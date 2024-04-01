ERZURUM SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.333
|Toplam Seçmen
|:
|516.952
|Açılan Sandık
|:
|2.210
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,73
|Kullanılan Oy
|:
|349.356
|Geçerli Oy
|:
|325.955
|Katılım Oranı
|:
|% 71,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET SEKMEN
|% 50,35
|164.107
|İYİ PARTİ
|FATMA CANAN UÇAR
|% 22,57
|73.582
|DEM PARTİ
|GÜLDEREN VARLİ
|% 7,56
|24.650
|CHP
|ATLIHAN ATİLA
|% 6,26
|20.401
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH AYGÜN
|% 5,15
|16.792
|SAADET
|FAİK ÇALIK
|% 3,26
|10.625
|DEVA PARTİSİ
|YUSUF TÜRKMEN
|% 1
|3.266
|DP
|ALİ OĞULCAN KAYA
|% 0,96
|3.143
|HÜDA PAR
|KERBELA ŞANLI
|% 0,6
|1.948
|ANAP
|FARUK GÖZÜBÜYÜK
|% 0,35
|1.134
|BTP
|AZİZ KARACA
|% 0,28
|916
|MİLLİ YOL
|AYDIN ELKOCA
|% 0,27
|880
|DSP
|ABDULBAKİ YILDIZ
|% 0,27
|865
|DİĞER
|% 0,24
|775
|YTP
|FERİT BOZDEMİR
|% 0,22
|732
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET AKİF CEYLAN
|% 0,15
|499
|TKH
|MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK
|% 0,13
|419
|MİLLET
|SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK
|% 0,1
|333
|AB PARTİ
|ELİF KIZILKAYA
|% 0,1
|320
|HKP
|ALİ KAAN EVCÜMEN
|% 0,1
|314
|HAK-PAR
|BİLAL AGGÜL
|% 0,08
|254
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,14
|Katılım Oranı
|:
|% 83,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENOL POLAT
|% 45,94
|4.569
|YENİDEN REFAH
|ENVER BAŞARAN
|% 43,63
|4.339
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜNAL KILINÇ
|% 3,28
|326
|CHP
|MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU
|% 2,35
|234
|İYİ PARTİ
|KADİR KABA
|% 1,95
|194
|SAADET
|YAKUP ÇELİK
|% 1,64
|163
|ZAFER PARTİSİ
|YAKUP FIRAT
|% 0,72
|71
|BTP
|SONGÜL KARACA
|% 0,24
|24
|VATAN PARTİSİ
|OĞUZ KARLIBEL
|% 0,19
|19
|DİĞER
|% 0,06
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AKPUNAR
|% 44,52
|14.005
|AK PARTİ
|EYÜP TAVLAŞOĞLU
|% 38,73
|12.184
|İYİ PARTİ
|FATİH ÇELİK
|% 6,65
|2.092
|ZAFER PARTİSİ
|SERHAT BARBAROS
|% 3,7
|1.164
|SAADET
|ERDAL KARAGÜL
|% 2,58
|811
|CHP
|AHMET ULUSOY
|% 2,27
|713
|DP
|ÖMER FARUK TOPCUOĞLU
|% 0,6
|188
|DEVA PARTİSİ
|BÜLENT GENÇ
|% 0,49
|156
|HÜDA PAR
|ABDULLATİF EKİNCİ
|% 0,27
|85
|BTP
|ABDULKADİR SARI
|% 0,15
|48
|DİĞER
|% 0,04
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF HİKMET KILIÇ
|% 48,59
|4.125
|AK PARTİ
|SEYHUN SAYDIN
|% 44,13
|3.746
|YENİDEN REFAH
|ŞERAFETTİN YÜZÜAK
|% 3,55
|301
|DEM PARTİ
|NİHAT YUCA
|% 2,08
|177
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET KAYA
|% 0,87
|74
|BTP
|ERKAN CENGİZ
|% 0,44
|37
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN ÇELİK
|% 0,34
