ERZURUM SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:19
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.333
Toplam Seçmen : 516.952
Açılan Sandık : 2.210
Açılan Sandık Oranı : % 94,73
Kullanılan Oy : 349.356
Geçerli Oy : 325.955
Katılım Oranı : % 71,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET SEKMEN% 50,35164.107
İYİ PARTİFATMA CANAN UÇAR% 22,5773.582
DEM PARTİGÜLDEREN VARLİ% 7,5624.650
CHPATLIHAN ATİLA% 6,2620.401
ZAFER PARTİSİFATİH AYGÜN% 5,1516.792
SAADETFAİK ÇALIK% 3,2610.625
DEVA PARTİSİYUSUF TÜRKMEN% 13.266
DPALİ OĞULCAN KAYA% 0,963.143
HÜDA PARKERBELA ŞANLI% 0,61.948
ANAPFARUK GÖZÜBÜYÜK% 0,351.134
BTPAZİZ KARACA% 0,28916
MİLLİ YOLAYDIN ELKOCA% 0,27880
DSPABDULBAKİ YILDIZ% 0,27865
DİĞER% 0,24775
YTPFERİT BOZDEMİR% 0,22732
VATAN PARTİSİMEHMET AKİF CEYLAN% 0,15499
TKHMAHİR MERTCAN KIZILIRMAK% 0,13419
MİLLETSEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK% 0,1333
AB PARTİELİF KIZILKAYA% 0,1320
HKPALİ KAAN EVCÜMEN% 0,1314
HAK-PARBİLAL AGGÜL% 0,08254
AŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 86,14
Katılım Oranı : % 83,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL POLAT% 45,944.569
YENİDEN REFAHENVER BAŞARAN% 43,634.339
BÜYÜK BİRLİKÜNAL KILINÇ% 3,28326
CHPMUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU% 2,35234
İYİ PARTİKADİR KABA% 1,95194
SAADETYAKUP ÇELİK% 1,64163
ZAFER PARTİSİYAKUP FIRAT% 0,7271
BTPSONGÜL KARACA% 0,2424
VATAN PARTİSİOĞUZ KARLIBEL% 0,1919
DİĞER% 0,066
AZİZİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHEMRULLAH AKPUNAR% 44,5214.005
AK PARTİEYÜP TAVLAŞOĞLU% 38,7312.184
İYİ PARTİFATİH ÇELİK% 6,652.092
ZAFER PARTİSİSERHAT BARBAROS% 3,71.164
SAADETERDAL KARAGÜL% 2,58811
CHPAHMET ULUSOY% 2,27713
DPÖMER FARUK TOPCUOĞLU% 0,6188
DEVA PARTİSİBÜLENT GENÇ% 0,49156
HÜDA PARABDULLATİF EKİNCİ% 0,2785
BTPABDULKADİR SARI% 0,1548
DİĞER% 0,0413
ÇAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF HİKMET KILIÇ% 48,594.125
AK PARTİSEYHUN SAYDIN% 44,133.746
YENİDEN REFAHŞERAFETTİN YÜZÜAK% 3,55301
DEM PARTİNİHAT YUCA% 2,08177
İYİ PARTİMUHAMMET KAYA% 0,8774
BTPERKAN CENGİZ% 0,4437
HÜDA PARABDURRAHMAN ÇELİK% 0,3429
HINIS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERDAL ŞAN% 47,755.290
DEM PARTİGÜRSEL EREN% 33,463.706
CHPALİ MURAT KARABEY% 7,32811
YENİDEN REFAHSEZAYİ BEYAZTAŞ% 4,67517
DEVA PARTİSİRAHİM AYDIN% 3,24359
SAADETSADRETTİN DOĞAN% 1,27141
İYİ PARTİNASIR AYDIN% 0,93103
TKPÖZKAN GÜN% 0,7583
BTPDOĞUKAN EROGUL% 0,444
HÜDA PARHÜSEYİN ASLAN% 0,2123
HORASAN

Açılan Sandık Oranı : % 98,44
Katılım Oranı : % 76,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİHAYRETTİN ÖZDEMİR% 32,255.614
AK PARTİRECEP KARATAŞ% 31,685.515
YENİDEN REFAHABDULHATEM BASTEM% 31,555.492
DEM PARTİŞAHABETTİN GÜLDÜR% 2,35409
CHPÇETİN YALÇIN% 0,79137
SAADETABDULVAHAP AKSAKAL% 0,74128
ZAFER PARTİSİZEYNEP UZUN% 0,353
HÜDA PARADNAN ŞİMŞEK% 0,1831
BTPMUSTAFA KESKİN% 0,118
DİĞER% 0,0611
İSPİR

