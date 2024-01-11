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Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu - Son Dakika
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Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu

Çete lideri "Fito" lakaplı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden kaçması sonrasında OHAL ilan edilen Ekvador'da karışıklık sürüyor. Polis ve gardiyanların infaz edilmesi sonrasında sokağa inen ordu, çok sayıda çete üyesini gözaltına aldı. Halen rehin olan gardiyanlar bulunurken Fito'nun yakalanması içinse özel ekip kuruldu.

11.01.2024 - 07:07,  Güncelleme: 08:01
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Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri olan uyuşturucu baronu "Fito" lakaplı Adolfo Macias Villamar'ın yüksek güvenlikli hapishaneden kaçması ülkeyi resmen karıştırdı. Ülkede OHAL kararı alınırken suç örgütü üyeleri bir üniversite ve televizyon kanalını bastı, yakaladıkları gardiyan ve polisleri infaz etti. Çatışmalar devam ederken çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 329 kişi gözaltına alındı. Fito'yu yakalamak içinse özel bir ekip kuruldu.

329 KİŞİ GÖZALTINDA, 139 GARDİYAN HALEN REHİN

Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı Başkanı Jaime Vela, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde düzenledikleri operasyonlarda 329 çete üyesini gözaltına aldıklarını, 5 çete mensubunun da öldürüldüğünü bildirdi. Operasyonlarda, 2 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin ise ağır yaralandığını belirten Vela, isyan çıkan 5 hapishanede 139 gardiyanın halen rehin olduğunu duyurdu. Vela, çete üyeleri tarafından zorla alıkonulan 41 kolluk kuvvetinin kurtarıldığını ve hapishaneden firar eden 28 mahkumu ise yakaladıklarını söyledi.

Ekvador'da çete operasyonunda 329 kişi gözaltına alındı

"FİTO"YU YAKALAMAK İÇİN ÖZEL EKİP KURDULAR

Operasyonlarında önceliklerinin "Tiguerones", "Los Lobos", ve "Los Choneros" isimli çeteler olduğunu dile getiren Vela, son 2 günde 61 silah ele geçirdiklerini kaydetti. Vela, hapishaneden firar eden "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ı anımsatarak, "Onu yakalamak için özel bir birlik kurduk. Ekvador halkından bize güvenmelerini ve sabırlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Organize suç örgütlerine mensup üyeler 8 Ocak'ta 5 hapishanede isyan çıkarmış ve 139 gardiyanı rehin almıştı.

Ekvador'da çete operasyonunda 329 kişi gözaltına alındı
Fito

TV KANALI VE ÜNİVERSİTE BASTILAR

"TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu dün canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanlar rehin alınmıştı. Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.

Ekvador'da çete operasyonunda 329 kişi gözaltına alındı

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, dünkü açıklamasında, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirtmiş, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim." ifadesini kullanmıştı. Guayaquil kentinin farklı noktalarında çetelerin saldırısı sonucu 10 sivil hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da çete operasyonunda 329 kişi gözaltına alındı

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Ekvador'da çete operasyonunda 329 kişi gözaltına alındı
Ekvador'da çete operasyonunda 329 kişi gözaltına alındı
Ekvador\'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu
Kaynak: AA
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