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERDAL ŞAN
|% 47,75
|5.290
|DEM PARTİ
|GÜRSEL EREN
|% 33,46
|3.706
|CHP
|ALİ MURAT KARABEY
|% 7,32
|811
|YENİDEN REFAH
|SEZAYİ BEYAZTAŞ
|% 4,67
|517
|DEVA PARTİSİ
|RAHİM AYDIN
|% 3,24
|359
|SAADET
|SADRETTİN DOĞAN
|% 1,27
|141
|İYİ PARTİ
|NASIR AYDIN
|% 0,93
|103
|TKP
|ÖZKAN GÜN
|% 0,75
|83
|BTP
|DOĞUKAN EROGUL
|% 0,4
|44
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ASLAN
|% 0,21
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,44
|Katılım Oranı
|:
|% 76,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN ÖZDEMİR
|% 32,25
|5.614
|AK PARTİ
|RECEP KARATAŞ
|% 31,68
|5.515
|YENİDEN REFAH
|ABDULHATEM BASTEM
|% 31,55
|5.492
|DEM PARTİ
|ŞAHABETTİN GÜLDÜR
|% 2,35
|409
|CHP
|ÇETİN YALÇIN
|% 0,79
|137
|SAADET
|ABDULVAHAP AKSAKAL
|% 0,74
|128
|ZAFER PARTİSİ
|ZEYNEP UZUN
|% 0,3
|53
|HÜDA PAR
|ADNAN ŞİMŞEK
|% 0,18
|31
|BTP
|MUSTAFA KESKİN
|% 0,1
|18
|DİĞER
|% 0,06
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,36
|Katılım Oranı
|:
|% 76,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|OSMAN ÇAKIR
|% 41,64
|3.741
|MHP
|AHMET COŞKUN
|% 41,15
|3.697
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DAĞ
|% 11,44
|1.028
|İYİ PARTİ
|NİZAMETTİN ARAS
|% 2,45
|220
|CHP
|ADEM UMUT EFE
|% 1,7
|153
|ZAFER PARTİSİ
|TAHA GÜNEŞ
|% 0,78
|70
|BTP
|MUSTAFA KILIÇ
|% 0,77
|69
|DİĞER
|% 0,07
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|KAZİM ERHAN
|% 49,48
|4.776
|AK PARTİ
|SEDAT GÜMÜŞ
|% 30,5
|2.944
|CHP
|MAŞUK IŞIK
|% 16,61
|1.603
|TKP
|ENGİN KUŞ
|% 1,1
|106
|İYİ PARTİ
|ERHAN ÇELİK
|% 0,7
|68
|BTP
|FUAT KASIM
|% 0,61
|59
|DEVA PARTİSİ
|MESUT ZONGULDAK
|% 0,45
|43
|HÜDA PAR
|HASAN ÜRE
|% 0,22
|21
|DP
|HÜSNÜ YILAN
|% 0,2
|19
|SAADET
|FERHAT YILDIRIM
|% 0,13
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 68,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|BAHAR GÖKSU
|% 53,12
|5.818
|AK PARTİ
|SAVCI ŞAKA
|% 35,92
|3.934
|DİĞER
|% 4,08
|447
|CHP
|MARUF ALACA
|% 2,76
|302
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GÜNEN
|% 2,09
|229
|BTP
|MESUD HAYDAR TÜTER
|% 1,06
|116
|SAADET
|MUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK
|% 0,63
|69
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÖZMEN
|% 0,34
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,68
|Katılım Oranı
|:
|% 83,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|NEVZAT KARASU
|% 52,47
|3.255
|AK PARTİ
|OSMAN BELLİ
|% 35,04
|2.174
|DİĞER
|% 5,84
|362
|DEM PARTİ
|MEHMETRAŞİT TATLİ
|% 2,69
|167
|SAADET
|MEHMET HAFİT ÖZKAN
|% 1,23
|76
|İYİ PARTİ
|ABDULNAZİR GÜVEN
|% 1,13
|70
|CHP
|ATİLLAH UZUN
|% 0,82
|51
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET TAHİR ERDOĞAN
|% 0,32
|20
|HÜDA PAR
|ABDULSELAM OLAM
