bir kardeşlik destanı çıkarıyoruz. Aşk olsun bu yolda ikrar verip erenler kervanına katılanlara" diye konuştu.

KOÇYİĞİT: "ÜLKEDE DEĞİŞMEYEN GÜNDEM AÇLIK, YOKSULLUK"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Koçyiğit, "Muharrem ayındayız, oruçlar gelip geçiyor, birçok şeyi yaşıyoruz ama bu ülkede değişmeyen bir gündemimiz var; o da açlık, yoksulluk ve sefalet gündemi. İktidar öyle bir ülke yarattı ki artık bu ülkede bir emekli yoksulluğu ve çalışan yoksulluğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu ülkede istediğiniz kadar çalışın, alın terinizle ay sonunu getirmeniz neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Sendikaların yaptığı araştırmalara göre, 2026 yılının Mayıs ayında açlık sınırı 35 bin 174 lira, yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 lira" dedi.

"ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİYE ARA ZAM LÜTUF DEĞİLDİR"

Emeklilerin ve asgari ücretlilerin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Koçyiğit, temmuz ayında ara zam yapılmamasını eleştirerek şu taleplerde bulundu:

"5 milyona yakın emekli en düşük emekli maaşıyla yaşamını idame ettirmek zorunda kalıyor. Emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalıyor, sokakta bir şeyler satıyor, inşaata gidiyor ve en acısı da çalışırken yaşamını yitiriyor. Temmuz ayına geldik, enflasyon ve fiyatlar sürekli artıyor ama iktidarın aklına ne hikmetse asgari ücretliye ve emekliye zam yapmak gelmiyor. Oysaki bu bir lütuf değil. Biz bir kez daha DEM Parti olarak temmuz ayında hem işçilere, asgari ücretlilere hem de emeklilere ara zam yapılmasını ve sendikaların belirlemiş olduğu yoksulluk sınırının en az yarısı düzeyinde; yani net 60 bin liralık, insan onuruna yaraşır bir ücretin verilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz."

EMİR: "KÖK MAAŞ AYIBINDAN EMEKLİYİ KURTARMAK ZORUNDAYIZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de emekliler ve asgari ücretlilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekti. Emeklilerin her zam döneminde kök maaş düzenlemesini beklediğini kaydeden Emir, kök maaş artırılmadığı takdirde milyonlarca emeklinin enflasyon farkından yararlanamadığını söyledi. Emeklilerin 20 bin liralık maaşla yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Emir, "Bu kök maaş ayıbından emekliyi kurtarmak ve en az bir asgari ücret düzeyinde düzenleme yapmak zorundayız" dedi.

Asgari ücretinhızla eridiğini, seçim öncesinde verilen ara zam sözlerinin tutulmadığını kaydeden Emir, "İlk beş aylık enflasyon yüzde 17'lere dayanmış durumda. Asgari ücretlinin cebindeki para eridi. Bir an evvel asgari ücret ele alınmalı ve insanca bir seviyeye çekilmelidir" diye konuştu. CHP'nin önerisinin en az 45 bin lira asgari ücret olduğunu kaydeden Emir, aksi halde milyonlarca çalışanın yoksulluğa mahkum edileceğini söyledi.

Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da alınan güvenlik tedbirlerini de eleştiren Emir, daha önce birçok ülkede düzenlenen NATO zirvelerinde benzer uygulamaların görülmediğini savundu. Emir, "Bilim insanlarını, gazetecileri, aktivistleri gözaltına alıyorlar, Ankara'da hayatı felç ediyorlar. NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek Türkiye bir OHAL ve sıkıyönetim rejimine sürükleniyor" ifadelerini kullandı.

Meclis çalışmalarının zirve nedeniyle aksatıldığını öne süren Emir, "Burada her gün geç saatlere kadar çalışalım diyorsunuz ama NATO Zirvesi olacak diye Meclisi kapatıyorsunuz. Kimden korkuyorsunuz? Türkiye'yi bir OHAL rejimine teslim ettiniz ve bunu da Trump'a şirin görünmek için yapıyorsunuz. Bu tutumu şiddetle kınıyoruz" dedi.

"KARDEŞLİĞİMZE YAPILMIŞ DOĞRUDAN SALDIRI"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başörtülü kadınlara yönelik nefret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu ifadelerin toplumsal barışa yönelik bir saldırı olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Kendisinden olmayanı açıkça hedef gösteren bu meşum zihniyet toplumumuzun huzurunu bozmayı ve fitne ateşi yakmayı amaçlamaktadır. Bu vahim olay toplumsal barışımıza, birliğimize, kardeşliğimize yapılmış doğrudan bir saldırıdır" şeklinde konuştu.

Hiç kimsenin inancı, kutsal değerleri veya kılık kıyafeti nedeniyle hedef gösterilemeyeceğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, kadınların inanç özgürlüğünün kutsal olduğunu ifade etti. Yenişehirlioğlu, "Bu kutsal haklara saygı duyulması her şeyden önce temel bir yükümlülüktür. Bu topraklarda nefret dilinin ve ayrımcılığın hiçbir türüne asla müsamaha göstermeyeceğiz. Adalet önünde hesap verecek olan bu karanlık odaklara karşı dimdik durmak hepimizin ortak ve ertelenemez görevidir" dedi.