Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un göreve başlamasının ardından vatandaşlardan gelen tepkiler büyürken CHP'ye ait otobüs Esenyurt Belediyesi'nin yanına alınmadı. CHP Genel Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerini taşıyan otobüsün polis barikatına takılması ise bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.
CHP Esenyurt İlçe binasına gitmek isteyen ve içinde CHP'li milletvekillerinin de bulunduğu CHP'ye ait otobüs polis ekipleri tarafından engellendi.
İçinde CHP'li milletvekillerinin bulunduğu otobüsün ilerlemesine izin verilmezken CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal'ın çabaları sonucunda otobüs ilerleyebildi. CHP'nin otobüsünün önü Esenyurt Belediyesi'ne giderken TOMA ve zırhlı araçlarla kesilirken CHP'liler duruma tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi önünde yaşanan arbedeyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez."
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un bugün göreve başladığı açıklandı. Esenyurt Belediyesi'nin çevresinde ise çok sayıda polis ekibi ve TOMA, akrep araçları yer aldı. Beyoğlu Kaymakamlığı görevinde bulunan Can Aksoy'un, dün akşam saatlerinde önce İstanbul Vali Yardımcısı yapıldığı, daha sonra ise Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı açığa çıktı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geçtiğimiz gün evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı belirtilirken Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu takibin 10 yıldır devam ettiği ifade edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı - Son Dakika
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