|% 0,21
|13
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZHAN ARSLANTÜRK
|% 0,19
|12
|BTP
|ERDAL ÇALIŞKAN
|% 0,06
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYDEMİR ADEM KINALI
|% 43,07
|2.985
|BÜYÜK BİRLİK
|TEMEL DAŞ
|% 27,05
|1.875
|İYİ PARTİ
|YÜCEL AHMET İŞLEYEN
|% 22,97
|1.592
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇİL
|% 4,63
|321
|DEVA PARTİSİ
|AHMET CAN KOÇAK
|% 0,94
|65
|CHP
|VARBİL ATEŞ
|% 0,51
|35
|BTP
|RIFAT IRMAK
|% 0,27
|19
|SAADET
|SAVAŞ DİLER
|% 0,27
|19
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞUKAN ÖZSOY
|% 0,26
|18
|DİĞER
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,2
|Katılım Oranı
|:
|% 78,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADEM ÇELEBİ
|% 33,49
|5.635
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKYÜZ
|% 25,36
|4.267
|DP
|FUAT DEMİR
|% 14,62
|2.459
|BÜYÜK BİRLİK
|NAZİM KOŞAR
|% 6,04
|1.016
|İYİ PARTİ
|ERGUNHAN MUSAOĞLU
|% 5,76
|969
|MİLLİ YOL
|NECMETTİN TAŞCİ
|% 4,86
|818
|ANAP
|GÜVEN YAVUZ
|% 3,85
|648
|SAADET
|MUSTAFA MACİT
|% 2,7
|454
|CHP
|NUH BEKTAŞ
|% 2,59
|436
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH EMRE AZİM
|% 0,62
|104
|BTP
|FATMA BETÜL KARCI
|% 0,11
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|VEDAT ERGÜN
|% 49,09
|2.178
|BÜYÜK BİRLİK
|SIDDIK DEMİRCAN
|% 42,17
|1.871
|BAĞIMSIZ
|MEVLÜT KAYA
|% 3,15
|140
|İYİ PARTİ
|ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL
|% 2,57
|114
|CHP
|FERUDUN KAPLAN
|% 1,28
|57
|BTP
|MURAT EFİR
|% 0,88
|39
|YENİDEN REFAH
|AYTEKİN KALTAR
|% 0,86
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,15
|Katılım Oranı
|:
|% 65,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMET SUNAR
|% 40,72
|30.562
|İYİ PARTİ
|ÖMER ÖZDEN
|% 20,3
|15.235
|YENİDEN REFAH
|YUSUF KIZILTAŞ
|% 16,88
|12.673
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULHAMİT UZUN
|% 7,37
|5.530
|CHP
|CEMAL KOÇAK
|% 4,77
|3.581
|DEM PARTİ
|İSMAİL KAYA
|% 4,45
|3.342
|SAADET
|AYHAN ERKEM
|% 2,34
|1.758
|DEVA PARTİSİ
|EMRE OKUMUŞ
|% 1,27
|953
|DP
|MUHAMMET AYDIN
|% 0,6
|449
|MİLLİ YOL
|NACİ KIRIK
|% 0,46
|348
|HÜDA PAR
|HALİT DALDAL
|% 0,38
|287
|BTP
|ÖZCAN CENGİZ
|% 0,3
|225
|DİĞER
|% 0,16
|116
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,84
|Katılım Oranı
|:
|% 76,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÜNSAL SERTOĞLU
|% 51,71
|6.728
|YENİDEN REFAH
|HİKMET ÇAKAL
|% 43,73
|5.690
|SAADET
|VASFİ CAHİT TOHUMCU
|% 1,56
|203
|CHP
|İLHAMİ ÇİFÇİ
|% 1,07
|139
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED AKBEY
|% 0,82
|106
|DEVA PARTİSİ
|ERCAN AKKAYA
|% 0,58
|76
|DP
|ÜMİT YAŞAR DURSUN
|% 0,22
|29
|BTP
|MUSTAFA DÖNMEZ
|% 0,12
|16
|BAĞIMSIZ
|NUH NACİ MİNDİVANLİ
|% 0,11
|14
|DİĞER
|% 0,08
