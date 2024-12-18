FETÖ/PDY'nin Finans Ağındaki 14 Şüpheliye Operasyon - Son Dakika
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FETÖ/PDY'nin Finans Ağındaki 14 Şüpheliye Operasyon

FETÖ/PDY\'nin Finans Ağındaki 14 Şüpheliye Operasyon

Adana'da gerçekleştirilen FETÖ/PDY finans yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı. Şüpheliler, kuryeler aracılığıyla yurt dışından gönderilen paraların cezaevindeki örgüt üyelerine ulaştırılmasında rol alıyordu. Örgütün gizli iletişim yöntemleri ve sahte kimlik hazırlıkları da deşifre edildi.

18.12.2024 12:26  Güncelleme: 12:32
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ADANA'da FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 8 şüpheliden Okan G.'nin, örgütün yurt dışındaki sözde il imamı B.G.'nin yeğeni ve paraları aktarmada kullanılan kuryelerden biri olduğu ortaya çıktı. Kuryelerin, gizli kalmak için görüşmeleri internet bazlı sohbet programlarından yaptığı; yakalanmamak için de şifreli konuştukları, cep telefonlarını sık sık değiştirdikleri belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; örgütün Adana, İstanbul ve Manisa'daki tabanını diri tutmak için Almanya'dan aktarılan paranın, kuryeler aracılığıyla cezaevindeki örgüt üyelerinin yakınlarına ulaştırıldığı belirlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından 4'ü kadın 14 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden medikal firması sahibi Muhammed Y.'nin iş yerinde örgütsel toplantılar yaptığı ve örgütün finans ayağını buradan yönettiği belirlendi. 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Muhammed Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı bırakıldı.

PARALAR KURYELER ARACILIĞIYLA TAŞINMIŞ

Operasyonun ardından örgütün finans yapılanmasının Adana ayağının çalışma yöntemi de deşifre edildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan örgütün mahrem imamlarının, kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye gönderdiği dövizlerin, yurt içindeki kuryeler tarafından finans sorumlusu Muhammed Y.'ye ulaştırıldığı ortaya çıktı. Soruşturmanın yürütüldüğü 1 yılda Muhammed Y.'nin banka hesabında yaklaşık 5 milyon liralık işlem hareketi tespit edildi.

SAHTE KİMLİK VE PASAPORT HAZIRLANMIŞ

Toplanan paranın, örgüte yeni eleman kazandırmanın yanı sıra Yargıtay'da henüz onanmamış dosyası bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçmasını sağlamak için de kullanıldığı belirlendi. Kaçış hazırlığı yapan şüphelilere sahte kimlik ve pasaport hazırlandığı belirtildi. Yurt dışında bulunan örgütün sözde il imamı B.G.'nin yeğeni Okan G.'nin de kuryelik yaptığı, amcasından aldığı parayı yurt içindeki sorumlulara ulaştırdığı kaydedildi.

GİZLİ KALMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR

Örgütün para aktarımında kullandığı kuryelerin, gizli kalmak için görüşmeleri internet bazlı sohbet programlarından yaptığı; yakalanmamak için de şifreli mesajlaşıp, konuştukları tespit edildi. Şüpheli kuryelerin konuşmanın ardından yazışmaları sildiği, kullandıkları cep telefonlarını da sık sık değiştirdikleri belirlendi.

MAL VARLIKLARINI ÖRGÜTE AKTARMIŞLAR

Öte yandan örgüt üyeliğinden haklarında verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezaları istinaf aşamasında olan Serkan T. ile Hicran T.'nin yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken örgütün hazırladığı sahte Belçika kimliği ve pasaportuyla yakalandığı bildirildi. Şüpheli çiftin, bir süre önce tüm mal varlıklarını satıp, örgüte aktardıkları belirtildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ/PDY'nin Finans Ağındaki 14 Şüpheliye Operasyon - Son Dakika

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