"Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı

28.05.2025 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kayseri'de düzenlediği "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kayseri'de düzenlediği "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü sona erdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında da görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikatın "seçkin gözlemci günü", İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Libya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan ve Ürdün tarafından fiili ve gözlemci olarak katılım sağlandı.

Hava indirme imkan ve kabiliyetini geliştirmenin yanında dost ve müttefik ülkelerle müşterek harekat icra etme kabiliyetini geliştirmenin amaçlandığı tatbikata 36'sı yabancı 1003 personel katıldı.

Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130, CN-235 ve A400M nakliye uçaklarındaki 35'i yabancı, 265 paraşütçü komando bölgeye indi.

Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi.

Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef SİHA ile temsili olarak vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.

Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü, 14 ülkenin bayrağıyla yapılan saygı atlayışıyla sona erdi.

Tatbikatta paraşütle atlayan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, gazetecilere, 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Küçükkonuklar, 1995 yılında ilk atlayışını yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 4 bin 836 atlayış yaparak rekora imza attım. Her atlayışta hala ilk günkü heyecan ve gururu hissederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün Erciyes-2025 Tatbikatı kapsamında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırmak bana nasip oldu. Bu görev hayatım boyunca unutmayacağım gurur vesilesidir."

Tatbikatın taktik safhasının sona ermesinin ardından envantere yeni giren ve envantere alınma süreçleri devam eden, yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri, görüntüleme ve keşif sistemleri ile insansız hava araçları sergilendi.

Sikorsky ve Chinook tipi helikopterin de kullanıldığı tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, 2'inci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve askeri yetkililer izledi.

Tatbikatta, toplamda 4 C-130 nakliye uçağı, 2 A400M ağır yük nakliye uçağı, CN235 nakliye uçağı, 2 S-70 genel masat helikopteri, 2 CH-47 ağır yük helikopteri, T-70 genel maksat helikopteri ve insanlı keşif uçağı görev aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, kayseri, Erciyes, Güncel, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Erciyes-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:43:50. #7.11#
SON DAKİKA: "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.