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ŞAHİN
|% 51,42
|1.283
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA ÖZTÜRK
|% 43,77
|1.092
|İYİ PARTİ
|TEVHİT TURAN
|% 1,85
|46
|YENİDEN REFAH
|SELAMİ ÖZER
|% 0,96
|24
|CHP
|ENES BEKİROĞLU
|% 0,88
|22
|BTP
|FATİH KARCI
|% 0,6
|15
|SAADET
|NURİ CORUH
|% 0,52
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71,91
|Katılım Oranı
|:
|% 74,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÖRBİL ÖZCAN
|% 50,87
|2.917
|AK PARTİ
|YAVUZ BEDİR
|% 42,75
|2.451
|İYİ PARTİ
|ŞENTÜRK ALVER
|% 3,78
|217
|YENİDEN REFAH
|TOPYAY BAYSAL
|% 1,85
|106
|BTP
|AYŞE KAYA
|% 0,35
|20
|SAADET
|BEDİRHAN COŞKUN
|% 0,35
|20
|DİĞER
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,45
|Katılım Oranı
|:
|% 70,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDURRAHMAN SEVER
|% 49,11
|3.076
|AK PARTİ
|MUSTAFA ERGİN
|% 18,21
|1.141
|YENİDEN REFAH
|ALİ SAİT FIRAT
|% 17,96
|1.125
|DEVA PARTİSİ
|YAKUP DOĞAN
|% 10,81
|677
|CHP
|MEHMET OĞUZ
|% 2,38
|149
|SAADET
|ABİDİN KÖSE
|% 0,67
|42
|BTP
|HAYDAR KARAMUS
|% 0,46
|29
|HÜDA PAR
|ABDULMENAF BİÇEN
|% 0,4
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,67
|Katılım Oranı
|:
|% 79,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUAMMER YİĞİDER
|% 51,81
|4.837
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN ALİ KAYABAŞI
|% 26,83
|2.505
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN UZUN
|% 8,88
|829
|YENİDEN REFAH
|AHMET HANCI
|% 4,96
|463
|İYİ PARTİ
|CEVDET KÜÇÜK
|% 3,43
|320
|CHP
|HÜSAMETTİN KARADAĞLI
|% 1,45
|135
|BTP
|FAHRİ KELEŞ
|% 0,93
|87
|SAADET
|FUAT DEMİRCİ
|% 0,82
|77
|ZAFER PARTİSİ
|SERDAR KÖKSAL
|% 0,81
|76
|DP
|MUHAMMED SAİT ÇATALKAYA
|% 0,08
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|MUHAMMET HALİS ÖZSOY
|% 41,23
|2.007
|MHP
|SİNAN AYDIN
|% 40,69
|1.981
|YENİDEN REFAH
|AYTEKİN ER
|% 10,46
|509
|İYİ PARTİ
|SALİM ÖZDİL
|% 4,38
|213
|SAADET
|MEHMET ALDEMİR
|% 1,68
|82
|CHP
|MUSTAFA ÜNALDI
|% 0,94
|46
|BTP
|MUSTAFA HAYRİ KARAMUS
|% 0,62
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 67,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MAHMUT UÇAR
|% 53,76
|41.854
|İYİ PARTİ
|HAKKI KOBAL
|% 16,3
|12.688
|YENİDEN REFAH
|YUSUF KOCAMAN
|% 11,78
|9.168
|ZAFER PARTİSİ
|KASIM ÇELEBİ
|% 5,99
|4.662
|CHP
|ADNAN ATALAY
|% 5,52
|4.301
|SAADET
|YUSUF KOLİKISA
|% 2,49
|1.936
|DEM PARTİ
|MEVLÜT EFE
|% 1,54
|1.201
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM KARAN
|% 0,88
|689
|DP
|MUHAMMET SELİM GÖZELER
|% 0,7
|542
|BTP
|ZEYNEP KARAMUS
|% 0,28
|215
|HÜDA PAR
|YILMAZ GÜNEY
|% 0,26
|201
|TKP
|ABDULLAH CULHA
|% 0,19
|151
|MİLLİ YOL
|SUAT KALE
|% 0,18
|142
|DİĞER
|% 0,13
|99
Son Dakika › Güncel › ERZURUM SON - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?