Eskişehir'de Sivil Katılım Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sivil Katılım Zirvesi Gerçekleştirildi

24.06.2026 16:05  Güncelleme: 16:46
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Sivil Katılım Zirvesi'nde, katılımcı yönetim ve sivil toplum iş birliği vurgulanırken, Eskişehir'in pilot illerden biri olduğu proje kapsamında elde edilen kazanımlar paylaşıldı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Sivil Katılım Projesi kapsamında düzenlenen Sivil Katılım Zirvesi, Eskişehir Haller Gençlik Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Zirveye, Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanı Mehmet Ömürbek, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum ve Temel Haklar Program Yöneticisi İpek Seda Geçim Bakır, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun ile Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, TBB, UNDP temsilcileri ve Eskişehir'de faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Eskişehir'in de pilot illerden biri olduğu proje kapsamında Çanakkale, Manisa, Mersin, Gaziantep, Elazığ ve Trabzon'da da çalışmalar gerçekleştirildi.

Program, projenin üç yıllık sürecini ve elde edilen kazanımları anlatan tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

"ESKİŞEHİR'İN DENEYİMİ DİĞER İLLERE İLHAM OLDU"

Gösterimin ardından açılış konuşmalarına geçildi. İlk olarak söz alan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanı Mehmet Ömürbek, konuşmasında Eskişehir'deki sivil toplum dinamizmine dikkat çekerek, kentten çok sayıda proje başvurusu aldıklarını ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı ve sosyal girişimcilik faaliyetlerini desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Ömürbek, Eskişehir'de geliştirilen sivil katılım mekanizmalarının deprem bölgesinde yürütülen yeni projelere de ilham verdiğini belirterek Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"ESKİŞEHİR KATILIM KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLÜ MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum ve Temel Haklar Program Yöneticisi İpek Seda Geçim Bakır ise Eskişehir'in tarih, kültür, bilim ve gençlik enerjisini başarıyla buluşturan örnek şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Eskişehir'in yalnızca eğitim ve öğrenci kenti olmadığını ifade eden Bakır, "Gençlerin fikir ürettiği, sanatın toplumu dönüştürdüğü ve vatandaşların kent yaşamına aktif olarak katıldığı bir yaşam laboratuvarı niteliğinde. Bu nedenle Eskişehir, katılımın yalnızca bir kavram değil, günlük yaşamın doğal bir parçası olarak hissedildiği şehirlerimizden biridir" dedi.

"ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAK"

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun da Eskişehir'in güçlü sivil toplum yapısı ve aktif üniversite yaşamıyla projenin en ilham verici şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Altun, Eskişehir Sivil Katılım Görev Gücü'nün koordinasyonunda özellikle dirençli şehir ve erişilebilir-kapsayıcı şehir temalarında örnek çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Amacımız Eskişehir'de ortaya çıkan bu başarılı iş birliği modelini yerel sınırlar içinde bırakmadan Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal yönetişim ağına entegre etmek ve tüm belediyelerimiz için kalıcı bir standarda dönüştürmektir" diye konuştu.

BAŞKAN ÜNLÜCE: "KATILIM KÜLTÜRÜ KALICI YAPILARA DÖNÜŞTÜ"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından uygulanan projede pilot şehirlerden biri olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Eskişehir'in zaten güçlü olan sivil toplum ağının proje sayesinde daha da güçlendiğini belirten Ünlüce, yerel yönetimler, kamu kurumları, meslek odaları, muhtarlar, mahalle temsilcileri ve vatandaşların aynı masa etrafında buluştuğunu ifade etti.

Proje kapsamında hazırlanan stratejik plan ve eylem planlarının belediyenin gelecek hedeflerine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Ünlüce, yaklaşık 10 bin vatandaşın görüşünün alındığını ve 2026 yılı hedeflerinin halkın önerileri doğrultusunda şekillendirildiğini söyledi. 2026 yılını "Eskişehir Yılı" ilan ettiklerini açıklayan Ünlüce, proje sayesinde kurulan Sivil Toplum Destekleme Merkezi ve İklim Eylem Merkezi gibi kalıcı yapıların katılımcı yönetim anlayışının somut çıktıları olduğunu vurguladı.

"Biz sadece gençlik, emeklilik, sanayi ya da tarım şehri olmak istemiyoruz" diyen Ünlüce, Eskişehir'in her yönüyle gelişen, dengeli kalkınan ve yaşam kalitesini önceleyen bir şehir olma hedefiyle yoluna devam ettiğini belirtti."

"GÜÇLÜ DEMOKRASİ GÜÇLÜ YEREL YÖNETİMLERLE MÜMKÜNDÜR"

Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek de konuşmasında, Sivil Katılım Projesi'nin güçlü demokrasi anlayışına dayandığını ifade etti. Güçlü yerel yönetimlerin yalnızca kamu kurumlarıyla değil; sivil toplum, üniversiteler, muhtarlar, kadınlar, gençler ve tüm kent dinamiklerinin karar alma süreçlerine katılımıyla mümkün olduğunu belirten Çiçek, Eskişehir'in pilot il olarak seçilmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

Çiçek, Eskişehir'in kamu-sivil toplum iş birliği alanındaki deneyimi ve ortak çalışma kültürünün bu başarıda önemli rol oynadığını vurgulayarak, proje kapsamında elde edilen kazanımların gelecekte geliştirilecek yeni Avrupa Birliği projelerine de temel oluşturacağını ifade etti.

PROJENİN ÇIKTILARI PAYLAŞILDI

Protokol konuşmalarının ardından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sivil Katılım Projesi Proje Yöneticisi ve Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara tarafından projenin üç yıllık sürecini, elde edilen çıktıları ve gelecek dönem hedeflerini içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında oluşturulan Sivil Katılım Görev Gücü üyelerine plaket takdim edildi.

Daha sonra ise "Eskişehir Sivil Katılım Yolculuğu" oturumuna geçildi. Oturumda UNDP Türkiye Sivil Katılım Projesi Saha Koordinatörü Baran Can Karadoğan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sıla Senem Bükülmez proje kapsamında yürütülen projeleri anlatan sunum gerçekleştirdi.

PANEL DÜZENLENDİ

Sivil Katılım Projesi Yöneticisi ve Baş Teknik Danışmanı Sayın Neslihan Cankara moderatörlüğünde "Katılım Hikayeleri ve Eskişehir Sivil Katılım Ruhu" paneli düzenlendi. Panelde Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Ayhan, Mamure Mahallesi Muhtarı İnci Ülüğ ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop, proje sürecindeki deneyimlerini paylaştılar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sivil Katılım Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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