Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden tedavi amacıyla Mısır'a giden Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla birlikte vatanlarına dönüşü sürüyor.

Mısır'a tedavi için gitmek zorunda kalan ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Gazze'ye dönen Filistinliler AA muhabirine, duygularını anlattı.

Filistinliler, dönüş yolculuğu, aylar süren ayrılığın ardından hem kavuşma sevincini hem kayıplarının derin hüznünü bir arada yaşıyor.

Refah Sınır Kapısı'nın 2 Şubat'ta sınırlı ve sıkı kısıtlamalar altında yeniden açılmasının ardından Gazze'ye dönüşler art arda devam ediyor.

Dönüşün yerini hiçbir şey tutmaz

Ailesiyle birlikte Gazze'ye dönen Filistinli Fida İmran, "Gazze'ye varır varmaz ruhumuz geri geldi, yeniden nefes aldık." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde ailesiyle kavuşan İmran, uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından memleketine dönmenin tüm sıkıntıları unutturduğunu belirtti.

Dönüş anını sabırsızlıkla beklediğini belirten İmran, vatanında ve ailesinin yanında olmanın yerini hiçbir şeyin tutmadığını söyledi.

Tehani İmran da gurbeti, "aileden ayrılık ve vatandan uzak kalma nedeniyle yaşanan azap anları" olarak niteledi.

Gazze'ye varır varmaz derin bir nefes aldığını ifade eden İmran, "Orada doğduk ve orada öleceğiz." dedi.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş sırasında İsrail ordusunun kendilerine kötü davrandığını aktaran Tehani, "Ellerimi ve gözlerimi bağladılar ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca beni sorguladılar." diye konuştu.

Tarif edilemez sevinç

Dönüş yapanlardan Husam el-Mensi ise savaş sırasında ayağından yaralanarak Mısır'a gittiğini ancak tedavisi tamamlanmadan ülkesine dönmeyi tercih ettiğini söyledi.

Mensi, çocuklarına kavuşmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirterek Gazze'nin toprağı dünyaya bedel. Kimseye Gazze'den çıkmasını tavsiye etmiyorum, çünkü pişman olur. Bizim vatanımızdan başka bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Mısır'daki hastanelerde tıbbi ve insani bakım gördüğünü, Mısırlıların hiçbir konuda eksik kalmadığını belirten Mensi, "Ama vatan başka bir şey. Yedi çocuğum var; onları görmek ve kucaklamak hiçbir şeyle kıyaslanamaz." diye konuştu.

"İsrail'in tehcir planı başarısız oldu"

Siyasi analist İyad el-Karra, Gazze'ye dönüşlerin İsrail'in tehcir planlarını boşa çıkardığını kaydederek "Gazze'ye ilk dönen kişi bile İsrail'in tehcir planının başarısız olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin gurbet ile vatan arasında tercih yapmaları gerektiğinde kendi topraklarını seçeceklerini vurgulayan Karra, bu tutumun hem insani hem ulusal bir bilinçten kaynaklandığını belirtti.

Karra, Filistin toplumunda toprağa ve kimliğe bağlılığın güçlü bir yer tuttuğuna işaret ederek ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yerinden edilenlerin güneyden kuzeydeki yıkılmış evlerine dönmekte ısrar etmesinin, bu bağlılığın en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

"İsrail Filistinlilerin geri dönme konusundaki ısrarından rahatsız"

"İsrail Filistinlilerin geri dönme konusundaki ısrarından büyük ölçüde rahatsız." diyen Karra, bunun "dönenlerin sorgulamalar sırasında ihlallere ve aşağılayıcı muameleye maruz kalmasından açıkça anlaşıldığını" söyledi."

Karra, yıkıma rağmen Filistinlilerin geri dönüşlerindeki kararlılığın, orduyu hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

İsrail'in "gidenlere kıyasla geri dönenlerin sayısının daha az olmasını istemesinin" de bunu gösteren unsurlardan olduğuna işaret eden Kara, İsrail'in şu anda gelen ve gidenlerin sayısına kısıtlamalar getirerek anlaşmayı ihlal ettiğine dikkati çekti.

Karra, "İsrail'in Filistinlileri yerinden etmek ve topraklarından koparmak için çeşitli yöntemler kullandığını ancak her seferinde bunda başarısız olduğunu" vurguladı.

Gazze'deki hükümet kaynağından alınan bilgiye göre, Refah Sınır Kapısı iki hafta önce yeniden açılmasına rağmen işleyiş istenen düzeyde olmadı. Mevcut mekanizma kapsamında mahsur kalanların dönüşü yıllar alabilir, halbuki bu kişilerin kısa süre içinde geri dönmesi gerekiyordu.

Bunun engelleme ve oyalama politikası kapsamında gerçekleştiğini belirten kaynak, "İsrail, Filistinlilerin hayatın her alanında yaşadığı zorlukları artırmak için tüm araçları kullanıyor. On yıllar boyunca işgalin, Gazze Şeridi'ni sakinlerinden boşaltma ve zorla göç ettirme planı hep gündemdeydi ancak toprağına sıkı sıkıya bağlı Filistin insanının doğası karşısında bunu hayata geçirmeyi başaramadı." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü şekilde, "sınırlı" geçişlere açılmıştı.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in, 2 Şubat'ta sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar sadece 201 Filistinli hastanın Gazze'den ayrılmasına, 405 Filistinlinin de bölgeye geri dönüşüne izin verildi.

Açıldığı günden bu yana 3000 kişinin geçmesi gerekirken bölgeye giren ve çıkan Filistinli sayısının 925 olduğu, bunun Refah'tan geçişi belirlenenlerin sayısının sadece yüzde 31'ine tekabül ettiğine dikkat çekildi.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı sınırlı sayıda Filistinlinin geçişine açsa da Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini hala engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk olmak üzere 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın Gazze dışında tedavi alabilmek için beklediğini bildiriyor.

Gazze'de tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle 1000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.