Açılan Sandık Oranı : % 98,36
Katılım Oranı : % 76,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKOSMAN ÇAKIR% 41,643.741
MHPAHMET COŞKUN% 41,153.697
YENİDEN REFAHMUSTAFA DAĞ% 11,441.028
İYİ PARTİNİZAMETTİN ARAS% 2,45220
CHPADEM UMUT EFE% 1,7153
ZAFER PARTİSİTAHA GÜNEŞ% 0,7870
BTPMUSTAFA KILIÇ% 0,7769
DİĞER% 0,076
KARAÇOBAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKAZİM ERHAN% 49,484.776
AK PARTİSEDAT GÜMÜŞ% 30,52.944
CHPMAŞUK IŞIK% 16,611.603
TKPENGİN KUŞ% 1,1106
İYİ PARTİERHAN ÇELİK% 0,768
BTPFUAT KASIM% 0,6159
DEVA PARTİSİMESUT ZONGULDAK% 0,4543
HÜDA PARHASAN ÜRE% 0,2221
DPHÜSNÜ YILAN% 0,219
SAADETFERHAT YILDIRIM% 0,1313
KARAYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBAHAR GÖKSU% 53,125.818
AK PARTİSAVCI ŞAKA% 35,923.934
DİĞER% 4,08447
CHPMARUF ALACA% 2,76302
BAĞIMSIZMEHMET GÜNEN% 2,09229
BTPMESUD HAYDAR TÜTER% 1,06116
SAADETMUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK% 0,6369
HÜDA PARMUSTAFA ÖZMEN% 0,3437
KÖPRÜKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 88,68
Katılım Oranı : % 83,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNEVZAT KARASU% 52,473.255
AK PARTİOSMAN BELLİ% 35,042.174
DİĞER% 5,84362
DEM PARTİMEHMETRAŞİT TATLİ% 2,69167
SAADETMEHMET HAFİT ÖZKAN% 1,2376
İYİ PARTİABDULNAZİR GÜVEN% 1,1370
CHPATİLLAH UZUN% 0,8251
DEVA PARTİSİMEHMET TAHİR ERDOĞAN% 0,3220
HÜDA PARABDULSELAM OLAM% 0,2113
ZAFER PARTİSİCENGİZHAN ARSLANTÜRK% 0,1912
BTPERDAL ÇALIŞKAN% 0,064
NARMAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYDEMİR ADEM KINALI% 43,072.985
BÜYÜK BİRLİKTEMEL DAŞ% 27,051.875
İYİ PARTİYÜCEL AHMET İŞLEYEN% 22,971.592
YENİDEN REFAHMEHMET ÇİL% 4,63321
DEVA PARTİSİAHMET CAN KOÇAK% 0,9465
CHPVARBİL ATEŞ% 0,5135
BTPRIFAT IRMAK% 0,2719
SAADETSAVAŞ DİLER% 0,2719
ZAFER PARTİSİDOĞUKAN ÖZSOY% 0,2618
DİĞER% 0,032
OLTU

Açılan Sandık Oranı : % 99,2
Katılım Oranı : % 78,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ÇELEBİ% 33,495.635
YENİDEN REFAHMEHMET AKYÜZ% 25,364.267
DPFUAT DEMİR% 14,622.459
BÜYÜK BİRLİKNAZİM KOŞAR% 6,041.016
İYİ PARTİERGUNHAN MUSAOĞLU% 5,76969
MİLLİ YOLNECMETTİN TAŞCİ% 4,86818
ANAPGÜVEN YAVUZ% 3,85648
SAADETMUSTAFA MACİT% 2,7454
CHPNUH BEKTAŞ% 2,59436
ZAFER PARTİSİABDULLAH EMRE AZİM% 0,62104
BTPFATMA BETÜL KARCI% 0,1119
OLUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPVEDAT ERGÜN% 49,092.178
BÜYÜK BİRLİKSIDDIK DEMİRCAN% 42,171.871
BAĞIMSIZMEVLÜT KAYA% 3,15140
İYİ PARTİŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL% 2,57114
CHPFERUDUN KAPLAN% 1,2857
BTPMURAT EFİR% 0,8839
YENİDEN REFAHAYTEKİN KALTAR% 0,8638
PALANDÖKEN

Açılan Sandık Oranı : % 98,15
Katılım Oranı : % 65,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET SUNAR% 40,7230.562
İYİ PARTİÖMER ÖZDEN% 20,315.235
YENİDEN REFAHYUSUF KIZILTAŞ% 16,8812.673
ZAFER PARTİSİABDULHAMİT UZUN% 7,375.530
CHPCEMAL KOÇAK% 4,773.581
DEM PARTİİSMAİL KAYA% 4,453.342
SAADETAYHAN ERKEM% 2,341.758
DEVA PARTİSİEMRE OKUMUŞ% 1,27953
DPMUHAMMET AYDIN% 0,6449
MİLLİ YOLNACİ KIRIK% 0,46348
HÜDA PARHALİT DALDAL% 0,38287
BTPÖZCAN CENGİZ% 0,3225
DİĞER% 0,16116
PASİNLER

