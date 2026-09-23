EMEP Milletvekili Karaca, Van YYÜ'nün 387 milyon lira zararını Bakan Tekin'e sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EMEP Milletvekili Karaca, Van YYÜ'nün 387 milyon lira zararını Bakan Tekin'e sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EMEP Milletvekili Karaca, Van YYÜ\'nün 387 milyon lira zararını Bakan Tekin\'e sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sayıştay'ın Van YYÜ 2025 denetim raporundaki kayıt dışı para, denetimsiz et ve sınavsız atama tespitleri EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'nın önergesiyle Meclis gündemine geldi. Karaca, yurtların Diyanet Vakfı'na devri ve 387 milyon lira zararı Bakan Tekin'e sordu.

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sayıştay'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin 2025 yılı denetim raporunda yer alan; "kayıt dışı para tahsilatını", denetimsiz et ürünlerini, öğrenci almayan yüksekokulları ve üniversite hastanesindeki sınavsız atama tespitlerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis gündemine taşıdı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sayıştay'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 2025 yılı denetim raporunda yer alan tespitleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM gündemine taşıdı.

Karaca, soru önergesinde, Sayıştay raporunun, üniversitedeki kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin önemli tespitler içerdiğini belirterek, öğrencilerin barınma ve beslenme sorunları yaşadığı bir dönemde üniversite yönetiminin kaynak kullanımına dikkati çekti.

YURTLARIN DİYANET VAKFI'NA DEVRİ

Sevda Karaca'nın aktardığı Sayıştay tespitlerine göre, üniversite yerleşkesindeki yurt binalarının işletme yetkisi yasal bir dayanak olmaksızın Türkiye Diyanet Vakfı'na ait iktisadi işletmeye devredildi. Bu işlem nedeniyle üniversitenin gelir elde etme imkanının ortadan kaldırıldığı ve kamu zararı oluştuğu belirtildi.

Bakan Tekin'e,yurtların Türkiye Diyanet Vakfı'na ait iktisadi işletmeye tahsis edilmesinin gerekçesini ve Sayıştay'ın "hukuki dayanağı yoktur" tespitinin ardından söz konusu protokolün iptal edilip edilmediğini soran Karaca, ayrıca yurtların devri nedeniyle üniversitenin ve kamunun uğradığı toplam zararın ne kadar olduğunu, tahsis işleminde imzası bulunan üniversite yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "kamu zararına yol açma" suçlamalarıyla adli ve idari soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını da gündeme getirdi.

YEMEKHANEDE "ELDEN PARA" VE DENETİMSİZ ET ÜRÜNLERİ

Sayıştay raporunda, üniversite yemekhanesine ilişkin tespitlere de dikkati çeken Karaca, öğrencilerden turnikeler çalıştırılmadan "elden para alınması" suretiyle kayıt dışı işlem yapıldığını belirtti.

Karaca, bu yöntemle toplanan paraların miktarının tespit edilip edilmediğini ve söz konusu paraların kimlerin cebine gittiğini Bakan Tekin'e sordu.

Yemekhane hizmetlerine ilişkin bir diğer tespit ise et ürünlerinin şartnameye uygunluğunun denetlenmemesi ve depo takibinin yapılmaması oldu. Karaca, yüklenici firmanın şartnameye uymadığı, porsiyon ve gramaj hilesi yaptığı ve halk sağlığını tehlikeye attığı belirtilen sözleşmenin feshedilip edilmeyeceği ve şirket hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmadığı sorularını yöneltti.

ÖĞRENCİ ALMAYAN İKİ YÜKSEKOKUL

Soru önergesinde, Van YYÜ bünyesindeki Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Van Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu da gündeme getirildi. Karaca, yine Sayıştay tespitlerine göre, söz konusu yüksekokulların kurularak bütçe ayrılmasına rağmen bugüne kadar tek bir öğrenci dahi almadığını ve herhangi bir eğitim faaliyeti yürütmediğini ifade etti. Karaca, bu iki yüksekokul için bugüne kadar harcanan toplam kamu bütçesinin ne kadar olduğu ve "hayalet okullar açarak kamu kaynaklarını israf eden" sorumluların kimler olduğu sorularını iletti.

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SINAVSIZ ATAMA

Karaca'nın soru önergesinde Van YYÜ Üniversite Hastanesi'ndeki atamalar da yer aldı. Sayıştay raporunda, üniversite hastanesinde müdür yardımcılığı kadrosuna yasal şartları taşımayan iki personelin sınavsız ve haksız biçimde atandığının ortaya konulduğunu belirten Karaca, bu atamalara onay veren yöneticiler hakkında liyakatsizlik ve kadrolaşma gerekçesiyle işlem yapılıp yapılmayacağını Bakan Tekin'e sordu.

"ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ 387 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ"

Karaca, soru önergesinde, üniversite bütçesinin 387 milyon lira zarar etmesine ve üniversite taşınmazlarının ruhsatsız işletmelere ve vakıflara devredilmesine de dikkat çekti. Önergede, Van'daki öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım sorunları içinde eğitim hayatlarını sürdürmeye çalıştığı belirtilirken, Van YYÜ Rektörü ve yönetiminin söz konusu uygulamalar karşısındaki sorumluluğu gündeme getirildi.

Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "üniversite bütçesinin 387 milyon lira zarar etmesine, üniversite taşınmazlarının ruhsatsız işletmelere ve vakıflara devredilmesine göz yuman" Van YYÜ Rektörü ve yönetiminin istifaya davet edilip edilmeyeceğini sordu.

Kaynak: ANKA
MilletvekiliSevda KaracaGaziantepSayıştayPolitikaEğitimGüncelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
BM Genel Kurulu’nda konuşan Trump’a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü Sabaha kadar başında beklemiş Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş
Demet Şener Türkiye’de bulamadığı çanta için Almanya’ya uçtu Demet Şener Türkiye'de bulamadığı çanta için Almanya'ya uçtu
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:24
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
12:36
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
12:20
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
12:18
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
11:51
Sayılı günler kaldı Türkiye’nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor
Sayılı günler kaldı! Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:56:22. #7.12#
SON DAKİKA: EMEP Milletvekili Karaca, Van YYÜ'nün 387 milyon lira zararını Bakan Tekin'e sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement