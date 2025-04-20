Firariler Çocuk Yaparken Yakalanamıyor

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2017'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin mahkemenin verdiği kararın, istinafta bozulmasıyla duruşma yeniden görülürken 6 firariden 2'sinin firarda oldukları süre içerisinde çocuk yaptıkları jandarma tutanağında ortaya çıktı. Tutanakta firarilerden Mustafa K.'nin 29.12.2023'te, Muaz K.'nin ise 18.09.2023'te birer çocuklarının dünyaya geldiği ve bu itibarla aileleriyle görüştüklerinin değerlendirildiği yer aldı.

Kızıltepe ilçesindeki Doyuran köyünde 12 Aralık 2017'de akraba olan iki aile arasında kavga çıktı. Kavgadan bir gün sonra taraflardan biri diğer tarafa silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 çocuk babası Necmettin Kılıç hayatını kaybederken, ailenin 4 ferdi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K. ve V.K. çıkarıldıkları mahkemece 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçunda müebbet hapis cezası alırken, savcılık aranan 6 firarinin 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Yasaklı silah bulundurma'dan cezalandırılmasını istemişti. Kararını açıklayan mahkeme, firariler hakkında çıkarılan yakalama emrinin aradan geçen uzun yıllara rağmen infaz edilemediği, yakalama emirlerinin infazının daha fazla beklenilmesinin mağduriyet oluşturacağı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

KARAR BOZULDU

Kararın ardından mağdur yakınları ve avukatlarının, üst mahkemeye başvurmasıyla karar bozuldu. Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS üzerinden katılırken, duruşma salonunda ise mağdurlar, yakınları ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti duruşmayı, 4 Temmuz'a erteledi.

8 KİŞİNİN ATEŞ ETTİĞİNE DAİR BALİSTİK RAPORU VAR

Duruşma sonrası açıklama yapan mağdurların avukatı Gurbet Bilbay, 2017'de planlı şekilde 2 aracın müvekkillerini takip ederek, düzenledikleri silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Olay sonrası 2 kişinin tutuklanarak ceza aldığını ancak 6 kişinin firari olduğunu hatırlatan Bilbay, 8 kişinin ateş ettiğine dair balistik raporuyla sabit olduğunu açıkladı.

'REDDİHAKİM TALEP EDECEĞİZ'

Avukat Gurbet Bilbay, "Balistik raporuna rağmen davada sadece 2 kişi ceza aldı. Üst mahkeme olan istinaf kararı bozdu ve şu an duruşma yeniden görüldü. Fakat bugün duruşmaya girdiğimiz zaman şok olduk. Hakimin, kararın bozulmasına ilişkin 'Bozmak için bozukmuş' demesi, umudumuzu bir kez daha kırdı. Hakime de şunu söyledim; 'Eğer detaylı inceleme yapılmayacaksa, tekrar aynı karar verilecekse, biz kesinlikle beyanda bulunmayacağız'. Sonuçta istinaf burada hukuka uygunsuzluk buldu. Verilen kararın, hukuka uygun olduğunu da düşünmüyorum. Şu an firarlar dışarıda rahat bir şekilde geziyor. Dosyamızda 6 firar var ve hiçbir şekilde alınmıyorlar. Bu firarlardan 2'sinin çocuğu oldu, çocukları nüfusa kaydettirmeye çalıştılar, sonra vazgeçmişler. Bununla ilgili elimizde tutanak var. Firarlar çok rahat şekilde çocuk yapıyor. Kızıltepe'de çok rahat şekilde gezdiklerine dair elimizde görüntüleri de var. Ama bununla ilgili bir şey yapılmıyor. Gelecek duruşmaya kadar reddihakim talep edeceğiz" dedi.

