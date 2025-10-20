EUA Konferansı 2026\'da İstanbul\'da

AVRUPA'daki yaklaşık 900 üniversitenin üye olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği'nin (EUA) Genel Kurulu ve Yıllık Konferansı, 16–17 Nisan 2026 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Üniversite liderlerini, rektörleri, üst düzey yöneticileri, politika yapıcıları ve araştırmacıları bir araya getiren konferans, yükseköğretimin geleceğine yön verecek stratejik konuların tartışıldığı önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Her yıl Avrupa'nın önemli akademik merkezlerinde düzenlenen ve bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilecek olan konferansın ana teması 'Değişen Bağlamda Üniversite İş Birlikleri' olarak belirlendi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman konferansa ilişkin, "Bu yılki konferans, değişen siyasi, teknolojik ve toplumsal koşullar karşısında üniversitelerin iş birliğini nasıl yenileyip güçlendirebileceğini değerlendirmek için paha biçilmez bir fırsat sunmaktadır. Burada ortaya çıkacak fikirlerin ve kurulacak iş birliklerinin, yükseköğretim için daha dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe yön vereceğine inanıyorum" dedi.

HAZIRLIK İÇİN EUA'DAN YEDİTEPE'YE ZİYARET

Konferansın hazırlıkları kapsamında EUA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Monika Steinel ve Kıdemli Etkinlikler Sorumlusu Aurélie Clenet, Yeditepe Üniversitesi'ni ziyaret etti. Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba ve Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim Ekinci ile bir araya gelen Steinel ve Clenet, konferans oturumlarının yapılacağı salonları inceledi, teknik altyapı ve lojistik hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NİN ULUSLARARASI VİZYONU BU TOPLANTIYA DEĞER KATACAK'

Ziyaretin ardından konuşan Dr. Monika Steinel, "Avrupa Üniversiteler Birliği olarak üyelerimizin farklı ülkelerde bir araya gelmesi, yükseköğretim alanında fikir alışverişini ve yeni iş birliklerini güçlendiriyor. Yeditepe Üniversitesi'nin dinamik yapısı ve uluslararası vizyonu, 2026 yılında gerçekleşecek konferans için ideal bir ortam sunuyor. Üniversitenin uluslararası vizyonu bu toplantıya değer katacak. İstanbul'un tarihi dokusu ve akademik enerjisi ise bu toplantıyı unutulmaz kılacak" dedi.

Aurélie Clenet ise "Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı 2026 EUA Genel Kurulu ve Konferansı için hazırlıkların son derece profesyonel şekilde yürütüldüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz. Üniversitenin teknik altyapısı, organizasyon ekibinin titizliği ve İstanbul'un kültürel zenginliği, etkinliğin yüksek standartlarda gerçekleşeceğinin göstergesi. Türkiye'nin bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak olması, Avrupa yükseköğretim topluluğu için de heyecan verici bir gelişme" diye konuştu.

DURMAN: TÜRKİYE'NİN BİLİMSEL GÜCÜNÜ DÜNYAYA TANITACAĞIZ

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman da EUA heyetinin ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"EUA Genel Kurulu ve Konferansı'nın Türkiye'de ilk kez Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu ziyaret, hazırlık sürecimizin önemli bir adımıydı. Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu organizasyon, Türkiye'nin akademik gücünü ve bilimsel potansiyelini uluslararası arenada tanıtmak açısından büyük bir fırsat sunuyor.

"Türkiye, tarih boyunca medeniyetlerin, fikirlerin ve kültürlerin kesişim noktasında yer almıştır. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan benzersiz konumu, burayı diyalog, etkileşim ve iş birliğinin doğal olarak geliştiği bir yer haline getirmiştir. Açıklık ve bağlantılılık üzerine kurulu bu köklü gelenek, akademik topluluğumuza ilham vermeye devam etmekte ve bu yılki konferansın teması olan 'Değişen Bağlamda Üniversitelerarası İş Birliği' ile güçlü bir şekilde örtüşmektedir.

"Bu yılki konferans, değişen siyasi, teknolojik ve toplumsal koşullar karşısında üniversitelerin iş birliğini nasıl yenileyip güçlendirebileceğini değerlendirmek için paha biçilmez bir fırsat sunmaktadır. Burada ortaya çıkacak fikirlerin ve kurulacak iş birliklerinin, yükseköğretim için daha dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe yön vereceğine inanıyorum."

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

" Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Portekiz gibi 50'den fazla ülkeden yaklaşık 900 üniversiteyi bünyesinde barındıran Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Avrupa'da yükseköğretimde kaliteyi artırmak, araştırma kapasitesini geliştirmek ve üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren en geniş akademik ağdır.

"Her yıl düzenlenen EUA Genel Kurulu ve Konferansı, Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinin rektörleri, akademisyenleri, politika yapıcıları ve araştırmacılarını bir araya getirerek; yükseköğretimdeki güncel eğilimleri, stratejik öncelikleri ve gelecek vizyonunu tartışır. Daha önce Avrupa'nın önemli akademik merkezlerinde gerçekleştirilen EUA 29. Genel Kurulu ve Konferansı'nın 2026 yılında İstanbul'da düzenlenecek olması, Türkiye'nin bilim ve eğitim alanındaki uluslararası konumunu güçlendirecek tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Bu prestijli organizasyon aynı zamanda Türkiye'nin yükseköğretim sistemini tanıtmak, akademik potansiyelini sergilemek ve Avrupa'daki üniversitelerle ortak projeler geliştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin bilimsel üretim kapasitesi, araştırma altyapısı ve uluslararası iş birliği olanakları da öne çıkarılacak; akademik değişim programlarının güçlendirilmesi ve ortak araştırma fonlarının artırılması gibi alanlarda yeni iş birlikleri geliştirilecektir.

"Etkinliğin İstanbul'da yapılmasının yalnızca akademik değil; ekonomik, kültürel ve diplomatik açıdan da Türkiye için büyük kazanımlar sağlayacağı öngörülüyor."