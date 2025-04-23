Erzurum ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Erzurum ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Erzurum ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

23.04.2025 15:30
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Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası ilkokul öğrencileri gösteriler yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, elinde futbol topuyla sahneye çıkarak, Çanakkale Savaşı'ndan dolayı 1915, 1916 ve 1917'de mezun vermeyen önceki görev yeri Balıkesir Lisesinin şehit öğrencilerini rahmetle andı.

Şehit öğrencilerin hiç futbol topunun olmadığını tahmin ettiğini belirten Yıldız, "Okulun defterinde bu 3 yıl boyunca mezun olmamış 1 tane öğrenci göremezsiniz. O nedenle üzerinde yaşadığımız toprakların kıymetini çok iyi bilelim. Bizler bugün bayram yaparken Filistin, Kudüs ve Arakan, Myanmar ve Doğu Türkistan'da sizler kadar şanslı olmayan, bayram yapamayan çocukların olduğunu unutmayalım." dedi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Ardahan

Ardahan'da yağış nedeniyle 23 Nisan programları, İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu'nda yapıldı.

İlkokul öğrencilerinin renkli gösteriler sunduğu programa, protokol üyeleri ve aileler katıldı.

Kutlamalar, şiirlerin okunması ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Tunceli

Tunceli'de Atatürk Stadı'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte büyük coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların milletin umudu, vicdanı ve ışığı olduğunu belirten Karaköse, şunları kaydetti:

"Biz eğitimciler, sizleri sadece bilgiyle değil, değerlerle, sevgiyle ve sorumluluk duygusuyla donatmak için var gücümüzle çalışıyoruz çünkü biliyoruz ki sizler ne kadar iyi yetişirseniz, ülkemiz de o kadar güçlü, o kadar aydınlık olacaktır. Tunceli eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geçmişin değerlerini bilen, oradan güç alarak geleceği inşa eden bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı, çocuklarımızın başarılarıyla eğitim yüzyılı olacaktır. Eğitimi sadece akademik başarıdan ibaret görmüyor, aynı zamanda bir karakter, duruş ve insanlık yolculuğu olarak değerlendiriyoruz."

Konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okuyup gösteriler sundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kurum müdürleri, vali yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta 23 Nisan kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası programa, Kars Atletizm Sahası'nda devam edildi.

Öğrenciler burada halk oyunları oynadı, gösteriler yaptı.

Etkinlik, müzik dinletisi ve balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kağızman, Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde de 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

Erzincan

Erzincan'daki 23 Nisan kutlamaları, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Merkez Spor Salonu'nda devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması sonrası, öğrenciler dans gösterileri yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu da 23 Nisan kutlamaları kapsamında makam koltuğunu, Yalnızbağ İbn-i Sina İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zehra Betül Daştan, Yusuf Talha Mutlu ve Saliha Nida Akarkaya'ya devretti.

Öğrenciler makamını kendilerine devreden Aydoğdu'ya teşekkür ederek, kent genelinde okullarıyla ilgili bazı konular hakkında ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Vali Aydoğdu, ülkenin aydınlık yarınları olan tüm çocukların bayramını kutlayarak, 23 Nisan'ın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diledi.

Ağrı

Ağrı'da Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Koç, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, Atatürk'ün bu anlamlı günü tüm çocuklara armağan ettiğini ve ülkenin geleceğini de onlara emanet ettiğini belirtti.

Program, öğrencilerin çeşitli gösterileriyle sona erdi.

12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü ve öğrenciler etkinlikte yer aldı.

Iğdır

Iğdır'da 23 Nisan etkinlikleri, sağanak nedeniyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, protokol üyeleri ile öğrencilerin ve vatandaşların katıldığı programda halk oyunları gösterileri sunuldu.

Program, öğrencilerin gösterileri ve şiir okunmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

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