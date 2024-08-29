Erzurum'da AFAD Koordinasyonunda Deprem Tatbikatı Gerçeğini Arattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da AFAD Koordinasyonunda Deprem Tatbikatı Gerçeğini Arattı

Erzurum\'da AFAD Koordinasyonunda Deprem Tatbikatı Gerçeğini Arattı

TÜRKİYE Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD'ın koordinesinde Erzurum'da düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta, senaryo gereği Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyü merkezli 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Muş ve Diyarbakır olmak üzere toplam 7 ilde etkili oldu.

29.08.2024 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD'ın koordinesinde Erzurum'da düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta, senaryo gereği Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyü merkezli 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Muş ve Diyarbakır olmak üzere toplam 7 ilde etkili oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Başkanlığında toplanan Afet Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibat sağlanarak deprem bölgesi hakkında bilgi alındı. Tekman, Hınıs, Çat, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçeleri depremden etkilendi. Senaryo kapsamında seviye 2 olarak tespit edilen deprem için çevre illerden Artvin'den Aziziye'ye, Ardahan'dan Çat'a, Ağrı'dan Hınıs'a, Bayburt'tan Palandöken'e, Trabzon'dan Tekman'a ve Iğdır'dan da Yakutiye ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Deprem sonrası Dağ Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada çıkan alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. AFAD koordinesinde kurumlara ait kurtarma ekipleri ise enkaza girerek canlı ve yaralı aradı. Köpeklerin de kullanıldığı ve gerçeğini artmayan tatbikata 35 araç, 398 arama kurtarma personeli katıldı. İHA'ların da görüntüleme yaptığı tatbikatta, 7 ilin valisi kriz merkezinden AFAD Başkanı Okay Memiş ile tatbikatın sonuçlarını değerlendirdi.

Kaynak: DHA

Deprem Tatbikatı, Diyarbakır, Erzincan, Karlıova, Tunceli, Hacılar, Türkiye, Erzurum, İtfaiye, Elazığ, Bingöl, Deprem, AFAD, Muş, Deprem, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da AFAD Koordinasyonunda Deprem Tatbikatı Gerçeğini Arattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:07:47. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da AFAD Koordinasyonunda Deprem Tatbikatı Gerçeğini Arattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement