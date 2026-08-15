Evi Yakan Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evi Yakan Şüpheli Gözaltında

Evi Yakan Şüpheli Gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de ailesiyle tartışan A.S., evini ateşe verip kaçtı, jandarma tarafından yakalandı.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde ailesiyle tartışıp, evini yakan A.S., gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Bahşiş Mahallesi Nihat Oğuz Bor Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan A.S., öfkeyle evi ateşe verip kaçtı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde çıkan yangını tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü. Kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, Olaylar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evi Yakan Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Elazığ’da ölümüne yolculuk: Aracın tavanında ve kaputunda gittiler Elazığ'da ölümüne yolculuk: Aracın tavanında ve kaputunda gittiler!
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye’ye getirildi Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Galatasaray’a soğuk duş 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi Galatasaray'a soğuk duş! 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim

22:06
Sidiki Cherif Premier Lig’e İşte Fenerbahçe’nin kazanacağı para
Sidiki Cherif Premier Lig'e! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı para
21:18
Tepkiler çığ gibi Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın
21:11
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
20:54
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı İşte sonuç
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç
20:44
Ankara’da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
20:40
Canlı anlatım: Maçta 2 gol var Tempo inanılmaz
Canlı anlatım: Maçta 2 gol var! Tempo inanılmaz
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 00:46:29. #7.13#
SON DAKİKA: Evi Yakan Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.