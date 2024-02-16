Erzincan'da maden ocağında heyelan: 3 işçinin manganez ocağında olduğu ihtimali - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağında heyelan: 3 işçinin manganez ocağında olduğu ihtimali

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün, 'manganez ocağı'nda olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 4. gününde devam ediyor.

16.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:32
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün, "manganez ocağı"nda olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İliç'e bağlı bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 4. gününde devam ediyor. Ekiplerin izlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonucu çalışma yapılan bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Maden sahasında toprak kaymasının ilk yaşandığı yığın liç alanının arka kısmındaki "manganez ocağı" bölümü de çalışmalarda metal yoğunluğu belirlenen noktaların arasında bulunuyor.

3 İŞÇİNİN YERİ BULUNMUŞ OLABİLİR

Olay anında bu bölgedeki yol üzerinde hareket halinde olan iki aracın, toprak kaymasının etkisiyle yığın liç alanının arka bölümünde yer alan "manganez ocağı"na düştüğü değerlendiriliyor. Derin bir oyuk halinde ve toprak kaymasını önlemek için "şev" yapılan bu ocakta araçlara ait bazı parçalar da bulundu. İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

BAKAN BAYRAKTAR AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullanmıştı.

Erzincan\'da maden ocağında heyelan: 3 işçinin manganez ocağında olduğu ihtimali
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da maden ocağında heyelan: 3 işçinin manganez ocağında olduğu ihtimali - Son Dakika

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