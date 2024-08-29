Erzurum\'da AFAD Koordinasyonunda Deprem Tatbikatı Gerçeğini Arattı

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TÜRKİYE Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD'ın koordinesinde Erzurum'da düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta, senaryo gereği Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyü merkezli 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Muş ve Diyarbakır olmak üzere toplam 7 ilde etkili oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Başkanlığında toplanan Afet Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibat sağlanarak deprem bölgesi hakkında bilgi alındı. Tekman, Hınıs, Çat, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçeleri depremden etkilendi. Senaryo kapsamında seviye 2 olarak tespit edilen deprem için çevre illerden Artvin'den Aziziye'ye, Ardahan'dan Çat'a, Ağrı'dan Hınıs'a, Bayburt'tan Palandöken'e, Trabzon'dan Tekman'a ve Iğdır'dan da Yakutiye ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Deprem sonrası Dağ Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada çıkan alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. AFAD koordinesinde kurumlara ait kurtarma ekipleri ise enkaza girerek canlı ve yaralı aradı. Köpeklerin de kullanıldığı ve gerçeğini artmayan tatbikata 35 araç, 398 arama kurtarma personeli katıldı. İHA'ların da görüntüleme yaptığı tatbikatta, 7 ilin valisi kriz merkezinden AFAD Başkanı Okay Memiş ile tatbikatın sonuçlarını değerlendirdi.