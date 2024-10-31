Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediyeye İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Protesto için belediye binasına gitmeye çalışan, içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin bulunduğu otobüs polisler tarafından engellenirken bölgede tansiyon yükseldi.

31.10.2024 13:16
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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un göreve başlamasının ardından vatandaşlardan gelen tepkiler büyürken CHP'ye ait otobüs Esenyurt Belediyesi'nin yanına alınmadı. CHP Genel Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerini taşıyan otobüsün polis barikatına takılması ise bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

CHP'Lİ VEKİLLER DE OTOBÜSTEYDİ

CHP Esenyurt İlçe binasına gitmek isteyen ve içinde CHP'li milletvekillerinin de bulunduğu CHP'ye ait otobüs polis ekipleri tarafından engellendi.

Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

MAHMUT TANAL MÜDAHALE ETTİ

İçinde CHP'li milletvekillerinin bulunduğu otobüsün ilerlemesine izin verilmezken CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal'ın çabaları sonucunda otobüs ilerleyebildi. CHP'nin otobüsünün önü Esenyurt Belediyesi'ne giderken TOMA ve zırhlı araçlarla kesilirken CHP'liler duruma tepki gösterdi.

Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi önünde yaşanan arbedeyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez."

Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

KAYYUM GÖREVE BAŞLADI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un bugün göreve başladığı açıklandı. Esenyurt Belediyesi'nin çevresinde ise çok sayıda polis ekibi ve TOMA, akrep araçları yer aldı. Beyoğlu Kaymakamlığı görevinde bulunan Can Aksoy'un, dün akşam saatlerinde önce İstanbul Vali Yardımcısı yapıldığı, daha sonra ise Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı açığa çıktı.

Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geçtiğimiz gün evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı belirtilirken Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu takibin 10 yıldır devam ettiği ifade edilmişti.

Esenyurt Belediyesi\'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Erdogan Metin:
    Biri çıksın desinki chp bu ülkeye şu faydası var vallahi söylüyorum chp siz Türkiye en güzel Türkiye nokta.. 259 118 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bunlar Atatürkün CHP'si değil bunlar CHP'nin içine sızan örgütçüler PKK'lı bunların alayı 243 86 Yanıtla
  • orko Şato:
    yav Allah askina sen ve ortagin apnun meclise gelmesinin yolunu aciyorsun pkk ile is tutuyorsun sonrada , kayyim falan ,siz nesiniz ya ,bi gidin artik ulke rahatlasin ,zebaniler szi bekliyor, ne zaman unuttunuz pkk ile yaptiginiz gorusmeleri ,yav ,insan akli ile alay etmeyin 130 165 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    mahmut tanal Sen hiç bir gerilimden kaostan eksik kalma ingilizler gibi her taşın altından çıkıyorsun 177 67 Yanıtla
  • fatih acar:
    Terör ile ilişiği olanı vatandaşlıktan atacaksın, malvarlığına el koyacaksın ve miras yoluyla gelebilecek malvarlığı da dahil olarak el koyacaksın. 147 20 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Belediye başkanı ceza almadan kayyum hukuki olmadığı gibi tezgah olduğunu gösteriyor kayyum hukuki değildir başkanın azaları vekilleri vardır yardımcısı görevi devralabilir kayyum halkın iradesine çökmektir lağvetmektir HUKUKİ DEĞİLDİR 50 114 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    PKK peşinde koşan bir parti Kürt halı bile sevmiyor PKK yi CHP NİN sevdiği kadar 122 37 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    gittiniz ne oldu.bekleyin biraz 98 46 Yanıtla
  • Dursun Korkmaz:
    ya hoc bir söze gerek varmi CHP kendi adayını çekti bunu aday gösterdi bunların olacağını CHP taaa baştan biliyor duuu 92 41 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bütün PKK severler toplansin 79 36 Yanıtla
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