Açılan Sandık Oranı : % 96,84
Katılım Oranı : % 76,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜNSAL SERTOĞLU% 51,716.728
YENİDEN REFAHHİKMET ÇAKAL% 43,735.690
SAADETVASFİ CAHİT TOHUMCU% 1,56203
CHPİLHAMİ ÇİFÇİ% 1,07139
ZAFER PARTİSİMUHAMMED AKBEY% 0,82106
DEVA PARTİSİERCAN AKKAYA% 0,5876
DPÜMİT YAŞAR DURSUN% 0,2229
BTPMUSTAFA DÖNMEZ% 0,1216
BAĞIMSIZNUH NACİ MİNDİVANLİ% 0,1114
DİĞER% 0,0811
PAZARYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ŞAHİN% 51,421.283
BÜYÜK BİRLİKYAHYA ÖZTÜRK% 43,771.092
İYİ PARTİTEVHİT TURAN% 1,8546
YENİDEN REFAHSELAMİ ÖZER% 0,9624
CHPENES BEKİROĞLU% 0,8822
BTPFATİH KARCI% 0,615
SAADETNURİ CORUH% 0,5213
ŞENKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 71,91
Katılım Oranı : % 74,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÖRBİL ÖZCAN% 50,872.917
AK PARTİYAVUZ BEDİR% 42,752.451
İYİ PARTİŞENTÜRK ALVER% 3,78217
YENİDEN REFAHTOPYAY BAYSAL% 1,85106
BTPAYŞE KAYA% 0,3520
SAADETBEDİRHAN COŞKUN% 0,3520
DİĞER% 0,053
TEKMAN

Açılan Sandık Oranı : % 70,45
Katılım Oranı : % 70,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDURRAHMAN SEVER% 49,113.076
AK PARTİMUSTAFA ERGİN% 18,211.141
YENİDEN REFAHALİ SAİT FIRAT% 17,961.125
DEVA PARTİSİYAKUP DOĞAN% 10,81677
CHPMEHMET OĞUZ% 2,38149
SAADETABİDİN KÖSE% 0,6742
BTPHAYDAR KARAMUS% 0,4629
HÜDA PARABDULMENAF BİÇEN% 0,425
TORTUM

Açılan Sandık Oranı : % 93,67
Katılım Oranı : % 79,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUAMMER YİĞİDER% 51,814.837
BÜYÜK BİRLİKHASAN ALİ KAYABAŞI% 26,832.505
BAĞIMSIZLOKMAN UZUN% 8,88829
YENİDEN REFAHAHMET HANCI% 4,96463
İYİ PARTİCEVDET KÜÇÜK% 3,43320
CHPHÜSAMETTİN KARADAĞLI% 1,45135
BTPFAHRİ KELEŞ% 0,9387
SAADETFUAT DEMİRCİ% 0,8277
ZAFER PARTİSİSERDAR KÖKSAL% 0,8176
DPMUHAMMED SAİT ÇATALKAYA% 0,087
UZUNDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET HALİS ÖZSOY% 41,232.007
MHPSİNAN AYDIN% 40,691.981
YENİDEN REFAHAYTEKİN ER% 10,46509
İYİ PARTİSALİM ÖZDİL% 4,38213
SAADETMEHMET ALDEMİR% 1,6882
CHPMUSTAFA ÜNALDI% 0,9446
BTPMUSTAFA HAYRİ KARAMUS% 0,6230
YAKUTİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 67,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMAHMUT UÇAR% 53,7641.854
İYİ PARTİHAKKI KOBAL% 16,312.688
YENİDEN REFAHYUSUF KOCAMAN% 11,789.168
ZAFER PARTİSİKASIM ÇELEBİ% 5,994.662
CHPADNAN ATALAY% 5,524.301
SAADETYUSUF KOLİKISA% 2,491.936
DEM PARTİMEVLÜT EFE% 1,541.201
DEVA PARTİSİİBRAHİM KARAN% 0,88689
DPMUHAMMET SELİM GÖZELER% 0,7542
BTPZEYNEP KARAMUS% 0,28215
HÜDA PARYILMAZ GÜNEY% 0,26201
TKPABDULLAH CULHA% 0,19151
MİLLİ YOLSUAT KALE% 0,18142
DİĞER% 0,1399

Kaynak: AA

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