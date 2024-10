Esenyurt Belediyesi\'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

Güncel

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un göreve başlamasının ardından vatandaşlardan gelen tepkiler büyürken CHP'ye ait otobüs Esenyurt Belediyesi'nin yanına alınmadı. CHP Genel Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerini taşıyan otobüsün polis barikatına takılması ise bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

CHP'Lİ VEKİLLER DE OTOBÜSTEYDİ

CHP Esenyurt İlçe binasına gitmek isteyen ve içinde CHP'li milletvekillerinin de bulunduğu CHP'ye ait otobüs polis ekipleri tarafından engellendi.

MAHMUT TANAL MÜDAHALE ETTİ

İçinde CHP'li milletvekillerinin bulunduğu otobüsün ilerlemesine izin verilmezken CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal'ın çabaları sonucunda otobüs ilerleyebildi. CHP'nin otobüsünün önü Esenyurt Belediyesi'ne giderken TOMA ve zırhlı araçlarla kesilirken CHP'liler duruma tepki gösterdi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi önünde yaşanan arbedeyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez."

KAYYUM GÖREVE BAŞLADI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un bugün göreve başladığı açıklandı. Esenyurt Belediyesi'nin çevresinde ise çok sayıda polis ekibi ve TOMA, akrep araçları yer aldı. Beyoğlu Kaymakamlığı görevinde bulunan Can Aksoy'un, dün akşam saatlerinde önce İstanbul Vali Yardımcısı yapıldığı, daha sonra ise Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı açığa çıktı.