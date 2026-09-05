Eren Vurdem’in hayatını kaybeden dostu Serhat Mustafa Kılıç’ın evine gözyaşları ile koştuğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Eren Vurdem’in hayatını kaybeden dostu Serhat Mustafa Kılıç’ın evine gözyaşları ile koştuğu anlar kameraya yansıdı

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İstanbul Kağıthane’de evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın vefatının ardından yakınları ve dostları evine geldi. Kılıç’ın rol arkadaşı Eren Vurdem de olay yerine koşarak gelirken, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulunan Serhat Mustafa Kılıç’ın vefat haberi yakınları ve dostları ile sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberi alan oyuncu Eren Vurdem’in Kılıç’ın evine gözyaşları ile koşar adım geldiği anlar kameraya yansıdı.

KIZ ARKADAŞI SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU

Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi.

Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

HABERİ ALAN DOSTLARI EVE GELDİ

Olay yeri inceleme ekipleri, Kılıç'ın yaşadığı evde inceleme yaptı. İncelemeler sürerken, haberi alan dostları ise Kılıç'ın evine geldi. Kılıç'ın yakınları ve dostları, sitenin bahçesinde uzun süre bekledi.

EREN VURDEM DOSTUNA GÖZYAŞLARI İLE KOŞTU

Kılıç’ın da rol aldığı “Söz” filminin oyuncusu Eren Vurdem de koşarak olay yerine geldi. Vurdem’in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Polisin uzun süren incelemelerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Son Dakika Güncel Eren Vurdem’in hayatını kaybeden dostu Serhat Mustafa Kılıç’ın evine gözyaşları ile koştuğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eren Vurdem’in hayatını kaybeden dostu Serhat Mustafa Kılıç’ın evine gözyaşları ile koştuğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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