Saldırıda yaralanan ve duruşmaya katılan mağdurlardan Beytullah Kılıç, kendilerine pusu kurulduğunu ve saldırına kuzeninin hayatını kaybettiği, kendisinin yaralandığını söyledi. Firari kişilerin dışarıda olduğunu ve tehdit edildiklerini öne süren Kılıç, can güvenliklerinin olmadığını ifade edip firarinin bir an önce yakalanarak tutuklanmalarını talep ettiklerini söyledi.

2 FİRARİNİN ÇOCUK YAPTIĞI JANDARMA TUTANAĞINDA

6 firariden 2'sinin firarda oldukları süre içerisinde çocuk yaptıkları jandarma tutanağında ortaya çıktı. Tutanakta firarilerden Mustafa K.'nin 29.12.2023'te, Muaz K.'nin ise 18.09.2023'te birer çocuklarının dünyaya geldiği ve bu itibarla aileleriyle görüştüklerinin değerlendirildiği yer aldı.

Serkan İLİK/ BOZCAADA, (Çanakkale), -ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi tadilatta olduğu için Aya Yorgi Şapeli'nde ayin düzenlendi. Ayini, Bozcaada'ya özel olarak gelen Papaz Akakios yönetti. Ayine Bozcaadalı Rumların yanı sıra Yunanistan'daki Aynoroz Yarımadası'ndan (Agion Oros) gelen konuklar da katıldı. Ayinde mum yakılarak dualar okundu. Papaz Akakios, ayinin ardından cemaate Paskalya yumurtası ile çeşitli yiyeceklerin bulunduğu hediye paketleri dağıttı. Adada yaşayan Müslümanlardan ayine katılanlar da vatandaşların bayramını kutladı.

ANKARA, -ÇANAKKALE'de geçen yıl orman yangını nedeniyle zarar gören alanda 100 bin fidan toprakla buluşturularak, 'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hatıra Ormanı' oluşturuluyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle geçen yıl Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü sınırlarında meydana gelen orman yangınının ardından zarar gören bölgenin yeniden yeşertilmesi için harekete geçti. Yaklaşık 100 hektarlık alanda 100 bin fidan toprakla buluşturuluyor. Bu kapsamda düzenlenen ağaç dikim törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Fidan dikim sürecine eşlik eden Demircan, işçilerle sohbet ederek bilgi aldı ve dikilen fidanlara can suyu verdi.

'20 MİLYON FİDAN DİKİLMESİNİ SAĞLADIK'

Ağaç dikim töreninde konuşan Demircan, yangından zarar gören bölgeye ağırlıklı olarak zeytin ve fıstık çamı türlerinde fidanların dikildiğini belirterek, 100 bin fidanın şu ana kadar 50 bininin toprakla buluşturulduğunu söyledi. Enerji ve madencilik politikalarının çevreyle tam uyum içerisinde yürütüldüğünün altını çizen Demircan, "Madencilik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon çalışmalarıyla bugüne kadar yaklaşık 15 bin hektarlık alana 20 milyon fidan dikilmesini sağladık" diye konuştu.

'10 MİLYON FİDAN DİKMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Enerji sektörüyle birlikte 2028'e kadar 10 milyon fidan dikme hedefi belirlediklerini ifade eden Demircan, "2019'dan bu yana yaklaşık 4,5 milyon fidanın dikimini başarıyla tamamladık. Kalan kısmını da Orman Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla, ülkemizin farklı bölgelerinde toprakla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. Demircan, Bakanlığın çalışmalarının merkezine 'önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli üretim' ilkesini yerleştirdiğini belirtti. "Çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte enerjinin üretilebileceğini gösteriyoruz" diyen Demircan, iklim değişikliği, su ve kaynak sıkıntılarının giderek arttığı bir çağda çevreyle uyumlu madencilik ve enerji yönetiminin Türkiye'nin temel yaklaşımı olduğunu vurguladı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN, - SAMSUN'un Atakum ilçesinde yoldan çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Samsun- Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.M.'nin (43) kontrolünü yitirdiği 78 SJ 234 plakalı otomobil, yoldan çıkıp kenardaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.